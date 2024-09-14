ТЕМА

Украинцы массово стремятся отказаться от гражданства

14 сентября 2024 | 14:02

В посольствах лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства. Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий.


По его словам, причиной стал отказ посольств по приказу Министерства иностранных дел Украины оказывать консульские услуги военнообязанным мужчинам.

Княжицкий сообщил, что сейчас посольства пытаются возобновить предоставление этих услуг.



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