Надутые ветром 19 сентября 2024 | 09:25 , Алексей Кущ распечатать [0] комментарии [0] Налог на сверхприбыль банков или "налог на доходы, надутые ветром". За два с половиной года НБУ с помощью государственных ресурсов выплатил банкам по своим депозитным сертификатам 220 млрд грн.

Это чистая дотация, выплаченная государством в пользу банковских структур по ставке, которая в первый год войны достигала по трехмесячным сертификатам НБУ 25% годовых. При чем, 60% этих доходов были перечислены коммерческим банкам, которые в структуре банковской системы занимают 40%. То есть рубите фишку: это дотация, заплаченная государством собственникам ЧАСТНЫХ банков за счет государственных средств во время войны. Теперь с прибыли банков, которая сформирована в основном за счет процентных доходов по депозитным сертификатам и ОВГЗ, хотя бы возьмут повышенный налог в 50%. Хотя сопротивление со стороны банков было бешенным. А прибыль эта в этом году опять побьет исторический рекорд на фоне стагнирующей экономики и превысит 100 млрд грн. По сути, такая накачка банков государственными дотациями в виде процентных доходов является скрытой дотацией неэффективного менеджмента и топливом для сжигания проблемных активов в виде невозвратных кредитов (при чем, значительная часть этих кредитов была инсайдерской, хоть официально и не было классифицирована таковой). То есть у вас может быть банкопад и вы потратите 200 млрд грн на возврат депозитов населения в обанкротившихся банках. А можете просто залить банки деньгами и решить все их проблемы - те же 200 млрд грн. А качественного пруденциального надзора со стороны НБУ и ответственности конечных бенефициаров банков за их состояние, в том числе имущественной ответственности с их стороны, как не было, так и нет. Кстати, я уже много лет пишу о том, что в Украине нужно было ввести налог на доходы, "надутые ветром". Его еще называют windfall tax или налог на сверхприбыль. Данная модель была применена в Великобритании лейбористами правительства Тони Блэра в 1997 г. В 80-х гг. прошлого века правительство консерваторов Маргарет Тэтчер проповедовало идею тотальной приватизации госактивов, в первую очередь энергетических, инфраструктурных объектов и коммунальных предприятий. Все они были распроданы по дешевке, и в 90-х гг. образовалась колоссальная разница между ценой, которую за них заплатили частные собственники, и рыночной капитализацией. Таким образом, гигантский доход в размере более 100 млрд фунтов стерлингов был буквально "надут" воздухом. Правительство Тони Блэра разработало специальную методику налогообложения. Был рассчитан коэффициент: девятикратный P/E (отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, начисленной на акцию). По нему были отобраны "надутые" бизнесы. Формула расчета налога заключалась в следующем: средняя прибыль за четыре года после приватизации, умноженная на девять лет и на ставку самого налога windfall tax (23%). Под "раздачу" попали компании в сфере телекоммуникаций, транспорта, энергетического комплекса, водоснабжения. В основном это были, как сказали бы у нас, облэнерго, облгазы и водоканалы. В результате было привлечено в госбюджет 5 млрд фунтов стерлингов, которые направили на финансирование "Нового курса" правительства, программ социального обеспечения населения, в том числе связанных с созданием новых рабочих мест, на инвестиции государства в систему образования и науки. Получил развитие промышленный учебный центр Learndirect, который готовит инженерные и рабочие кадры и осуществляет профессиональную переподготовку персонала. "Налог на ветер" для энергетических компаний стал и хорошим инструментом для ограничения их аппетитов в будущем: отныне, как только тарифы на энергоносители для населения и коммунальные платежи подымаются более чем на 10%, в английском правительстве сразу вспоминают о windfall tax, и повышение странным образом откладывается… Понятно, что во время войны количество бизнесов с "надутыми доходами" сократилось. Но они есть. Это банки, игорный бизнес, зерновое трейдерство в портах, производство алкоголя, сигарет, частный энергетический бизнес. Пока windfall tax ввели лишь для банков - 50% на прибыль. Но для решение этого вопроса пришлось приложить значительные усилия, в том числе и мне. Но у нас не решен ключевой вопрос: В 2019-2021-м годах украинские ФПГ вывели из страны десятки миллиардов долларов. Тодько в предвоенный 2021-й год - вывели порядка 20 млрд дол. Уже во время войны, в 2022-м году, около 8 млрд дол зернотрейдеров в виде валютной выручки осталось за рубежом. При этом, активы этих ФПГ защищают сейчас простые украинцы, у которых нет ни подобных активов, ни миллиардной валютной выручки за границей. А тем временем, налог на активы "надутые ветром" ввели в РФ: разовые платежи российского бизнеса, получившего сверхприбыль (windfall tax) составили 305,3 млрд руб. Значительная часть поступила от налогоплательщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Вологодской области. При этом, для компаний, которые участвуют в структурной перестройке экономики (переработка, машиностроение, ОПК), введен налоговый вычет в размере 6% от прибыли на капитальные инвестиции в производство - то есть налоговая льгота. Государство таким образом использует перераспределительную и стимулирующую функцию налогов. Это, кстати, моя давнишняя идея, которую я предлагал реализовать в Украине. Вот такая история. О windfall tax в Украине я тоже много писал, получил за это массу хейта от лоббистов наших ФПГ. Но в отличие от идеи по налоговому вычету на CAPEX, идея windfall tax теперь появилась не только РФ, но и в Украине. И это даст государству необходимый ресурс. А налогового вычета CAPEX у нас как не было, так и нет. Поэтому и капитальных инвестиций в структурную перестройку экономики пока нет. Ну хотя бы удалось пробить windfall tax для банков в Украине, благодаря чему бюджет получит дополнительно до 30 млрд грн. Которые можно будет потратить на Сектор Обороны.



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