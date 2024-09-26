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Британия может відать Украине беглого нардепа Дмитрука
26 сентября 2024 | 14:50
Народный депутат Украины Артем Дмитрук, сбежавший из Украины, в Лондоне будет ждать суда. Будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
Как пишет издание, Дмитрук "сегодня столкнулся с попыткой его экстрадиции из Великобритании". Известно, что он скрывается в Лондоне и должен явиться в суд.
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