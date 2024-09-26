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Британия может відать Украине беглого нардепа Дмитрука

26 сентября 2024 | 14:50

Народный депутат Украины Артем Дмитрук, сбежавший из Украины, в Лондоне будет ждать суда. Будет рассматриваться вопрос о его экстрадиции в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.


Как пишет издание, Дмитрук "сегодня столкнулся с попыткой его экстрадиции из Великобритании". Известно, что он скрывается в Лондоне и должен явиться в суд.

Дмитрук рассказал The Independent, что правительство Великобритании обеспечило ему безопасность с тех пор, как он сбежал в августе.

"Сейчас происходит политическое преследование против меня и моей семьи, против меня самого за мои политические взгляды и мою поддержку УПЦ", – накануне слушания сказал Дмитрук.

Он также заявил, что нет "никаких личных проблем с Зеленским".

Артем Дмитрук – украинский политик, народный депутат Украины IX созыва. Он был избран в Верховную Раду в 2019 году в качестве мажоритарного кандидата от партии "Слуга народа" по 133-му округу (Одесская область). Дмитрук имеет спортивное прошлое и занимался боевыми искусствами.

Затем Дмитрук вышел из фракции "Слуга народа" и начал критиковать власть. В 2023 году против Дмитрука открыли уголовные производства, и он оказался под следствием.



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