Виникла ідея проводити мобілізацію з 20 років

Президент України Віктор Ющенко і лідер блоку БЮТ Юлія Тимошенко під час зустрічі в Києві в середу, 6 грудня 2006 р. На зустрічі обговорювалися питання ухвалення Державного бюджету на 2007 р. Фото Миколи Лазаренка

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