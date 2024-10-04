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Виникла ідея проводити мобілізацію з 20 років

04 октября 2024 | 10:30


Мобілізація має бути з 20 років. Ми виховали тих, хто не хоче захищати Батьківщину, - заявив під час Телемарафону секретар Комітету з нацбезпеки ВР Костенко



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