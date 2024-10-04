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Заговорили о повішении тарифа на єлектрику на 75%

04 октября 2024 | 10:33

Стоимость электроэнергии для населения в следующем году составит 6,5-7 гривен, а через 2-3 года ожидается тариф 8-9 гривен. Такой прогноз дал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире “Новини.LIVE”. “В следующем году электроэнергия будет около 6,5-7 гривен. Я гарантирую, что в следующем году стоимость электроэнергии для населения будет 6,5-7 гривен. Я думаю, два-три года — и мы уже будем платить за электроэнергию примерно 8-9 гривен”, — сказал гость студии. То есть в 2025 году тарифы вырастут на 50-75%.


Попенко добавил, что эти показатели уже были официально озвучены еще весной народным депутатом Сергеем Нагорняком, представителями ДТЭК и YASNO.

На вопрос ведущих, как же быть с законом, запрещающим повышать коммунальные тарифы до конца войны, Попенко напомнил, что в документе идет речь всего о трех услугах: теплоснабжении, снабжении горячей водой и распределении газа. Остальные услуги в законе не прописаны.

Напомним, с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения подняли до 4,32 грн/кВт. До этого цена за свет составляла 2,64 грн/кВт-час.



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© фото: Павел ПАЩЕНКО

Командировка в Югославию - февраль 1994 года, Сараево.
   
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