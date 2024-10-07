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Україна фінансуватиме будівництво порохових заводів

07 октября 2024 | 14:17

Україна зробила дерегуляцію ринку вибухових речовин і готується видавати гранти на порохові заводи. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley.


"Сума інвестицій на проєкти Brave1 збільшилась. У цьому році ми почали видавати гранти на ракети. В наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. І тому я закликаю інвесторів, бізнес, щоб ви про це думали", – сказав Федоров під час свого виступу. 

За його словами, держава зробила дерегуляцію ринку пороху та вибухових речовин та зробила можливість маскувати заводи через треті компанії. 



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