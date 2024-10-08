|
Назад – в землянки!
08 октября 2024 | 10:50 , Олег Ельцов. ТЕМА
Гуляю с собачкой и ее дерьмом в кулечке. Панически ищу мусорник, чтобы выбросить этот ненужный багаж и не нахожу. А ведь гуляем мы по этому маршруту не первый год. И раньше таких проблем не было. Сегодня же урны исчезли буквально отовсюду: от входов в магазинчики и у ларьков, на остановках транспорта, к которым также прилепились киоски. Поразился, обнаружив отсутствие урн даже на входах метро «Осокорки». Отыскать мусорный бак с свободным доступом стало проблемой: все больше за ограждением, а то и под замком.
Что это: пароксизм борьбы с терроризмом? Но городские власти об этом не предупреждали. Может мусорная мафия резко повысила тарифы на вывоз мусора?.. Думаю, причина в другом – одичании граждан и коллапсе коммунального управления. Вот как происходил процесс исчезновения урн и мусорных контейнеров на моем массиве. Сначала на тротуарах и в переходах стали все в больших количествах появляться торговцы с лотков и с асфальта. Потом они захватили все газоны, далее на их месте появились основательные павильоны, объединенные в торговые шанхаи. Все это – нарушение правил торговли и захват коммунальных земель, которые должны пресекать доблестная полиция и коммунальные службы. Но полиция лишь контролировала процесс и собирала дань с торговцев, а представители Киевэнерго нелегально подключали диких продавцов к электросети. Ни у одного из них я не встречал электросчетчика. Значит вся стоимость потребленной электроэнергии оплачивает киевская громада, а неучтенное бабло от торговцев течет в карманы энергетиков.
Мало того, все эти дедки-бабки, продающие любимую свинью с асфальта, не утруждают себя вывозом мусора – в лучшем случае они валят его в мусорные урны и близлежащие баки. А те не резиновые и за вывоз их содержимого кто-то платит. Вот эти честные плательщики и решили «закрыть лавочку». Результат предсказуем: мусора и собачьего дерьма на тротуарах и газонах стало больше, народ освежил в памяти совковые традиции гадить на улице под себя, то есть бросать мусор куда попало.
Кстати, эта тенденция вошла в унисон со всеобщей тягой заваривания мусоропроводов в многоэтажных домах. Вдруг оказалось, что мусоропроводы, десятилетиями верой и правдой служившие жильцам стали вдруг непригодны для эксплуатации. Оказалось, что их нужно обслуживать, дезинфицировать и тратить на все это деньги. Мусоропроводы повсеместно заварены, в лифтах теперь не только пассажиры, но и запахи от продуктов их жизнедеятельности, которые те регулярно несут к мусорному баку в индивидуальном порядке. Следующим шагом в трансформации привычного уклада может стать отключение лифтов, которые также изнашиваются и требуют немалых инвестиций. Жителям верхних этажей станет экономически выгоднее выкопать во дворе землянку. Там, кстати, нет водопровода, центрального отопления и канализации, а значит их не нужно обслуживать. Ну а по нужде можно сбегать и в сортир типа «дырка», либо просто на газон. Чай не баре: собачки же ходят, нужно быть ближе к природе.
Можно, конечно, пойти иным путем, но это сложно. Следует разогнать незаконных торговцев, принудительно обязать владельцев торговых точек установить у входа в свое заведение мусорную урну, а также запретить ограничивать доступ к мусорным бакам. Нарушителей - карать штрафами. Но тут есть одно «но»: для этого должны исполнять свои обязанности коммунальные, санитарные, контролирующие службы и полиция. Если этого не случится, то в скором времени народ начнет переселяться в землянки, заводить домашний скот, осваивать собирательство. Ездить на работу станет нерационально. Во-первых, обременительно каждый день греть воду в землянке, чтобы помыться перед работой, во-вторых добираться стало сложновато: по дорогам уже опасно ездить, начинают закрывать аварийные станции метро, мосты вот-вот рухнут… Землянки – самое оно. Диды жили, а мы чем хуже?..
также читайте
[20.09.2024]
[19.09.2024]
|
по теме
Широкий вибір різноманітного холодильного обладнання по доступній вартості
01. 10. 2024 | 13:47
США выползают из Китая
01. 10. 2024 | 11:49
Американский бизнес, как отмечают в Токио, потихоньку свертывает операции в Китае – оказывают влияние и вялость деловой конъюнктуры в КНР, и обострение конкуренции с местными соперниками, и нарастающее противостояние между Вашингтоном и Пекином. IBM и другие IT-гиганты сокращают исследовательские программы, промышленные корпорации уменьшают инвестиции.
Незабутня пригода в маршрутці №490
30. 09. 2024 | 09:22 , Олег Єльцов. ТЕМА
Я зробив це! Я сів на неї, проїхав й вийшов. Це можна порівняти хіба що із ночівлею на Кунаширі біля фумарол з ведмедем, який всю ніч шведняв біля намету, зимовим походом Чорногірським хребтом при – 20 чи мандрами пустелею Атакама. Зараз все розповім.
Система обратной связи для сайта: как увеличить количество обращений с помощью виджета обратного звонка
26. 09. 2024 | 22:45
Санкции против Раши и Китая - миф
26. 09. 2024 | 19:38 , Алексей Кущ
Когда кто-то из экспертов говорит о зависимости Китая от торговли с США и ЕС, задайте ему простой вопрос: каково отношение экспорта Китая к его ВВП в процентах. Наверняка он либо не знает, либо скажет, что чуть ли не 80%. А это далеко не так...
08 октября 2024
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»