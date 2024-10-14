ТЕМА

Німці підрахували коли росіяне знов підуть на Берлін

14 октября 2024 | 21:40

росія може напасти на НАТО до 2030 року, - глава розвідки ФРН Каль.


 "Найпізніше наприкінці поточного десятиліття російські збройні сили будуть в змозі вчинити напад на НАТО", заявив він, виступаючи в бундестазі. 

За словами Каля, «Кремль розцінює Німеччину як супротивника», тому Каль закликав владу розширити повноваження німецьких спецслужб.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Юлия Комиссарова
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 