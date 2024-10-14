Німці підрахували коли росіяне знов підуть на Берлін

14 октября 2024 | 21:40

росія може напасти на НАТО до 2030 року, - глава розвідки ФРН Каль.

"Найпізніше наприкінці поточного десятиліття російські збройні сили будуть в змозі вчинити напад на НАТО", заявив він, виступаючи в бундестазі. За словами Каля, «Кремль розцінює Німеччину як супротивника», тому Каль закликав владу розширити повноваження німецьких спецслужб.



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