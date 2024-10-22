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В Україні з'являться не лише північно, але й південнокорейські бійці
22 октября 2024 | 06:43
⚡️Влада Південної Кореї розглядає план відправки до України персоналу в необхідній кількості: включно з офіцерами розвідки та експертами щодо Північної Кореї, – Newsweek.
Південнокорейський персонал в Україні проводитиме допити або надаватиме послуги перекладачів, якщо північнокорейські солдати потраплять у полон до українських військових. Вони також надаватимуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР. Ми скажемо на це лише «Гомауойо, чінгудей!» 고마워요 친구들
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