В Україні з'являться не лише північно, але й південнокорейські бійці

22 октября 2024 | 06:43

⚡️Влада Південної Кореї розглядає план відправки до України персоналу в необхідній кількості: включно з офіцерами розвідки та експертами щодо Північної Кореї, – Newsweek.

Південнокорейський персонал в Україні проводитиме допити або надаватиме послуги перекладачів, якщо північнокорейські солдати потраплять у полон до українських військових. Вони також надаватимуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції КНДР. Ми скажемо на це лише «Гомауойо, чінгудей!» 고마워요 친구들



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