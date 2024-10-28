Розлучення вийшли на новий рівень: блогери борються за тікток-акаунти

28 октября 2024 | 10:12

Відома пара інфлюенсерів Кет і Майк Стіклер ділила між собою акаунти із мільйонною аудиторією. Цей акаунт був не лише джерелом великого доходу, але й важливим інструментом для побудови кар'єри обох партнерів.

Деякі пари укладають шлюбну угоду, де обумовлюють права на свої акаунти в соцмережах. Адвокати з розлучень усе частіше змушені шукати способи, як оцінити вартість акаунтів і визначити, хто залишиться з доступом до них.



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