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Розлучення вийшли на новий рівень: блогери борються за тікток-акаунти
28 октября 2024 | 10:12
Відома пара інфлюенсерів Кет і Майк Стіклер ділила між собою акаунти із мільйонною аудиторією. Цей акаунт був не лише джерелом великого доходу, але й важливим інструментом для побудови кар'єри обох партнерів.
Деякі пари укладають шлюбну угоду, де обумовлюють права на свої акаунти в соцмережах.
Адвокати з розлучень усе частіше змушені шукати способи, як оцінити вартість акаунтів і визначити, хто залишиться з доступом до них.
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