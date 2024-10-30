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Северокорейцы готовят подарок США к дню выборов
30 октября 2024 | 11:52
Военная разведка Южной Кореи сообщила сегодня, что на полигоне Пхунгэри на крайнем северо-востоке КНДР «практически завершена, как представляется, подготовка к проведению ядерного испытания». Представитель ведомства выразил мнение, что взрыв может быть осуществлен где-то в районе даты выборов президента США 5 ноября. Утверждения военной разведки были изложены на закрытом заседании одной из комиссий парламента Южной Кореи. Их содержание в пределах возможного затем по традиции изложили журналистам депутаты от правящей партии и оппозиции.
На слушаниях в парламенте представитель военной разведки заявил, что помимо ядерного испытания Пхеньян может в ближайшее время запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Ее мобильная пусковая установка уже замечена в потенциальном районе пуска. Такое испытание может быть произведено для проверки технологий повторного входа боеголовки в земную атмосферу, когда она должна выдержать огромные перегрузки и мощное нагревание, считает южнокорейская военная разведка.
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