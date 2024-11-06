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Турки достраивают завод беспилотников в Украине
06 ноября 2024 | 11:30
Строительство турецкого завода по производству беспилотников в Украине завершено на 80%, и заказывается оборудование.
Завод начнет производить беспилотники TB2, TB3 и Kizilelma к августу 2025 года . Двигатели являются совместным турецко-украинским производством. На изображении ниже слева направо показаны TB-3, TB-2 и Kizilelma, который имеет низкую эффективную площадь рассеяния. Четвертый беспилотник — высотный беспилотник Akinci с большой продолжительностью полета.
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