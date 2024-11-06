ТЕМА

Українці споживатимуть менше пальмової олії

06 ноября 2024 | 10:27

Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5148, який обмежує використання пальмової олії у продуктах. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.


Зокрема, документ передбачає заборону використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах, гідрогенізованої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні та інших харчових продуктах, зокрема у кондитерських виробах.

Згідно з законом, буде введено штрафні санкції за його порушення, а також чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.

Закон має удосконалити законодавство у сфері дитячого харчування і підвищити якість продуктів. Він також гармонізує українське законодавство у сфері дитячого харчування з вимогами Європейського Союзу.



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