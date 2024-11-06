У Гостомельському ВЦА погоріли на розкраданях на ремонтах пошкоджених будинків

06 ноября 2024 | 17:50

На Київщині поліція підозрює п’ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації у розкраданні коштів на відбудові зруйнованого росіянами житла. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Як йдеться в повідомленні, серед підозрюваних — ексзаступник голови Гостомельської селищної ВЦА, колишній начальник відділу та троє її працівників.

Вони уклали низку договір з підрядником, проте власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

У Нацполіції розповіли, що для відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій військових РФ навесні 2022 року, адміністрація уклала низку прямих договорів із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті й житловому будівництві.

Кошторис цих угод становив від 100 тис грн до 500 тис грн. Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 млн гривень.

Підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків за лічені місяці – заміна даху, вікон, фасаду тощо. Проте посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об’ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого підписували документи.

В результаті, потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого по травень 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тис. грн.

Поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми оцінками, сума завданих збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів у Києві та Київської області поліцейські вилучили 150 тис доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, компʼютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та "чорнові" записи.