ТЕМА

На россии запрещают рок-классику

07 ноября 2024 | 14:48


В Благовещенске потребовали отменить показ рок-оперы "Иисус Христос – суперзвезда". Соответствующую петицию разместила группа православных христиан. В ней указывается, что "в Благовещенск созывают бесовский шабаш, прикрываясь коммерческой выгодой и "культурой". Прокуратура сообщила РИА Новости, что начала проверку. В администрации города отметили, что в полномочия органов местного самоуправления не входит регулирование деятельности по осуществлению концертных программ, но в адрес директора концертной площадки направлено письмо с рекомендацией. В нем, в частности, заявляется, что во избежание общественного резонанса рекомендуется "особенно тщательно подходить к организации концертных программ", и не допускать появления в репертуаре программ, которые "могут вызвать риски, связанные с распространением деструктивной идеологии". Рок-опера "Иисус Христос — суперзвезда" была впервые поставлена на Бродвее в 1971 году. Партию Иисуса исполнил вокалист группы Deep Purple британский музыкант Ян Гиллан. В 1973-м канадский режиссер Норман Джуисон экранизировал рок-оперу, фильм был номинирован на "Оскар".

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