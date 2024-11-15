ТЕМА

На россии вслед за учетной ставкой зашаталась ипотека

15 ноября 2024 | 09:22

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 процентного пункта: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%.


При этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях.



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фототема (архивное фото)

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by Steve McCurry. Нью-Йорк, 11.09.2001
   
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