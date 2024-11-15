На россии вслед за учетной ставкой зашаталась ипотека

При этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях.

Сбербанк с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 процентного пункта: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%.