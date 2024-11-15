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Українців почали масово позбавляти прав через неявку водіїв за повісткою в ТЦК

15 ноября 2024 | 12:20

З травня в Україні діє закон, який дозволяє судам за клопотанням воєнкомів призупиняти дію водійських прав осіб, що ухиляються від мобілізації.


Стало відомо про перші такі випадки в Польщі, де місцеві правоохоронці можуть перевіряти українські документи через міжнародну базу даних.



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