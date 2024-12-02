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Шок, сенсація! Поплавський видав трьохтомник з картинками про себе
02 декабря 2024 | 14:38
Ось цитата з розлогого рекламного тексту, що нині розганяють не дуже перебірливі медіа: "Сюжетні світлини фототрилогії передають неповторні емоції, настрій як головного героя, так і людей, які зустрілися на його життєвому шляху. Супроводжуються розповідями та роздумами Михайла Поплавського про відображені моменти, періоди життя, події, обставини та крилатими афоризмами. Серед них: "Життя – це боротьба. Без поразок немає перемог!", "Вчись у тих, кого любиш. Обирай власний шлях! Будь унікальним! Залишайся собою!", "Знайди улюблену роботу і перетвори її на задоволення", "Лідер сильний своєю командою", "Успішним стає лише той, хто підкорює життєві обставини", "Ніщо так не збуджує наших ворогів, як наші успіхи" та інші."
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