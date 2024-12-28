Фінляндія спочтку затримала, а пізніше конфіскувала ростанкер-розвідника-диверсанта

28 декабря 2024 | 17:35

Фінляндія недовго роздумувала і конфіскувала російський танкер «Eagle S».

Він, ймовірно, здійснив диверсію, обірвавши кабель між Естонією і Фінляндією, а також він є частиною російського «тіньового флоту», який виконує, в тому числі, шпигунські завдання.