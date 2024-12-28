ТЕМА

Фінляндія спочтку затримала, а пізніше конфіскувала ростанкер-розвідника-диверсанта

28 декабря 2024 | 17:35

Фінляндія недовго роздумувала і конфіскувала російський танкер «Eagle S».


Він, ймовірно, здійснив диверсію, обірвавши кабель між Естонією і Фінляндією, а також він є частиною російського «тіньового флоту», який виконує, в тому числі, шпигунські завдання.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

 