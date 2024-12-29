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"Пошлины Трампа" ударят по мировой экономике
29 декабря 2024 | 09:27
Глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) сократится по меньшей мере на 0,3 процента, если Дональд Трамп сдержит свое обещание уже в январе увеличить пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики. Такие расчеты обнародовал Институт изучения экономики Азии при связанной с государственными структурами Японской организации развития внешней торговли (JETRO). Трамп неоднократно заявлял, что уже в первый день работы на посту президента введет пошлины в размере 25 процентов на все товары из Канады и Мексики в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков и наложит дополнительные тарифы в размере 10% на все товары из Китая. Он тоже обвиняет Пекин в недостатке усердия в борьбе с контрабандным ввозом из КНР синтетических наркотиков в США. По расчетам Института изучения экономики Азии, это нанесет большой удар по поставкам из этих стран, в частности, автомобилей, электротехнической продукции, продовольствия. В результате ВВП Мексики сократится на 3,8 процента, Канады – на 1,2 процента, Китая – на 0,3 процента. Трамп, кстати, обещает довести тарифы на товары из КНР до 60 процентов. В то же время, по этим расчетам, ВВП Японии может увеличиться на 0,2 процента, если она сумеет заполнить образовавшиеся нищи на американском рынке своими товарами. Ранее Институт изучения экономики Азии обнародовал расчеты, согласно которым из-за повышения пошлин на продукцию Канады, Китая и Мексики ВВП самих Штатов к 2027 году сократится по меньшей мере на 1,1%.
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