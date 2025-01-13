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Президент "Могилянки" хоче її викупити
13 января 2025 | 14:29
Президент університету "Київська школа економіки" (KSE), колишній міністр економіки Тимофій Милованов заявив про бажання купити Києво-Могилянську академію, щоб зробити її "знову великою". Про це він написав у Фейсбук.
Make Могилянка Great Again!
За словами Милованова, він хоче купити вищий навчальний заклад, "щоб збільшити його велич і вплив", а також наслідуючи приклад обраного президента США Дональда Трампа, який хоче купити Гренландію.
"Колись KSE була частиною Могилянка. Це було давно, тоді Могилянка була ще «та». А тепер кажуть «Могилянка вже не та». Щоб збільшити її велич і вплив, я пропоную, щоб KSE купила Могилянку у МОНа", - заявив президент KSE.
Він зауважує, що якщо KSE купить Могилянку умови у студентів не погіршаться, а покращаться.
Де взяти кошти
Як стверджується у публікації колишнього міністра, "для МОН Могилянка збиткова", і краще керувати нею буде "приватний освітній фонд". Милованов переконує, що багато студентів зможуть продовжувати навчатися у виші безкоштовно "за рахунок благодійників".
"Кошти на купівлю Могилянки можна зібрати народним збором, щоб убезпечити її від впливу бізнесу, олігархів, а також Сороса", – додав Милованов і уточнив, що це не жарт.
"Якщо ви думаєте, що я стебусь як Трамп, то ні! Я так само як Трамп серйозно хоче купити Гренландію, серйозно хочу купити Могилянку", - вносить конкретику ексміністр.
У коментарях до допису він пообіцяв відкрити банку на збір коштів 13 січня і оцінив Києво-Могилянську академію в $10-50 млн.
Натомість менеджер по комунікаціям Києво-Могилянської академії запросила Милованова на роботу у якості піарника, але той відмовився.
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