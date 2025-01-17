Альтернативе "Шелковому пути" быть?

17 января 2025 | 14:04

В последнее время оживились попытки активизировать амбициозный проект создания мощного сухопутно-морского транспортного коридора из Индии в Европу через арабские монархии, который считается альтернативой китайскому «Новому Шелковому пути» в страны ЕС из КНР через Центральную Азию, Азербайджан и Турцию.

Индийско-европейская трасса рассматривается также как одна из материальных коммерческих основ окончательной нормализации отношений и даже сближения Израиля с Саудовской Аравией и эмиратами, что может существенно поменять ситуацию на Ближнем Востоке.

Идея “India-Middle East-Europe Economic Corridor” (IMEC) при активной поддержке Вашингтона и ведущих стран Евросоюза была официально обнародована в сентябре 2023 года на встрече индийского премьера Нарендры Моди и президента США Джо Байдена в рамках саммита «двадцатки» (G20) в Нью-Дели. Был подписан меморандум, в котором намерение принять участие в проекте выразили также Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Германия, Италия и Евросоюз в целом.

Концепция предполагает доставку грузов морем из Индии в Эмираты, затем железной дорогой через ОАЭ, Саудовскую Аравию и Иорданию в Израиль до порта Хайфа и далее через Средиземное море в Италию и Францию. Помимо перевозки контейнеров и цистерн предполагается дополнить коридор IMEC линиями электропередачи и связи, трубопроводом для экспорта экологически чистого водорода, газопроводами.

Однако буквально через месяц после подписания меморандума боевики ХАМАС совершили вызвавшее шок кровавое нападение на Израиль, который после этого начал военную операцию против этой группировки в секторе Газа. Арабские монархии заговорили, как и положено, о поддержке и сочувствии палестинцам, осудили Израиль за «чрезмерное применение силы». Консультации по проекту, понятное дело, зависли, но отказываться от начинания, похоже, никто не собирается.

В декабре 2024 года вице-премьер, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян встретился с премьер-министром Индии Моди – стороны договорились о новом старте для проекта IMEC, назвав его «историческим начинанием». В рамках этой программы в ближайшее время начнется строительство газопровода из Омана в индийский штат Гуджарат длиной 1 200 км.

Проект IMEC, по замыслу США, должен противодействовать планам Китая в рамках его гигантской транспортно-экономической концепции «Один пояс – один путь», направленной, в том числе, на хозяйственное освоение трассы из КНР до Европы. В Индии, со своей стороны, считают, что проект IMEC помимо коммерческой выгоды будет сдерживать нарастающее усиление позиций Пекина на Ближнем Востоке.

Италия была единственной страной «семерки», участвовавшей в китайской программе «Один пояс – один путь», однако в конце 2023 года премьер-министр Джорджа Мелони объявила о выходе из этого проекта. Теперь Рим переключился на поддержку индийско-европейского коридора IMEC. Его самым горячим сторонником выступает и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

С другой стороны, враждебно к проекту IMEC относится Турция, которая сама хотела бы стать главным транспортным хабом как в рамках китайской «Один пояс – один путь», так и по проекту соединения зоны Персидского залива через Ирак с районом Евросоюза. Обеспокоен и Египет – трасса IMEC потенциально становится конкурентом Суэцкого канала, который и без того теряет свою привлекательность из-за вылазок мятежников-хуситов против грузовых судов в Красном море.

Короче, противников у проекта немало, но не меньшей головной болью для его энтузиастов станут вопросы финансового обеспечения. Оборудование трассы IMEC, по подсчетам, потребует от 2 до 8 миллиардов долларов, хотя, скорее всего, обойдется дороже. Китай, кстати, строит свой «Новый Шелковый путь» в основном на собственные средства. Однако на проект IMEC придется создавать пестрый консорциум из международных финансовых организаций, государственных структур и частных корпораций разных стран, что, сами понимаете, не обойдется без трений и накладок.

ТГК "Головнин из Токио"