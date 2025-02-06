ТЕМА

В Азербайджане прикрыли агентурную помойку Раши

06 февраля 2025 | 14:27

Азербайджанская пресса пишет, что российскую сторону официально уведомили о прекращении деятельности Русского дома в Баку.


О ситуации высказался и глава Россотрудничества Примаков: он обратил внимание, что Россия неоднократно, но безуспешно просила Баку помочь в регистрации Русского дома, занимающегося исключительно гуманитарным сотрудничеством. 



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© фото: Павел ПАЩЕНКО

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