Найбільший приватний банк РФ змінив власників: Фрідман і Авен продали свої частки

06 февраля 2025 | 15:13

Підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен продали свої частки в російському Альфа-Банку та його страховому підрозділі "Альфа-страхування", намагаючись скасувати санкції Європейського Союзу проти них.

Про це пише Financial Times.

Як свідчать документи, з якими ознайомилося видання , ще минулого року мільярдери передали бізнес своєму давньому партнеру Андрію Косогову, який не перебуває під санкціями.

Він став найбільшим акціонером "Альфа-Банку" та компанії LetterOne, яка базується у лондонському Мейфері.

Фрідман та Авен разом володіли 45% акцій у банку та 42% акцій у страховій компанії.

Зазначається, що обидві компанії оцінили приблизно в $2,5 млрд.