Поляки хотят купить Гаваи

19 февраля 2025 | 17:59

Деньги на покупку Гавайев собирают в Польше в ответ на планы Трампа купить Гренландию.

Сбор средств открыт на местной краудфандинговой платформе, цель – миллион злотых (около $250 тысяч). По мнению организаторов, этого на покупку Гавайев должно хватить. Пока что собрано 0 злотых, но есть еще 84 дня.

В описании к сбору предлагается включить Гавайи в состав Польши на правах 17-го воеводства. Менять название американского штата не планируется. В призыве к сбору написано следующее: Гавайи – наше новое воеводство. Польше нужны тропики