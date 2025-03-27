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Задержан закарпатский депутат, переправивший Комарницкого за границу

27 марта 2025 | 10:26

Правоохранители задержали депутата Закарпатского областного совета по подозрению в содействии побегу за границу киевского застройщика Дениса Комарницкого, который находится в розыске. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола.


По его словам, пищет Inforesist, депутат был задержан в рамках спецоперации Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности Украины. Также по информации источников Глаголы, переправка Комарницкого происходила нелегально через украинско-румынскую границу.

Журналист сообщил, что задержанного депутата по фамилии Покорба уже доставили в Киев. Там решается вопрос о вручении ему подозрения.

На сайте Закарпатского облсовета в списке депутатов фигурирует Юрий Покорба, избранный от Закарпатской областной организации партии "Рідне Закарпаття".



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