«Укрправда» и дно

02 апреля 2025 | 19:21 , Олег Ельцов. ТЕМА

Есть такой очернитель светлой действительности Володя Бойко. Его клеветнический путь пролегал через донецкое СИЗО, куда его упек местный прокурор, а в будущем – генпрокурор Васильев. Бойко в своих пасквилях рассказывал, как Васильев учредил фирму «Святая дева Мария», построил одноименную церковь, а вокруг открыл базар. За это Васильев натравил на Бойко камерных клопов, которые нещадно терзали тело правдоруба. Бойко бежал в Киев и начал клеветать с удвоенной силой. Причем, не только в интернет, но и в прокуратуру, НАБУ, ДБР… На регулярной основе ходит на допросы и в суды. В последнее время своими жертвами избрал косящих под защитников отечества журналистов, артистов и активистов, а фактически – уклонистов от воинской службы.

Ему принадлежит термин «шабунинг». Судьба главного борца с коррупцией сложилась не удачно: волею судеб он оказался «сослуживцем» Бойко. Правда, Шабунин никогда на фронте не был: его фиктивно зачислили в прифронтовую часть, а тем временем наш герой дальше Киева не выезжал. Числится откоммандированным. По столице перемещается исключительно на крутом джипаре, купленному на деньги иностранных волонтеров. Адресовался он не Шабунину, но глава благотворительного фонда на претензии Бойко отрезал: вещь ничейная, кому хочу – тому даю.

Въедливый Бойко усмотрел в действиях Шабунина противоречие с Уголовным кодексом и завалил заявами компетентные органы. Наконец, свершилось! Сегодня суд рассматривал жалобу ДБР и спецпрокуратуры на избрание меры пресечения командиру батальона ТРО Виктору Юшко. Ибо, как известно, у каждого преступления есть имя и должность. Это Юшко фиктивно «трудоустроил» Шабунина и должен за это ответить по закону. А если пойдет на сотрудничество со следствием, то и до Шабунина ниточка приведет.

В день судебного заседания, ровно в 7 утра на «Украинской правде» появляется текст пани адвокатши Марины Гаврилюк, в котором она обвиняет ДБР, Бойко и адвоката, представляющего заявителя в кознях против борца с коррупцией и столичного воина Шабунина. Иначе как поганкой текст назвать язык не поворачивается. Автор обвиняет Бойко и его представителя во всех смертных грехах. Адвоката обвиняет в пророссийских настроениях, а Бойко и вовсе в страшном грехе: он неоднократно появлялся в эфирах «медведчуковских» каналов. Уж не агент ли кремля зловредный Бойко? Правда, он с первого дня войны сидит в окопах, в отличие от Шабунина, пороха не нюхавшего.

Автор этих строк должен чистосердечно признаться: я тоже фигурировал в эфирах медведчуковских каналов. Кстати, сидел в одной студии с Шабуниным и даже имел наглость с ним дискутировать… Почему пани адвокатша не упомянула эту важную деталь про подзащитного – ума не приложу.

Да бог с ней, адвокат просто отрабатывает гонорар, она не обязана быть объективной. Волнует другое: «Украинская правда» ставит эту заказуху в день судебного заседания по недоумию, по злому умыслу или корысти для? А как же принципы ВВС, объективность, непременное представление разных точек зрения?.. А давление на суд это главреду Мусаевой не напоминает?

«УП» давно уже превратилось в междусобойчик узкой группы лиц, причастных к деребану грантовых средств и продвижению американской повестки. Украинская повестка им безразлична. Коррупционер, разъезжающий на авто для фронта, неправомерно получив воинское звание и оклад, дезертирствует в столице: негодяй, конечно, но это свой негодяй.

Ребята из «УП», вы слишком глубоко занырнули в медиадерьмо, дальше некуда – вы на дне.