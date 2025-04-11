Этапы большого пути: из уличного мошенника в народные депутаты

В 90-х в Киеве, как и всюду по стране, повсеместно процветала лоточная торговля контрофактными аудио-видеодисками. Самым доходным местом торговли был центр столицы, в частности улица Богдана Хмельницкого.

В 90-х в Киеве, как и всюду по стране, повсеместно процветала лоточная торговля контрофактными аудио-видеодисками. Самым доходным местом торговли был центр столицы, в частности улица Богдана Хмельницкого.

Однажды к торговцам подошел совсем юный молодой человек небольшенького роста. К огорчению торговцев, его интересовала не музыка, а деньги. Юноша представился сотрудником Управления по защите прав потребителей и сообщил, что дальнейшая беспроблемная торговля возможна лишь в случае уплаты умеренной мзды на постоянной основе.

Сотрудники УБОП, привыкшие к методам злых рэкетиров, заинтересовались персоной юного коррупционера. Его приняли «на горячем» - в момент передачи денег. Однако возбудить уголовное дело по взятке не удалось по одной простой причине: выяснилось, что молодой человек не работал в государственных учреждениях, а «разводил» предпринимателей, предъявляя липовое удостоверение некой антикоррупционной общественной организации.

Отец молодого дарования на то время занимал ответственный пост в Кабинете министров Украины. Узнав о художествах отпрыска, чиновник немедленно прибыл в УБОП. Высокопоставленный отец был человеком дела. Он не стал заниматься пустопорожними нравоучениями: не говоря ни слова, на глазах изумленных убоповцев приступил к воспитанию подрастающего поколения дедовским способом - взялся пороть наследника.

Но УБОП-овцы не поверили, что таким образом можно перевоспитать половозрелого мошенника и направили собранный материал в райотдел для возбуждения уголовного дела: в действиях задержанного однозначно просматривались признаки классического мошенничества.

Как развивались события в дальнейшем и чем руководствовались сотрудники райотдела, отказавшиеся возбуждать уголовное дело, история умалчивает. Однако из этого досадного случая юноша сделал один вывод: открытая уголовщина - это опасно папиной поркой и тюрьмой, посему следует менять способ обогащения.