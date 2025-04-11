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Этапы большого пути: из уличного мошенника в народные депутаты
11 апреля 2025 | 13:39 , ТЕМА
Персона главного космонавта страны, а по совместительству мэра Черновецкого, оставила неизгладимый след в памяти киевлян. Но что такое мэр без команды - ничто. Достаточну вспомнить заместительницу Черновецого "по базарам" Кульчицкую. Эта базарная торговка запомнилась своей фразой: почему мы должны строить площадки для выгула собак? Собачникам нужно - пусть себе и строят. По тому же принципу поддерживалось состояние улиц и города в целом: вам надо, киевляне - вот и убирайте. А деребан столичных земель при Черновецком шел на всех порах под руководством юного Лесика Довгого - депутата и секретаря Киеврады. С чего нацинал свой жизненный путь этот сын своего отца - читаем в отрывке из книги "Лихие 90-е. Войны УБОП Киева".
В 90-х в Киеве, как и всюду по стране, повсеместно процветала лоточная торговля контрофактными аудио-видеодисками. Самым доходным местом торговли был центр столицы, в частности улица Богдана Хмельницкого.
Однажды к торговцам подошел совсем юный молодой человек небольшенького роста. К огорчению торговцев, его интересовала не музыка, а деньги. Юноша представился сотрудником Управления по защите прав потребителей и сообщил, что дальнейшая беспроблемная торговля возможна лишь в случае уплаты умеренной мзды на постоянной основе.
Сотрудники УБОП, привыкшие к методам злых рэкетиров, заинтересовались персоной юного коррупционера. Его приняли «на горячем» - в момент передачи денег. Однако возбудить уголовное дело по взятке не удалось по одной простой причине: выяснилось, что молодой человек не работал в государственных учреждениях, а «разводил» предпринимателей, предъявляя липовое удостоверение некой антикоррупционной общественной организации.
Отец молодого дарования на то время занимал ответственный пост в Кабинете министров Украины. Узнав о художествах отпрыска, чиновник немедленно прибыл в УБОП. Высокопоставленный отец был человеком дела. Он не стал заниматься пустопорожними нравоучениями: не говоря ни слова, на глазах изумленных убоповцев приступил к воспитанию подрастающего поколения дедовским способом - взялся пороть наследника.
Но УБОП-овцы не поверили, что таким образом можно перевоспитать половозрелого мошенника и направили собранный материал в райотдел для возбуждения уголовного дела: в действиях задержанного однозначно просматривались признаки классического мошенничества.
Как развивались события в дальнейшем и чем руководствовались сотрудники райотдела, отказавшиеся возбуждать уголовное дело, история умалчивает. Однако из этого досадного случая юноша сделал один вывод: открытая уголовщина - это опасно папиной поркой и тюрьмой, посему следует менять способ обогащения.
В дальнейшем благодарные киевляне неоднократно лицезрели нашего возмужавшего героя в непосредственной близости с «космическим» мэром Киева-защитником бабушек: радетель прав потребителей стал его «правой» рукой и заместителем. А про историю давних 90-х напоминала лишь фотография перепуганного юноши «профиль-анфас», долгое время висевшая в одном из кабинетов 7-го отдела УБОП на Московской площади. Лицо на портрете сильно напоминало портрет секретаря Киевсовета времен мэра Черновецкого, в дальнейшем - народного избранника Олеся Довгого.
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