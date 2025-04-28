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Северная Коеря признала отправку своих бойцов на подмогу рашистам
28 апреля 2025 | 08:05
Ренхап приводит сообщение ЦТАК об отправке военных из КНДР в Россию.
Товарищ Ким Чен Ын на основании анализа и оценки сложившейся обстановки пришел к выводу, что она подпадает под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ, и принял решение о направлении наших вооруженных сил для участия в боевых действиях, уведомив об этом российскую сторону
Также сообщается, что, по словам Ким Чен Ына, в столице КНДР вскоре будет возведен "монумент боевой славы", чтобы почтить память "павших бойцов" в знак "вечной памяти от Родины и народа".
РИА-Новости
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