ТЕМА

Маск собирается защитить мир от баллистики за абонплату

29 апреля 2025 | 15:04


Некоторые сведения о системе противоракетной обороны «Золотой купол» ( системы космических датчиков и платформ с лазерным оружием) позволяют судить о том, что Маск вынашивает планы создания глобальной коммерческой системы. По замыслу Маска страны заплатив абонентскую плату смогут получить защиту от баллистических ракет.

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