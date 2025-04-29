Маск собирается защитить мир от баллистики за абонплату

Некоторые сведения о системе противоракетной обороны «Золотой купол» ( системы космических датчиков и платформ с лазерным оружием) позволяют судить о том, что Маск вынашивает планы создания глобальной коммерческой системы. По замыслу Маска страны заплатив абонентскую плату смогут получить защиту от баллистических ракет.

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