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ТЦК-шників відправлятимуть на фронт
29 апреля 2025 | 17:53
Працівників ТЦК, які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоровʼя відправлятимуть на фронт, а на їх місце призначатимуть поранених бійців, — Генштаб
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