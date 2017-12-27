Как мы бродяжили по Норвегии. Часть 1. Собраться правильно

27 декабря 2017 | 08:45 , Олег Ельцов, ТЕМА. Фото автора

Летний снег, снежная слепота, прогулки босиком по льду, развенчание мифа про дорогую Норвегию, другое солнце, другая архитектура, другие люди...

Минувшим летом мы отправились в одну из самых дорогих стран мира в самый сложный трекинг из тех, что довелось ходить. Все сами: прокладывали маршрут, готовили провиант, покупали билеты и арендовали жилье. В результате мы полмесяца бродили по неповторимой Норвегии, любуясь ее природными чудесами, остались при этом живы и здоровы. Бюджет путешествия – 700 долларов на человека. Как этого добиться, и стоит ли повторять за нами? Терпение, читатель: все ответы – ниже.

Где-то читал, что одна из экспедиций на полюс провалилась из-за мотка ниток. Когда членам экспедиции понадобилось зашить что-то важное (а не важного в таких экспедициях не бывает), нитки все время рвались: они оказались гнилыми. Так одна мелочь может свести на нет все усилия, привести к провалу грандиозного мероприятия. Мы направлялись не на полюс, а значительно южнее, но тоже стремились все предусмотреть – это весьма увлекательное занятие, поверьте. Две недели в чужой стране, из них десять дней пешего хода по заповедникам – ошибка могла обойтись нам дорого.

Сначала разработали маршрут, просчитали логистику. Для этого полазили по форумам, познакомились с отчетами исследователей Норвегии. Увы, большинство предпочитает путешествия на собственном авто и ночевать в кемпингах. Это для нас неприемлемо: только дикая природа, где мало людей, нет асфальта и фэстфуда. Все в голос уверяли, что без машины мы потратим уйму денег на транспорт: он в Норвегии очень хороший и очень дорогой. Мы развеяли этот миф.

В любом трекинге есть всего несколько важных вещей: четкий план маршрута, снаряжение и еда. Чем дольше и сложнее маршрут, тем все это важнее. В нашем случае неделю следовало идти по заповеднику без связи с цивилизацией. В Карпатах, например, в случае острой нужды можно просто спуститься вниз и к концу дня в любом случае добраться до людей. На нашем норвежском маршруте возвращаться пришлось бы несколько дней, либо вызывать вертолет.

Лето в Норвегии короткое и прохладное, часты дожди, ветры, может выпасть снег. Нужно быть готовым ко всему и должным образом экипироваться. Но это все придется надеть на себя или тащить на плечах в рюкзаке. Поэтому не следует тащить весь домашний гардероб. Пара термофутболок, флиска, гортекс-костюм, бахилы, перчатки, шапка, теплые носки – без этого есть шанс настрадаться и заболеть. Обувь очень важна. В Норвегию следует брать высокие треккинговые ботинки с поддержкой лодыжки: почва очень каменистая, есть шанс подвернуть ногу. Весьма желательны треккинговые палки. Обязательно солнечные очки и защитный крем. И добавляя очередную вещь в рюкзак, не забываем: все придется нести на собственном горбу.

С едой сложно: купить на маршруте или невозможно или очень дорого. Все – с собой, как в настоящей экспедиции. Дабы максимально облегчить ношу, мы освоили новую технологию. Раздобыли бытовую сушилку для овощей. На ней насушили массу лука, свеклы, морковки, яблок, картофеля. Мясо пропустили через мясорубку и тоже высушили: свинина, говядина, курица. Затем расфасовали овощи по наборам в герметичные кульки. Каждый – на котелок супа или борща на четыре персоны. В результате недельный запас еды весил всего несколько килограмм. В качестве лакомства на первое время взяли пару буханок хлеба, пряники, сушки. На всякий пожарный кинули в рюкзак несколько упаковок хлебцев, очень пригодился мешочек сухарей. На перекусы – фитнес-батончики, конфеты, шоколад, сухофрукты, орехи, колбаса и сало. В дьюти-фри купили литровую бутылку виски. Этот дивный напиток очень радовал нас вечерами, когда уставшие, мы залезали в палатку. Иногда пара глотков значительно улучшала настроение в наиболее экстремальные моменты, когда мы замерзали в пути или когда забирались на очень красивую вершину. Бутылки хватило на десять дней пути.

Из экипировки в походе считаю главными обувь и рюкзак. Хорошие треккинговые ботинки стоят у нас от ста долларов. В сети так называемых спортивных супермаркетов «Спортмастер» я вообще не обнаружил ни одной пары такой обуви. В небольших специализированных магазинах она есть, но от топовых производителей. Цены достигают 200 долларов. В итоге, порывшись на сайтах словацких спортивных магазинов, я заказал весьма пристойные французские ботинки по 60 евро за пару – это половина украинской цены.

Чтобы не тащить массу курток-одежек на разные погодные условия, учимся одеваться «слоями». Это древняя военная технология, сегодня доступная каждому. Основа – термофутболка и штаны. Если сильно холодно – одеваем по две таких одежки. Сверху – флиска. Моя дочь-мерзлячка натягивала наверх еще и тоненькую пуховку. Ну а сверху все это можно накрыть курткой из ткани типа гортекс: она не только защищает от ветра и дождя, но и прекрасно «дыщит». Этот элемент туристического наряда не дешев: 200 долларов за куртку или штаны – отнюдь не предел.

Я подскажу вам, как обзавестись нужной амуницией, не продавая для этого почку. Заходим на форум-аукцион Reibert, где торгуют военной снарягой. Порой там можно найти абсолютно новые вещи. Продавцы все профи, дорожат своим реноме. Выбираем, списываемся, получаем по почте. Не подошел размер – можно обменять. Гортекс-костюм спецназа обойдется до 1000 гривен. Там же можно подобрать много всяких полезных вещей. Мы, например, прикупили задешево пару бахил на случай сурового дождя и ходьбы по глубокому снегу.

Рюкзак – это святое, на нем экономить не советую. Это – ваш комфорт в походе, отсутствие мучений при длительных переходах с большим весом, натертостей и боли в позвоночнике. Да, фирменные рюкзаки недешевы, но альтернативы им я не вижу. Автор сносил за свою жизнь с пяток рюкзаков. Были среди них и отечественные образцы - неплохо сшитые, из хороших тканей и с качественной фурнитурой. Увы, все они не идут ни в какое сравнение с монстрами рюкзакопроизводства. В прошлом году мы решили обновить рюкзачный гардероб всей семьи. Облазили основные спортивные магазины столицы, изучили туристические форумы, перемеряли с десяток моделей. Больше остальных понравились «Оспрэй», «Ловальпайн», «Дойтер». Цены на них примерно одинаковые. В итоге остановились на старом-добром «Дойтер». Он неубиваемый, проверенная конструкция с идеальной отлично проветриваемой спиной и очень удобными карманами.

Спальники следует брать из холофайбера – универсальный материал для не очень сильных морозов. На маркировке мешка есть указание комфортной и экстремальной температуры. Ориентируйтесь на первую, иначе в «спартанском» мешке вы не замерзнете насмерть, но до утра будете крутиться от холода. Наконец, коврики. Принципиально есть два варианта: типа «пенки» и надувные. У первых недостаток – объем. Традиционные скручиваются в рулон и занимают много места. Их зачастую цепляют снаружи рюкзака. Достоинство – дешевизна. Рекомендую двухцветные из плотного материала, так называемые «воронежские». Мы несколько лет назад купили один надувной коврик и он понравился. Теперь у нас их два. Покупать надо дорогие – они крепче, меньше и легче, с нескользящим покрытием. Достоинства: компактно укладываются в рюкзак, лучше сглаживают неровности почвы, можно регулировать степень «мягкости», очень хорошо изолируют от влаги с земли. Недостатков всего два: цена и опасность прокола. Впрочем, мы всегда носим с собой ремкомплект, который пока не пригодился.

Треккинговые палки нужны, хотя кому-то они не нравятся. Палки помогают разгружать спину и ноги, нагрузка распределяется равномернее. К тому же – это дополнительная устойчивость ходока, что удобно при скакании по камням, преодолении всяческих водных и грязевых преград. Не берите самые дешевые: они тяжелы и долго не проживут. Топовые тоже не ваш выбор – это для профессионалов и тех, кому деньги деть некуда. Рекомендую продукцию Кomperdell.

Котелок, посуда, горелка. Котелки лучше брать с тефлоновым покрытием и в наборе. Вполне сгодятся китайские. У нас такой комплект служит уже лет 20. Требования: малый вес и складывающиеся ручки на стенке. Весьма желателен чехол. В продаже появились складные котелки! Мы на них хищно посматриваем, но пока цена непростительно высокая.

Посуда должна быть пластиковой, мне нравится складывающаяся. Объем поклажи очень важен. Чем он меньше – тем меньше может быть объем рюкзака, его вес, удобство транспортировки. У меня уже много лет посудный набор норвежского спецназа. Отличная вещь – в коробочке небольшого размера удобная складная кружки, миска, солонка-перчилка, туда же помещается ложка и вилка. Крышка и дно коробки превращаются еще в две миски. Если повезет – обнаружите такой набор в милитари-магазине.

Горелки есть газовые (под баллон) и универсальные. В последнем случае я бы смотрел в сторону продукции MSR. К универсальной горелке можно подключить как газовый баллон, так и многоразовый комплектный баллон под жидкое топливо: бензин или солярку. Иногда это бывает удобно, особенно в диких местах. Остановил тракториста – вот тебе и топливо. Недостаток: лишний вес, усложненная конструкция в ущерб надежности, необходимость прочищать форсунку от гари. Горелку лучше выбирать с надежными ножками и отдельным шлангом от горелки к баллону.

Все остальные мелочи должны быть по возможности легкими, простыми. Наш девиз – ничего лишнего: быстрее будете собираться на стоянке, меньше тащить на горбу.

Итак, рюкзаки упакованы, осталось проработать логистику. Отслеживаем билеты на самолет. Делать это нужно заранее. Если вы собрались в дальний поход за неделю до вылета, будьте готовы потратить в полтора-два раза больше денег. Билеты перед вылетом значительно дороже, дешевые хостелы с удобным расположением выкуплены, скидок на поезд-автобус тоже не будет.

Сегодня самый дешевый перелет из Киева в Осло – через Ригу, в которой придется провести восемь часов. Можно, конечно, отправиться на экскурсию в город, но делать там нечего. К тому же, автобусы из аэропорта ночью не ходят. Впрочем, такси довольно дешевые.

Из аэропорта Осло в город отправляется электричка и скоростной поезд. Время в пути незначительно отличается, а цена – вдвое. Электричка прибывает в самый центр. Рядом находится автовокзал, с которого можно добраться почти в любую точку страны.

Помним: повсеместно в Норвегии работают банковские карты, даже в маршрутках. Только в одном месте мы ехали на автобусе, в котором почему-то не работал терминал. Многие норвежцы заскакивали в автобус, узнавали, что терминал не работает, и скорбно выходили – у них просто не было наличных. Порой выяснить, как работает система оплаты, непросто, но возможно. На автовокзале Осле в автомате предварительной продажи билетов оплата с карты происходила с СМС-подтверждением. Но у нас не работал роуминг. К счастью, на вокзале работают кассы. Мы сняли деньги в банкомате и рассчитались наличными. Впрочем, со следующего года кассовый зал на центральном автовокзале Осло будет закрыт, о чем говорилось в объявлении – все только через терминалы. Будьте готовы, товарищи!

Также заранее бронируем жилье. Нам требовалось переночевать всего-то одну ночку в Бергене. Город туристический и совсем не дешевый. Мы уже решили было бронировать апартаменты за 200 евро – на четверых это самый дешевый вариант. Но вдруг появились места в хостеле в самом центре города с очень хорошими отзывами и ценами. Ночевка нам обошлась по 30 евро с человека. Есть кухня, бесплатный чай\кофе, интернет, душ, камера хранения, «фрэндли» персонал.

Думали было сэкономить на внутренних переездах (а у нас их было немало). Увы, покупка по интернету стоила столько же, как и в оффлайн. Правда, есть в общественном транспорте Норвегии любопытное правило, о котором мало кто знает. Нам оно открылось сугубо эмпирически. Кассиры все время спрашивали сколько лет нашим девицам. Им едва исполнилось 16 и я честно сказал, что они несовершеннолетние. После этого билеты на паром подешевели для них вдвое. А проезд даже на междугородных автобусах был либо со скидкой, либо бесплатный. Документы никто не проверял.

Возможно, в начале путешествия вам понадобится что-то прикупить в Осло. Например, наверняка потребуются газовые баллоны, провоз которых в самолете запрещен. В пяти минутах ходьбы от автовокзала есть два грандиозных спортивных супермаркета. Там вы все найдете. А напротив входа в автовокзал – магазин стоковой обуви, где купите спортивные кроссовки, треккинговую обувь мировых брендов - за половину украинской цены.

С матчастью, кажется, закончили. Переходим собственно к главному – нашему замечательному во всех отношениях путешествию, в котором было все: прекрасные виды, приключения, восторги и непредвиденные неприятности.

Продолжение следует