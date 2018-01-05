Как мы бродяжили по Норвегии. Часть 6. «Язык тролля»: от заката до рассвета

05 января 2018 | 06:24 , Олег Ельцов, ТЕМА, фото автора

Мы работаем на инстаграм; на «Языке» от заката до рассвета; кто забрал наши сто долларов?!

Наш автобус пополз в горы, удаляясь от живописного фьорда. Вскоре мы выгружаемся на оживленной площадке на берегу большого озера. Не смотря на раннее время вокруг весьма оживленно. Масса автобусов, выгружающих спортивных людей с рюкзаками. Тут же – магазинчик с самым необходимым, грандиозных размеров туалеты-умывальники, в которые выстраивается очередь страждущих. Перед схемой маршрута по заповеднику собралась стайка туристов – изучают 15-километровый маршрут. Впрочем, заблудиться на нем невозможно: толпа желающих увидеть горную жемчужину страны – Язык Тролля, непременно выведет вас туда куда надо.

Для подавляющего большинства туристов путь покажется неблизким: 30 км. За день они должны дойти до "Языка", успеть на нем сфотографироваться и вернуться назад. Маршрут хоть и несложный, но от неподготовленного туриста он потребует персонального подвига. Люди идут налегке, с маленькими рюкзачками и порой в совершенно непригодной обуви. Мало кто обращает внимание на табличку на старте, предупреждающую, что следует одеть треккинговую обувь. Ее, а также теплые перчатки, шапки и прочие мелочи можно купить в небольшом магазинчике.

У нас другая программа: все свое несем с собой, включая палатку, примус, еду. Мы никуда не спешим, ибо сегодня будем ночевать под Языком Тролля. Мы оккупируем один из столиков на улице и устраиваем на нем импровизированную кухню. Я готовлю на примусе утренний кофе, Наташа нарезает бутерброды, выкладывает норвежские печеньки (как же без них!). Две малолетних участницы нашей команды, едва скинув рюкзаки, немедленно засыпают.

Утренний кофе с сигаретой, наблюдение за наряженной спортивной толпой, возбужденной ожиданием великого покорения горных троп – отличное начало дня. Погода хороая и на ногах у меня прекрасные легкие «Найки»: я на вершине блаженства!

Ну, все: рюкзаки собраны, наши малолетки разбужены – вперед, друзья, к последней вершине в этом двухнедельном трипе. Выдвигаемся в толпе себе подобных.

Дорога сначала вьется по асфальту – четыре километра по довольно крутому серпантину. Мы, с полегчавшими, но все же внушительными рюкзаками, смело оставляем за спиной многочисленные группы чайников с городскими рюкзачками на плечах. Это восхождение для них спортивный подвиг, для нас – беспечная прогулка. Особо ленивые могут заплатить за проезд по этой 4-километровой дороге на личном авто. Вверху асфальт оканчивается большущей парковкой. Дальше – только ножками…

Солнце начинает подпекать, мы скидываем флиски, топаем в одних футболках. Первые пять километров самые сложные, как это обычно бывает при восхождении на гору. Наконец, мы прощаемся с асфальтом. Тропа весьма разнообразная. Очень много открытой скалистой поверхности. Она отполирована миллионами лет, и мы идем, словно по бетону. С печалью замечаю в некоторых местах строительную технику: работяги «улучшают природу», тянут какие-то кабели. Эх, загубят тропу, заасфальтируют все вокруг, расставят фэстфудов. Но это будет потом, мы же успеем полюбоваться плодами рук создателя в первозданном виде.

Толпа интернациональная, встретили несколько групп украинцев, на удивление много поляков. В один прекрасный момент я обнаружил на тропе навороченный мобильник с кредитками и норвежским Ай-Ди, выписанным на какого-то поляка. Вокруг – тьма людей, попробовал было набрать последние номера, но телефон оказался с идентификацией. Решил по возвращении оставить его в магазинчике при выходе из заповедника. Но тут вдруг замечаю здоровяка, кружащегося вокруг тропы, уткнувшегося взглядом в землю. Оказалось – ищет потерянный телефон. Радости поляка не было предела, когда мы его вернули.

Не знаю, каков этот Язык Тролля, но тропа к нему чертовски хороша. Эх, поуменьшить бы число желающих к ней добраться! По пути то и дело останавливаемся, чтобы запечатлеть открывающиеся виды. Девицы, естественно, принимают всяческие позы, будто я снимаю их на обложку глянцевого журнала. А уж когда мы достигаем высшей точки нашего маршрута, на которой открывается какой-то совершенно неописуемый лунный пейзаж, девицы настоятельно требуют полноценной фотосессии, «чтобы было что выложить в инстаграм». Народ, шествующий дальше, с интересом наблюдает за моей дочерью в шортах и футболке с коротким рукавом, под порывами холодного ветра, которая позирует на фоне снежника: Инстаграм требует жертв!

Вдоль тропы разбросаны указатели с километражем до «Языка» и до точки начала маршрута. Примерно на восьмом километре обнаруживаем домики, похожие на будки охраны. Должен заметить, что в мы не обнаружили в Норвегии ни одного КПП с билетной кассой: доступ к природе здесь бесплатный. Читаю табличку на домике. Оказывается, в нем можно заночевать, если вышел на тропу налегке, но не рассчитал силы и не успеваешь вернуться. Горы непредсказуемы. А ночью даже среди лета в норвежских горах совсем не жарко. Также неоднократно попадаются указатели, которые гласят: если вы не успели дойти до этого места до обеда, дальше двигаться не стоит – поворачивайте назад.

Много детей, людей с собаками, на одном песике даже заметил небольшой рюкзачок. Запомнился рыжий спаниель: умный и ленивый. Милая хозяйка, привязанная к нему поводком, никак не могла заставить того подниматься вверх по тропе. Когда я проходил мимо, мой и собачий взгляд встретились. Я прочел в глазах спаниеля целую печальную повесть о его тяжкой доле и неадекватности хозяйки. Я по-доброму пожурил пса, и тот нехотя двинулся дальше. Мне так и не удалось встретиться с ним на «Языке»: наверное, тот все же убедил хозяйку прекратить это самоистязание.

Вскоре на тропе – за пару километров до финиша – появились таблички, запрещающие ставить палатки в этой зоне. Между тем, я заметил немало людей с немаленькими, как у нас рюкзаками, явно отправившимися сюда с планами остаться на ночевку. Еще через километр мы наконец увидели вдали толпу, стоящую в очереди к главной достопримечательности маршрута. А поскольку толпу мы стараемся избегать в любом виде и в любом месте, то ближе мы приближаться не стали. Отошли в сторону от основной тропы и разбили лагерь в совершенно неземном месте, вблизи от края скалы.

Надвигался вечер, температура упала, поднялся ветер, мы утеплились и, побросав рюкзаки, отправились к «Языку тролля». К этому времени толпа туристов-однодневок схлынула. Они уже панически бежали вниз с чувством выполненного долга. Многим даже посчастливилось сфотографироваться на «Языке». Сделать это в разгар сезона не просто: приходится стоять в очереди около часа. В нашу программу очередь не включена. Мы обнаруживаем около «Языка» от силы человек 50 – таких же, как и мы неторопливых «ночлежников». Все, словно в зале театра, расположились на уступах скалы, обрывающейся на многие сотни метров. Вдаль уходит живописный глубочайший каньон, а буквально перед нами – практически ровная скальная площадка площадью метров 20 квадратных, зависающая над бездной. Зрелище жутковатое и завораживающее. Вокруг – линия палаток, которые тут ставить нельзя, но если очень хочется, то можно.

Все чрезвычайно счастливы, не спеша позируют по очереди на «Языке». Каждый старается придумать что-то пооригинальнее. Дамы принимают позы, достойные журнала «Хастлер», мужчины утворяют что-нибудь героическое. Замечаю поляка, чей телефон я нашел на тропе. Он делает стойку на руках близко к краю скалы. Толпа живо реагирует, девицы восторженно ахают. Трое американцев, повернувшись лицом к закатному солнцу, спускают штаны: достойное фото! Я, изрядно продрогший, занимаю выгодную позицию с фотоаппаратом, а мои девчонки принимают на «Языке» самые выигрышные инстаграмные позы. Сашка специально для фотосессии сбрасывает флиску, гортекс, варежки и стоически выдерживает съемку в шортах и футболке. Инстаграм – это страшная сила!

Отснявшись, Настя с Сашей вдруг бросаются внимательно исследовать боковой подход к «Языку». Народ с интересом за ними следит: неужели уронили что-то ценное в каменную расщелину? Мне тоже становится интересно. Хищно прищурившись, они информируют, что скоро станут на сто долларов богаче. Оказывается, девчонки перед отъездом смотрели «Орел и решка» про Норвегию. И четко запомнили место, где ведущие по традиции спрятали бутылку со ста долларами. Увы, наша команда была не первой, кто смотрел эту программу и посетил «Язык тролля»…

Возвращаемся в нашу палатку, готовим царский ужин, доедаем все оставшиеся припасы: уже завтра мы окончательно попадем в лапы цивилизации и до следующего года забудем о еде, приготовленной на примусе…

Вечером по очереди читаем вслух книжку и мечтаем, что мы будем есть завтра, добравшись до Бергена и что приготовят бабушки к нашему приезду в Киев. Спим безмятежным сном отважных покорителей Норвегии. Мы чувствуем себя Нансеном и Амундсеном в одном лице.

Утром подскакиваем в пять утра, на рассвете, и толком не проснувшись, бежим к «Языку». Рассветная фотосессия удалась не хуже закатной.

Ну вот и все! Завтракаем, пакуем рюкзаки, отправляемся в цивилизацию. Накануне я в очередной раз убедился, что обувь для бега и для треккинга – это две большие разницы. «Найки» совершенно не предназначены для лазания по склонам. Я одеваю старые добрые сандалии и мы отправляемся в путь. Поскольку никаких сюрпризов на этом пути быть не может, я отрываюсь от своих дам. Включив плеер с Оззи Озборном, почти бегу вниз, не чувствуя рюкзака за спиной. Идущие навстречу туристы странно поглядывают на дядю в сандалиях, словно зайка скачущим по скалам. Весь 15-километровый путь занял чуть более двух часов. К моменту моего финиша солнце светило во всю, я присмотрел прекрасную лужайку и пребывал на ней в состоянии транса до прибытия остальных членов команды.

На микроавтобусе возвращаемся в город, выходим на автостанции. В ожидании автобуса на Берген, тусим на прекрасной набережной, наблюдаем за спокойными, релаксирующими норвежцами. Сразу видно: характер нордический, люди просто радуются жизни и солнечным денькам. Мы от нечего делать идем с девчонками болтаться по городу. Выходной, супермаркеты закрыты. Но мы знаем что делать. На автозаправке покупаем чипсы, мороженое. Сидим на набережной, по примеру норвежцев радуемся жизни, любуемся прекрасным видом на фьорд.

Как везде в Норвегии комфортабельный автобус доставляет нас к вечеру в Берген – бывшую столицу, один из туристических центров страны.

Вы думаете на этом наши приключения завершились? Отнюдь! Самый суровый экстрим у нас впереди.

Окончание следует