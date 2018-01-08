Как мы бродяжили по Норвегии. Часть 7. Рижский экстрим

08 января 2018 | 11:07 , Олег Ельцов, ТЕМА, фото автора

Прекрасен Берген по утру. Никаких магнитиков! Норвегия, которую мы теряем. Страна победившего Корбюзье. Русскоговоряще-матерящаяся Рига. Странная прогулка украинцев и датчан по полигону НАТО. Собираетесь в Норвегию: как и зачем?

В Бергене мы чисто случайно зарезервировали хостел в самом центре города. Промониторив сайты аренды жилья, не нашли ничего дешевле апартаментов по цене 200 евро в сутки. И вдруг выскочили четыре места в хостеле, вероятно кто-то отказался от брони. До чего же это чудесно: горячий душ, чистые простыни, кухня, на которой к тому же бесплатные чай и кофе… Все это стоит 30 евро с человека. Затариваемся в супермаркетах вкусной и, как это не удивительно, дешевой (нужно искать) едой, наедаемся и гуляем по городу. Немного напрягают толпы таких же, как мы туристов. Здоровья хватает только на прогулку по набережной, рыбному базарчику и порту. Остальное приберегли на завтра. Спим как убитые.

Украшение Бергена - улочка на набережной со старинными «сказочными» домиками, которые содержатся в идеальном состоянии. В них расположились офисы, музеи, а на первом этаже – сувенирные лавки и кафе. Сюда стекаются все без исключения туристы, собравшиеся в городе. Попсовая толпа меня здорово раздражает, поэтому я подскочил очень рано, когда город еще спал. А поскольку солнце здесь никогда не заходит за горизонт, то и в пять часов утра достаточно света для фотосъемки. Какая же это прелесть – гулять по безлюдному незнакомому городу. Часа два лазил по улочкам Бергена в старинном квартале. Впечатление такое, словно попал на съемочную площадку фильма про дела давно минувших дней. Деревянные домики, раскрашенные во все цвета радуги, перед каждым высажены симпатичные цветочки, либо какая-то инсталляция из старого велосипеда или ржавого пресса, превращенного в цветочную вазу.

В одном месте обнаруживаю подозрительный массажный салон, выкрашенный в ярко красные цвета. Ох, сдается мне, одним массажем тут дело не заканчивается!

Порой можно совершить удивительное открытие. Вот в таком сарае распологается в Бергене отель "Редиссон".

Возвращаюсь на базу, когда на улицах появляются первые зеваки. Мирно досыпаю, потом мы дружно отправляемся на завтрак: вкусный шведский (вернее – норвежский) стол за 5 евро – это большая удача в здешних краях.

Чистенькие-нарядненькие (аж неудобно с непривычки), отправляемся тропой попсового туриста по тем местам, которые я прошел несколько часов назад в одиночестве. Какая разительная разница! Толпа из толстых американок, фоткающих мобилками все, что на глаза попадет, орущие дети, одуревшие папаши: печальное зрелище.

Срочно скупаем сувениры. Никаких магнитиков! – ору я в порыве отчаяния. Пополняем багаж только двумя чудесными чашками для кофе-чая, Сашка хищно зацепляет какую-то дурацкую ручку с оленями. Настя выбирает самый дикий блейзер розового цвета. Все: культурная программа выполнена!

Мы эвакуируемся подальше от этого скопища попсы и обнаруживаем уютный скверик перед местным театром. Судя по афише, сегодня в нем дают Генриха Ибсена. Поедаем вкусняшки из супермаркета и погружаемся в нирвану. Моя батарейка села. Мы с Наташей мирно засыпаем на скамейке, девицы располагаются на газоне.

По завершении дня прошлись по Бергену вдали от туристической толпы. Возрадовались, что не остались тут на два дня. Современные здания очень необычные. Кажется, в этой стране вообще не знают слова «отделка». Яркий пример – грандиозных размеров местный театр. В нем, как и повсюду в Норвегии, не тратятся на плитку-штукатурку-покраску. Технология такая: сделали очень качественную опалубку, залили бетон, вставили окна, где надо – установили металлические элементы. Со временем металл окислился, приобрел рыжий окрас. Все! Лично мне все это нравится. Не даром, я всегда восторгался конструктивизмом. Норвегия – страна победившего Корбюзье.

По всему видно: норвеги – мононация. Но глобализация никого не оставила в стороне. Украинцев это тоже коснется – дайте срок. На чистых и ухоженных улицах Бергена, как и всюду по стране замечаешь эмигрантов. Преимущественно это представители мусульманского мира. Мне их жалко: этим ребятам чертовски не комфортно жить в северной стране. А вот мне, сибиряку по рождению, здесь очень нравится. Но я останусь в Украине. Встречаем мусульманскую семью: беременная мамаша в хиджабе с выводком наследников. Норвежцев замечал исключительно с одним-двумя детьми. К ворожке не ходи: лет через 20 этническая палитра Норвегии изменится революционно. Мы никогда уже не увидим эту страну в том виде, какой она запомнилась в 2017 году. Весь мир меняется стремительно, и нет нигде стабильности. Да и черт с ней!

Вечером радостно оккупировали ночной поезд до Осло. Как и повсеместно в Норвегии, качество работы транспорта наивысшее. Впрочем, за такой высочайший уровень следует платить сполна. Мы покупали билеты заранее, с 30% скидкой. Тем не менее, ночь в пути обошлась нам около 80 долларов. Места сидячие. Поезд скорее напоминает очень хорошую электричку. Нам выдали микроскопические, но очень теплые пледы. Мы их, естественно, забрали с собой – вещь в хозяйстве нужная.

В столицу приехали выспавшиеся и готовые к покорению Осло. Бросили вещи в камере хранения и отправились на катере в музей Фрама. Собственно, это целый музейный комплекс, где помимо музея Фрама есть еще куча экспозиций. Но полюбоваться оригинальной ладьей викингов просто не хватило сил, музей Хейердала оказался неинтересным, морской музей тоже не впечатлил. Но музей Фрама – это нечто! Только ради него и стоит ехать в Осло. Больше в городе смотреть нечего.

Посидели на скамеечке в парке на берегу озера, понаблюдали за местными жителями. Все они спортивные, как на подбор симпатичные, сдержанные, доброжелательные… Нам было очень непривычно в таком окружении: другой мир, другие люди. Повсюду идеальная чистота. Не видно пьяных и жлобов. Попрошаек мало и они, в основном, приезжие. Даже на вокзалах чисто и несуетно. Впрочем, города для нас – лишь перевалочная база по пути к природным красотам. Больше нам в здешних краях делать нечего: асфальт быстро утомляет, а после норвежской природы все остальное кажется блеклым и нелепым.

На последок заскочили в прославленый парк, где наблюдали целых 130 фигур, якобы символизирующих жизнь человека от рождения до смерти. Толпа восторженно фотографируется на их фоне. Мне кажется, это полная чушь.

Вечером сели в самолет до Риги. Нам предстояло провести ночь в аэропорту в ожидании рейса на Киев. Девчонки умоляли свозить их в город – поесть Макдональдса. Я, словно чуя беду, сопротивлялся как мог, но недолго. В итоге Наташа осталась спать с нашими рюкзаками в полупустом аэропорту, а мы отправились на покорение ночной Риги. Сели на последний автобус в город. По дороге я обратился к тетушке пенсионного возраста с вопросом – где лучше выйти поближе к центру? Та не прочь была поговорить и вызвалась нам рассказать-показать. Вышла на нужной остановке и описала дальнейший маршрут. По дороге показала какой-то ночной магазинчик, где продавали спиртное. Я очень хотел попробовать местное пиво - в Норвегии такого желания не возникло: бутылка пива стоит там около 5 евро. Вид самого магазинчика напомнил злые 90-е. Вход был закрыт решетчатой дверью. Через нее я и общался с русскоязычной торговкой. Зато она смело приняла мою банковскую карточку.

Вообще, Рига оставила впечатление русскоязычного города. Наша попутчица тут же рассказала мне, как все у них плохо, что проклятая НАТО планирует превратить ее страну в свой полигон. В общем, стандартный набор московской пропаганды для необразованных и доверчивых.

Пройдясь пару кварталов по исторической-туристической части города, я окончательно убедился, что слушать женщин нельзя: надо было оставаться в аэропорту. Было очевидно, что Рига заточена под пьянство и разврат.

Мы отыскали Макдоналдс. Время было ночное, и там крутились какие-то типы бомжеватого вида. Столы были завалены объедками и не убирались. Девчонки заказали излюбленный трэшфуд, они кое-как употребили его за грязным столом. При этом к нам успели подойти несколько нетрезвых граждан и попытались завести разговор в надежде на спонсорство или выпивку. Вокруг лилась русская речь и русский мат.

На часах было немного за полночь, делать было нечего, автобусы в аэропорт уже не ходили. Можно было доехать на такси, но нам некуда было спешить. Поболтались немного по центральному парку, но обилие алкашей не порадовало. Решили от нечего делать идти пешком в аэропорт. Включили навигатор и обнаружили в городе два аэропорта. Дважды приставали к прохожим, чтобы проверить какой именно аэропорт нам нужен. Кстати, те, кто не говорил по-русски, свободно общались с нами на английском и произвели весьма приятное впечатление.

Мы двинулись по безлюдным улицам по указке навигатора. На одном из перекрестков я заметил двух парней и на всякий случай решил еще раз перепроверить наш маршрут. Парни оказались достаточно странными молодыми датчанами, которые, как и мы тоже направлялись в аэропорт. Мы дружно зашагали вместе. По дороге они рассказали, что возвращаются из Москвы, куда поехали повисеть в ночных кубах. Возвращаются в самом радужном настроении. Один из датчан оказался толковым парнем: учится на факультете журналистики. Мы быстро нашли с ним общий язык. Он вполне поддержал мою мысль о зверином оскале хлебосольного русского народа и о той опасности, которую он представляет для Европы.

Так за болтовней, отслеживая путь по навигатору, мы приближались к точке на карте, отмеченной как аэропорт. Небо начало сереть, когда до финиша, если верить навигатору, оставался километр. Я с удивлением вдруг отметил, что не наблюдаю ни взлетной полосы, ни огней аэропорта. И вообще местность, где мы находились, выглядела как окраина промзоны. С одной стороны тянулся сплошной бетонный забор, за которым вероятно скрывались гаражи или какие-то производства, но совершенно не было людей. С другой стороны дороги находилось грандиозное поле, заросшее бурьяном. Белоснежными лайнерами, бороздящими воздушное пространство, тут и не пахло!

Я еще раз внимательно всмотрелся в навигатор, увеличил масштаб и убедился, что единственная дорога, по которой мы идем, почему-то уводит в сторону от того места, где отмечен аэропорт. Я поделился сомнениями со своими датскими попутчиками. Те внимательно посмотрели на карту, и вдруг наиболее трезвый из них схватился за голову: «Мы пришли в другую часть города, аэропорт в другом месте!» Замечу: наш самолет отправлялся через два часа, а их лайнер - часом позднее. Повторюсь: на улице пять утра, ни одной живой души вокруг, промзона и дикое поле по сторонам. Еще пара деталей: у меня есть смартфон, но у него нет роуминга. В кармане около 20 евро наличности и карта. В случае опоздания на самолет я остаюсь без вещей с двумя малолетками на руках и не очень значительной суммой на банковской карте. Возможно, ее не хватит даже на приобретение трех билетов до Киева на ближайший рейс. Что любопытно: у датчан тоже не было роуминга, аккумулятор в мобильнике сел, наличности не было вообще, у одного банковская карта пустая, у второго – сломанная!

Когда ситуация обрисовалась окончательно, мои девчонки, видимо, не осознали всей масштабности надвигающейся трагедии. Датчане же все поняли и впали в транс. Тут я взял инициативу в свои руки. Казалось бы, ситуация патовая: мы на окраине города, связи нет, людей вокруг нет, наличности почти нет, автомобили проезжают раз в десять минут и останавливаться не намерены. До нашего аэропорта больше 10 км и нам не успеть до посадки даже бегом. Я включил процессор своего мозга на полную мощность и начал лихорадочно искать выход из безнадежного положения.

Стоп! Заборы строят для того, чтобы хранить за ними какое-то имущество. Имущество нужно охранять. Несколько раз я слышал лай собак. Там где собаки всегда найдется одинокий сторож. Я внимательно всмотрелся и заметил будку охранника. Свет не горел. Значит, спит на посту – подумал я. И не ошибся! Приблизившись к забору, я заметил какое-то движение, затем на фоне предрассветного неба нарисовался человеческий силуэт. Че-ло-вееееек! Я обратился к нему и страж подконтрольной территории откликнулся, причем на русском языке. Мне удалось парой фраз успокоить охранялу, указав на двух девчонок-малолеток. Дядя вышел к нам из своей неприступной крепости. Вскоре открылась тайна нашей ошибки: мы пришли к давно, еще с советских времен заброшенному военному аэродрому. Наш аэропорт находился совсем в другом месте. Сторож набрал со своего телефона службу такси. Проблема заключалась в том, что нас-пассажиров было пятеро. Я не хотел бросать на произвол судьбы в чистом поле двух не очень адекватных датчан без денег. Удалось договориться с таксистами, что мы влезем в машину впятером. Сторож, как мог, описал водителю наше местонахождение. Я долго жал ему руку на прощание. Дядя заверил, что таксисты у них не такие, как в Киеве и если обещают приехать, то всегда приезжают. Нам оставалось верить, что это правда.

Датчане, успевшие познакомиться с совком в Москве, отнеслись к его словам без особого доверия. Уже через десять минут ожидания они готовы были бросаться под колеса проезжающих машин, чтобы захватить одну из них и добраться до аэропорта. Мне стоило немалых усилий удержать их от этого шага. Последующие 20 минут были самыми напряженными в нашем трипе. Поверьте, под ледяным дождем и ветром на тропе Йотенхеймена я чувствовал себя намного увереннее.

Мы сидели на обочине и потихоньку начинали верить в бога. Мы не успели превратиться в истовых христиан по одной причине: на дороге появилась светящаяся точка, которая вскоре превратилась в настоящее такси. И оно приехало за нами! Мы дружно подскочили, замахали руками, стали радостно обниматься и пообещали при счастливом завершении нашего рижского приключения принести обильные жертвоприношения Одину.

Водитель оказался русскоязычным, ностальгирующим по совку, недовольным существующим положением дел: 1000 евро зарплаты – это гарантия нищенского существования, убеждал он меня. Я понял, что в далекой Риге встретил классического всепропальщика. Нет, Украина не уникальная страна: недовольных всем и вопреки всему достаточно в любом уголке мира. Но на территории бывшего СССР их популяция наиболее распространена.

Через двадцать минут мы были в аэропорту. Я рассчитался с таксистом картой. Чаевые тот не взял.

Отыскав Наташу в кампании рюкзаков, мы поведали ей нашу трогательную историю. Она сонно посмотрела на нас и философски заметила, что не сомневалась: мы непременно найдем приключения на свою голову…

Дальше все было скучно: без проблем прошли регистрацию и сели в самолет, который вылетел по расписанию и прибыл в аэропорт назначения. Нас встретили, расцеловали, доставили и накормили. Мы помылись, надели мягкие, чистые халаты, растянулись на диване и «воткнули» в мобилы. До чего же это было пошло и приятно!..

Если вы считаете, что люди ходят в горы, чтобы целыми днями таскать рюкзаки, мокнуть, мерзнуть и ютиться в палатках, то глубоко заблуждаетесь. Они ходят для того, чтобы оценить насколько же это классно ходить без рюкзаков, спать в чистых постелях и пользоваться ватерклозетом.

Пока писал свой норвежский отчет, задумался: куда мы отправимся в следующий раз. Мучаемся выбором: Канада или Иран?..

И в завершение – для тех, кто на нашем примере загорелся покорением Норвегии.

Стоит ли туда ехать? Безусловно! Это настолько необычная страна для обитателей экс-совка, что вау-эффект гарантирован для самых разных групп граждан. Кому-то хватит одного лишь вида фьорда, кого-то поразит уровень общественного транспорта, иных заинтересует архитектура: старинная и современная. Любой придёт в восторг от норвежцев. Ну а самое интересное и труднодоступное: «Язык тролля», бесчисленные заповедники – это для гурманов путешествий.

Стоит ли повторять наш маршрут? Думаю, для треккинга и знакомства со страной он оптимальный.

Что предпочесть: общественный транспорт или ехать на собственном авто? Свой автомобиль предполагает большую мобильность и экономию – это самый дешевый и потому самый популярный способ путешествия по Норвегии.

Прочитав наш отчет, вы решили пройти тот же маршрут самостоятельно? Или отправиться с «поводырем»? Норвегия страна совсем недешевая. Любая ошибка будет стоить вам дорого или очень дорого. Потому, при отсутствии опыта самостоятельных путешествий и при любви ходить строем, отправляйтесь в Норвегию с помощью турфирмы. Это наша рекомендация для подавляющего большинства: не рекомендуем копировать наш опыт. Дело в том, что за рамками отчета остались наши бесчисленные путешествия по Карпатам, по Курилам и Сахалину, по Чили, по Словакии, по Хорватии, по Испании, по Индии и Непалу, по Камбодже, Лаосу, Вьетнаму и черт знает где еще (подробнее – читайте на сайте «ТЕМА»). При всем этом опыте самостоятельное путешествие по заповедникам Норвегии оказалось для нас совсем не простым. Достаточно заметить, что автор, не отличающийся тучностью, скинул за две недели три килограмма живого веса. Впрочем, есть категория людей, которая не умеет ничего, но отличается особым складом характера. Они могут мириться с крайними невзгодами, не ноют и не паникуют. Таким можно везде и всегда. Они нигде не пропадут. Если вы из их числа, то наши советы вам не нужны.

И в заключение: для путешествий не обязательно наличие денег, снаряжения и свободного времени. Нужно только желание. Остальное к нему добавится непременно!

часть 1

часть 2

часть 3

часть 4

часть 5

часть 6

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