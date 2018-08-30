Северное Причерноморье-2: от Николаева до Мариуполя. Часть 2

30 августа 2018 | 08:53 , Виктор Миняйло, для ТЕМЫ

Какой город следовало назвать Севастополем, как ловить бычков руками, сколько в Украине «Мертвых морей» и где находится полуостров, похожий на Крым. Всю правду об этом и немножко больше узнаете из второй части нашей саги о путешествии вдоль северной части Черного моря.

На подступах к Херсону вспомнилась малоизвестная история об основании города. Оказывается, Херсоном должны были назвать нынешний Севастополь, где был античный город Херсонес. А Херсон, соответственно, должен был стать Севастополем. Но гонцы перепутали пакеты и теперь «маємо, те що маємо».

В Херсоне осмотрели Катерининскую церковь, где похоронен Потемкин, прогулялись пешеходной улицей Суворова и откушали пиццу в пиццерии «Челентано», поскольку там был Wi-Fi. Цены, как в Киеве – 130 грн. пицца + кофе + томатный сок.

Потом поехали в степь. В селе Новочерноморье осмотрели склеп семейства Фальц-Фейнов. Они основали заповедник «Аскания Нова», а их овцы съели всю траву в регионе, который теперь называется пустыня «Олешковские пески».

На подходе к склепу нужно быть осторожным, в траве находятся колючки непонятных растений. По возвращении в машину вытаскивали их из своих вьетнамок и из лап Пушистика. А с поседствиями деятельности семейки Фальц-Фейнов мы еще столкнемся в нашем путешествии.

Затем посетили широко разрекламированный Целебный гейзер возле села Облои. Это обыкновенная лужа с горячей водой, залезть в которую стоит 50 грн. час. На рекламном щите написано, что вода очень целебная и лечит от всех болезней.

Я уже открыл кошелек, но когда Оля потрогала рукой воду, прошло всякое желание исцеляться. На улице + 35, вода + 65, как в ванне с кипятком. В общем, чтобы туда залезть для оздоровления, следует иметь крепкое здоровье.

Сначала планировали остановиться на ночлег в Железном Порту, который местные ласково называют ЖоПе, но оказалось, что город полностью соответствует этому названию. Много людей и нет места для выгула собаки.

В бывшем Большевике, традиционно переименованном в Приморск, свободных мест не было. По совету сторожа поехали через поле в Лазурное, сократив 30 км и сэкономив дорогостоящее топливо. Там тоже ничего не нашли, но стразу за городом свернули вправо на грунтовку и отаборились на самом берегу моря.

Когда пили пиво, заметили что 4 человека ходят довольно далеко от берега и что-то собирают, а одна женщина таскала за собой на веревке 5-литровую пластиковую бутылку. После второго бокала осмелели и подошли к собирателям. Оказывается, они ловили руками бычков. Рыбка прячется под кусочком шифера, который надо резко поднять и рукой схватить бычка. Оле эта процедура удалась сразу, но бычка отпустили, решив перенести глобальную рыбалку на утро. А наши рыбаки наловили половину 5 литровой бутылки и оставили нас словно Ассоль в одиночестве на берегу моря.

На следующий день удалось поймать руками 8 бычков. Их засолили и отправились вдоль моря на восток искать цивилизованную турбазу, поскольку палатка надоела душе, а тело настоятельно требовало душа.

В Красном мест не было, Скадовск даже не рассматривали по причине огромного количества отдыхающих. В Тарасовке советский санаторий закрыт со времен ранней независимости, а вот на полуострове Хорлы нашли то, что надо.

На турбазе «Затока» сняли отдельный советский домик возле забора с дыркой в сторону моря, чтобы гулять с Пушистиком.

Цена смешная – 60 грн. с человека, поэтому заплатили и за соседнюю комнату, чтобы никого не подселили. В домике - холодильник и газ, правда, туалет типа «очко» и душ - на улице. Заплатили стразу за 3 ночи, разложили вещички и довольные пошли на пляж.

По очертанию небольшой полуостров Хорлы напоминает Крымский. Размеры 2 на 3 километра и 8 километров по периметру. Тут есть и «Керченский полуостров» в виде Устричных островов к востоку, порт в районе «Судака», пляжи – «Севастополя-Ялты», а кладбище, где похоронена основательница села Софья Фальц-Фейн - на полуострове «Тарханкут».

Софья Богдановна устроила в Хорлах морской порт для безпосреднического и контролируемого сбыта своей продукции. Были построены корабельные доки, мастерские, склады, элеватор, школа и завод по переработке устриц (его торговой маркой была рыбка на велосипеде). В 1914 году началось строительство железной дороги. Но тут приключилась революция и в 1919 году Софью Фальц-Фейн убили. Когда мы посетили могилу, то подсчитали, что ей было 85 лет. Не совсем понятно, чем революционерам помешала бабушка.

Осмотрев достопримечательности полуострова, на следующий день посетили Устричные острова. Никто из местных так точно и не рассказал, как туда попасть. Все отвечали, что были там 2-3 года назад, а что там сейчас и какая туда дорога – неизвестно. Но мы пошли.

От берега до ближайшего острова более 500 метров. Море мелкое, но местами ноги проваливались в грязь по колено. Конечно, можно было плыть, но у меня был фотоаппарат. Решили, что Оля с маской и ластами будет плыть впереди, смотреть дорогу, а я топать за ней.

Мы неумолимо продвигались вперед, но так и не знали, удастся ли попасть на остров. Оля большую часть маршрута ползла на животе по-пластунски. Мне было очень тяжело идти, иногда проваливался в воду по грудь, всю дорогу ноги грузли в иле, часто по колено. Фотоаппарат нес в поднятой руке. Иногда хотелось повернуть назад, отгоняя это желание, мы медленно продолжали двигаться к цели и через час достигли островов.

Красиво, но полная антисанитария, везде трупы чаек, птичий помет, вонь неимоверная. Много огромных, удивительных гнезд, как в фантастическом фильме. А вот рыбы так и не заметили.

Обойдя острова, без проблем по уже известному маршруту вернулись домой.

Вечером хотели отметить на дискотеке середину путешествия, но ничего подходящего не нашли. В Хорлах дискотек просто нет. Есть столовые типа «рыголовка» или закрытые рестораны, в которых запрещено курить. Так и не потанцевав, вернулись в свой дом.

Следующий день решили посвятить здоровью, а точнее исцелению грязью. Ее на полуострове 2 вида: черная грязь – лечебная и голубая глина – косметическая, для профилактики. Поскольку чтобы лечится, надо сначала заболеть, решили намазаться голубой, и пошли ее искать. Отдыхающие рассказали, что этот продукт находится в болоте на окраине полуострова. Когда подошли к нему, заметили нескольких человек, похожих на негров (афроукраинцев) и сами, дабы не выделяться, тоже измазались грязью.

Но тут подошел знающий человек, и объяснил, что мы намазались илом и коровьими экскрементами, а саму голубую глину надо доставать со дна на глубине около метра, и показал, как это делается. Рукой надо нащупать твердый субстрат, схватить его и вытащить. Пришлось смывать дерьмо и мазаться по новой. После оздоровления, пообедав в столовой за 95 грн. (1,5 борща, 2 котлеты, 2 салата, макароны и компот), предались чтению и написанию мемуаров.

Набрав грязи родным и близким, выдвинулись в сторону украинского Мертвого моря - Лемурийского озера, что возле села Григорьевка Чаплинского района. По нашим данным, «мертвых морей» в Украине, как минимум два, второе – это озеро Кунигунда в Закарпатье.

В Каланчаке осмотрели памятник основателям города, в Чаплынке - Покровскую церковь. Несколько километров проехали по знакомой Крымской трасе – удручающее зрелище. Машин нет совсем, с обочин ушли торговцы виноградом, арбузами и дынями. Овощи и фрукты появились только возле Геническа.

При подъезде к Лемурийскому озеру несколько раз останавливались полюбоваться красивыми белыми соляными пейзажами. Несмотря на жару, по ним бродили люди и собирали соль. Само озеро оказалось заурядной соленой ямой, местные жители его так и называют.

Озеро ограждено, находится на солнцепеке. Вход бесплатный, но никакой дурак пешком туда не пойдет: далеко и жарко. А въезд 50 грн. аренда беседки – 150. Не выходя из прохладной машины, сфоткали эту яму и поехали на Геническ.

С горем пополам преодолели 70 километров до Новотроицка со средней скоростью 40 км/час. Большую часть дороги ехали по грунтовке, которую укатали параллельно остаткам асфальта. После Новотроицка дорога исправилась, и мы поехали в два раза быстрее.

Залив полный бак дизеля в Геническе поехали на Арабатскую стрелку в поисках жилья. На тех турбазах, которые нам нравились, не было мест или не разрешали взять собаку, а где были места – нам не нравилось. Остановились посреди стрелки в зарослях лоха вблизи моря.

Удивляет поведение соотечественников, которые стремятся поставить палатку именно на пляже. Результат: вся стрелка заставлена машинами, палатками, тентами, туалетами на расстоянии около метра друг от друга. Повсюду шум-гам детей и их не совсем трезвых родителей. А в 30 метрах от моря зеленка, в которой ни одной живой души и машины. Мы даже заподозрили, что там запрещено останавливаться. Загнав машину и поставив палатку в тени под раскидистыми деревьями лоха, спокойно заночевали в гордом одиночестве. Впереди была Запорожская область.

Продолжение следует