Северное Причерноморье-2: От Николаева до Мариуполя. Часть 3

31 августа 2018 | 08:50 , Виктор Миняйло, для ТЕМЫ

Как мы засели в чистом поле, попали под обстрел, нашли очень дешевые домики на берегу Азовского моря и посетили прифронтовой Мариуполь. Сим завершаем отчет о двухнедельном путешествии вдоль северной части Черного моря.

На Арабатской стрелке купили вяленую рыбу за 90 грн. и выдвинулись в сторону Мелитополя. Дорога хорошая, средняя скорость 90 км/час – то, что нужно для осмотра окрестностей. В Запорожской области главная достопримечательность после Хортицы - так называемая «Каменная могила» в окрестностях Мелитополя. Осмотрели, впечатлило.

Описывать не буду, об этой могиле достаточно написано, но каждый уважающий себя украинец должен хотя бы раз в жизни побывать здесь. Чисто, ухожено. Цена билета 25 грн. Пушистик осматривал достопримечательность бесплатно. Еще за 95 грн. купили на память статуэтку половецкой бабы.

За 20 км. от Приморска (бывший Ногайск) заметили указатель на какую-то базу отдыха. Возле поворота на грунтовую дорогу стоял потрепанный «Жигуль», буквально покрытый грязью. Спросили у водителя, сможем ли проехать на базу. Тот информировал: дальше болото, но есть шанс доехать. И мы поехали по грунтовке. По пути догнали «Жигули» с пляжным зонтиком за задним сидением. Поняли, что он тоже на море и помчались за ним.

Через несколько километров начался небольшой дождик, но мы упрямо продолжали ехать. Впереди увидели несколько машин, увязших в грязи. «Жигуль» остановился, чтобы им помочь, а когда мы его объезжали, тоже засели. Не смотря на все усилия, машина дальше не ехала.

Минут 15 просидели внутри, пока не закончился дождь. Застрявшие рядом друзья по несчастью успокоили, что через полчаса все высохнет, и можно будет ехать дальше, а пока посоветовали очистить от грязи колеса, что мы и сделали. Минут через 20, подстелив под колеса соломки, таки вырвались из грязевого плена и доехали до Азовского моря, которое некоторые географы называют заливом моря Черного.

Баз отдыха там несколько, но мы выбрали крайнюю, чтобы было где погулять с собакой. Цена вопроса - 50 грн. с человека. Среди удобств только холодильник, который так гудел, что на ночь выключали. Постелей на кроватях не было, нам пришлось достать свои спальники.

Утром возле базы собрались бабульки из соседнего села с разными вкусняшками. Купили порцию вареников с творогом, 2 чебурека, стакан ряженки, 2 пирожка и какой-то десерт под названием «Чак-чак». Все это стоило 110 грн. Очень вкусно!!!

Позавтракав, пошли с Пушистиком гулять вдоль моря. На следующий день гуляли с собакой уже с другой стороны. Утром купили у бабушек вареники с творогом, 2 чебурека, 2 булочки-вкусняшки, стакан сметаны и кусочек сала. Все это стоило жалкие 85 грн. С одной стороны, на нашей базе отсутствовали некоторые удобства, но с другой – не было массы отдыхающих граждан, которая борются за место на пляже; нет и пляжей, закованных в бетон.

Просидев три дня в этой красоте и съев неимоверное количество продуктов местного производства, поехали в сторону Бердянска. По совету местных крестьян перед Приморском решили заехать на святой источник пополнить запасы воды. Сделав крюк около 25 километров, с удивлением узнали, что вода в источнике соленая, в нем только купаются.

По этой причине воду пришлось покупать в Бердянске. Там же осмотрели несколько попсовых памятников: бычку-кормильцу, рыбачку, сантехнику Васе, который вылезает из канализации, и не попсовую кирху начала прошлого века.

За Бердянском поехали вдоль моря в сторону Мариуполя в поисках красивого места для ночевки. Поскольку дорога была с ямами и колдовыбоинами, то традиционно ехали параллельным курсом по грунтовке. Через несколько километров свернули в сторону моря, где на карте были помечены детские лагеря. Но там оказался полностью заброшенный или военный городок, или база отдыха. Местность удручающая: мы двинулись дальше.

Со временем на горизонте заметили какие то навесы и свернули к ним в надежде найти укрытие от палящего солнца. Подъехав ближе, обнаружили под навесами людей в камуфляже с автоматами. Я подошел к крайнему и спросил, где мы находимся, и где тут можно поставить палатку? Солдат ответил, что за 200 грн. может пропустить нас на пляж, при этом подчеркнул, что «все мы люди». Но тут подбежал их командир и начал кричать «Тревога! Караул! Подъем!», а мне в грубой форме посоветовал идти туда, откуда пришел. Когда я возвращался к машине, они начали стрелять из автоматов. Тут выскочила Оля и начала орать, чтобы прекратили стрельбу, поскольку наш Пушистик боится выстрелов. Я ей объяснил, что в стране война, эти люди защищают территориальную целостность нашей Родины и не надо им мешать. Под радостные вопли и выстрелы защитников отечества мы оставили их учебный центр.

Откровенно говоря, было не очень приятно ехать вдоль фанерных мишеней, изображающих танки. Я тешил себя мыслью, что американские «Джевелины», которые действуют по принципу «Выстрелил и забыл», к этим людям не попали. Уже при выезде на асфальт заметили табличку: «Запретная зона! Проход (проезд) запрещен». При въезде в эту зону никаких табличек не было.

В городке Урзуф хотели поселиться возле моря на турбазе средней паршивости, но хозяйка категорически отказалась принимать Пушистика из-за его размера. Было уже поздно, при свете фар поставили палатку сразу за забором.

Гуляя вдоль моря, встретили симпатичную парочку из Харькова, которая заявила нам, что приезжает сюда часто, что тут красиво, как на Адриатике, только теперь берег моря оккупировали «нацики». Подумалось, что если бы не эти «нацики», жили бы они сейчас в ХНР, и со своим ХНР-овским паспортом видели бы Адриатуку только по российскому телевизору. Спорить не стали, а просто пошли спать.

На следующий день приступили к поиску подходящего домика на Белосарайской косе. Проехав косу, так ничего и не нашли. Все нам объясняли, что отдельных домиков тут нет, а есть только большие дома, которые они гордо называют виллами.

Мы им не поверили и правильно сделали. Отдельный домик с Чебурашкой нашли в поселке Мелекино за 20 км. от Мариуполя.

50 грн. с человека. Из удобств новый не гудящий холодильник и электроплитка. Зато все чистенько-аккуратненько. Постели также отсутствовали: из-за поломки стиральной машины. Заплатили сразу за две ночи, и пошли осматривать окрестности.

В последний день отдыха в связи с окончанием поездки решили пожарить шашлык и поехали на базар за мясом, но уже в 9:00 мясо осталось только мороженое. Мясники посоветовали ехать в Мариуполь, только обязательно взять паспорта для проверки на блокпосту. Хотя у меня паспорт остался дома, решили рискнуть проехать по водительским удостоверениям. Нас пропустили без проблем.

Мариуполь стал крайней точки нашего путешествия, дальше были только сепаратисты. В городе купили мяса себе и Пушистику, посмотрели памятники Высоцкому, Куинжи и сожженный горисполком. Все это находится на одной площади. Высоцкий изображен в образе Жиглова, и очень похож на киевский памятник возле МВД. А памятник Куинжи, который родился в этом городе, поставили еще во времена СССР

На обратном пути попали в получасовую пробку на блокпосту. Шашлык оказался вкусный и в достаточном количестве, поэтому остался еще и на обратную дорогу.

Возвращаясь в Киев, в Васильевке Запорожской области осмотрели усадьбу Попова. Ввиду ремонта дорог ехали очень долго, поэтому решили остановиться с палаткой на полпути. Нашли красивое место возле озера на окраине села, которое также называлось Васильевка.

На следующий день за райцентром Знаменка заехали посмотреть на Черное озеро, глубину которого, как пишут путеводители, никто не может определить: то ли 300 метров, то ли 600. Само озеро заросло камышом, а за вход пришлось заплатить по 10 грн. Очень мрачное место, нам не понравилось. Решили, что глубину никто не может определить, потому что никто и не определял.

На следующий – последний день нашего путешествия осмотрели в Городне на Черкащине красивую церковь, а в Корсунь-Шевченковском усадьбу Лопухиных.

Прибыв домой подытожили: Азовское море не очень интересное и больше мы туда ни ногой. На протяжении всего путешествия вода была мутной, море мелким, практически без живности. Если бы нас не обстреляли, то и не о чем было бы вспомнить.