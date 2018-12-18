Наше европейское турне. Часть 1. Такой капитализм нам чужд!

18 декабря 2018 | 09:47 , Олег Ельцов. ТЕМА

Честно признаюсь: нет священного трепета перед благополучной Европой, и любви нет. Безусловно, лучше уж туда, чем в Таежный союз. Но, будь моя воля, я б крепил дружбу с Индией и Непалом. Однако понимаю: сограждане меня не поддержат. Хорошо в Европе, но скучно: все заасфальтировано, собачке лапку задрать негде, кругом – асфальт, платные парковки и базы НАТО… Зато там есть хорошие дороги и много-много велосипедов. Именно по этой причине мы отправились туда минувшим летом. Цель: безусловная победа на Чемпионате мира по велоспорту среди журналистов и прожигание жизни в Амстердаме.

Велочемпионат журналистов под эгидой Международного пресс-профсоюза – ежегодное мероприятие, которое проходит каждый год в новом чертовски привлекательном месте. Украинские журналисты уже не первый год топчут туда тропу, а я все собирался. Наконец, решено: надо ехать, а то медали закончатся!

Кому интересно, информация о мероприятии здесь. Условия крайне дружественные: для участия нужно лишь подтвердить свою причастность к журналистике, добраться до места соревнований и оплатить гостиницу. Велосипед можно привезти с собой, либо арендовать на месте. За участие не нужно платить ни копейки, «спагетти-пати» и прочие ништяки от организаторов – в качестве бонуса.

На этот раз соревнование проходило в бельгийском городке Руселаре – мекке велоспорта. Вело у бельгийцев в том же статутсе, как у нас футбол и бокс. Так что мы не рисковали выглядеть здесь белыми воронами.

Билеты брали заранее. Сто баксов в оба конца на каждого до Франкфурта-на-Майне. До Руселаре отсюда – порядка 500 км. Транспортное сообщение весьма убогое (вот она – агонизирующая Европа!). Остальные пути\способы добирания из Украины значительно дороже. Багаж в самолете – за отдельную плату. Но он нам и не нужен: пару городских рюкзачков, самое вместительное в которых – мои велотуфли. В Руселаре меня ждал красавчик-шоссейный болид «Эдди Меркс» на оборудовании Шимано-105. Аренда на два дня – 50 евро – столько же стоила бы доставка моего вела из Киева и назад. Мне достался роскошный вел морковного цвета «с душой». А как может быть иначе: его автор – прославленный бельгийский «Лучший гонщик столетия» Эдди Меркс!

Но до встречи с «Мерксом» нам следовало до него добраться. Во Франкфурт прибыли среди дня. Нас ждал номер в отеле *** «Дипломат». Это было самое дешевое, что удалось найти во Франкфурте – 50 евро с парковкой и завтраком. Однако!

В аэропорту берем зарезервированное авто. Мы заказывали «Фиат пунто» - симпатичная букашка за 23 евро в день. Как это часто бывает, модели нашего авто не оказалось. Поэтому нам дали за те же деньги солидный «Форд фокус». Менеджер пытался напарить еще и полную страховку по стоимости дороже самой аренды, но мы его страшилки проигнорировали. Итого: около 200 евро аренды на 10 дней+наш бензин.

Во Франкфурте решили переночевать ночку и немного побродить – исключительно для того, чтобы поставить «галку». Если вы спросите какая страна в Европе мне меньше всего интересна, ответ будет твердым: Германия. Имея опыт общения с немцами, не имею к этим трудолюбивым бюргерам принципиальных претензий, считаю их самой скучной нацией из всех существующих. Даже не стану им вспоминать две мировые войны в качестве компромата. До Франкфурта были один раз в Мюнхене, и ничего там нам не понравилось кроме пива. Скучно, предсказуемо, закоплексовано… Недавний мой визит в Москву мне очень напомнил визит в Германию, не взирая на грандиозную разницу между этими нациями. Не люблю имперцев!

Первым делом заехали в отель и тут нас ожидало первое потрясение. Наши три звезды оказались задрыпаной ночлежкой. Плохая сантехника, видавшая виды мебель, какой-то полуголый педик в лобби… Но окончательно добил платный вай-фай: 5 евро в день! Это какой-то туристический геноцид.

Радовала только бесплатная парковка во дворе. Мы немедленно покинули эту обитель зла, настроившись испить местного пива и насладиться видами Майна.

Первая же пивнуха на нашем пути оказалась «для курящих», что нас сильно удивило, но торговали там исключительно бутылочным пивом, что нас поразило. По дороге в центр не встретили ни одного пивного заведения, в котором захотелось бы посидеть. На дворе стояла жара за 30 и пиво было жизненно необходимо. В итоге зашли в супермаркет, купили какой-то символической закуски и баночного (!) пива. Супермаркет выглядел грязно и неухоженно, с бедным ассортиментом и жалкими пятью сортами пива. Куда катится Великая Германия!

Зашли в близлежащий сквер: пыльный, ввиду немецкой экономности совсем без полива: все выцвело от летней жары, вид не лучше, чем в бедном украинском райцентре. И это на земле европейского гегемона!..

Пошли к речке на набережную полюбоваться. Тоска: вода мутная, никакой жизни, нет даже намека на воспетую в веках немецкую чистоту и порядок. По велодорожке проезжают одинокие велосипедисты. Повсюду вместо голубей гуси-попрошайки. На выцветших лужайках изредка встречается молодежь с бутылкой пива в клешне. Почему не сидят в баре – не знаю. Может денег нет, может так не принято.

Но у нас-то на кружку пива найдется. Лихорадочно ищем бар, который поманит нас в свою прохладу, и не находим… Наконец замечаем на противоположном берегу какие-то пивные зонты и столики. Наконец-то! В итоге обнаруживаем под мостом уличный гендель с двумя сортами разливного пива – не сильно холодного, не сильно вкусного... Обслуживание совсем не сильно впечетляющее.

Наблюдаем стайку бюргеров, учащихся держать равновесие на плавучих досках и грести веслом в мутных водах Майна. Тоска… Выпили по кружечке в окружении бюргеров-пенсионеров и двинулись в деловой квартал небоскребов.

Центр – грязный, пыльный, скучный. Где все эти признаки богатства самой мощной европейской державы, граждане которой любят больше всего на свете вкалывать как молотилки? Оно где-то должно храниться, но от нас искусно скрыто.

Пытаемся излить душу родным и близким, но интернета повсеместно нет. О времена, о нравы!

Квартал небоскребов не впечатлил. Нью Йорк и Дубаи немцам не переплюнуть. Во-первых, высоток слишком мало, но думаю, их еще понастроят. Хотя не ясно: нахрена они нужны городу с населением около 700 тысяч человек?.. А еще скучные бездушные парки с пошлыми бюстами каких-то немецких титанов духа, которых мы никогда не читали, да и не сильно-то хочется.

Стайки туристов с бездушными глазами в нелепых нарядах... Ну, и конечно, дурацкие образчики современного монументального искусства: таким добром загажена вся Европа.

Подведу черту: самым ярким впечатлением нашего краткого пребывания на земле Баха и Гете был сытный завтрак в нашей трехзвездной ночлежке. Ну и конечно велосипедисты: их тут много. Инфраструктура под них заточена, велики у них отменные.

Мы панически бежали из этого европейского рая. Наш путь лежал в Руселаре – бельгийский райцентр с богатыми велосипедными традициями.

По дороге пытаемся отыскать велосипедный мегамаркет: по наслышке, в Германии такие есть. Наши поиски были не простыми. Пару раз съезжали с трассы в какие-то городки, парковались в тороговых центрах, ничего не находили и всякий раз платили за парковку. Алчные бюргеры дерут деньги за все – даже за парковку с тех, кто приехал потратить кровные денежки в их центрах торговли и досуга. Нет, такой капитализм нам не по душе!

Наконец – удача! Обнаруживаем Fahrrad XXL. Велорай: огромный «Спортмастер», где нет ничего кроме велосипедов. По магазину проложена велодорожка - с мостиком, развязкой, горкой. Берешь любой велосипед, подстраиваешь седло под себя и гоняешь! Выбор огромный. Здесь я впервые увидел очередь к кассе из покупателей электровелов – они сейчас чрезвычайно популярны – стоимостью от нескольких тысяч евро.

Мне понравились пара велов и я едва сдержался, чтобы не прикупить один из них. Но не захотел связываться с перевозкой в самолете и резонно побоялся, что нашему немногочисленному отряду не хватит золотого запаса на пиво.

Продолжение следует