Наше европейское турне. Часть 2. Бельгия: их нравы и их пиво

19 декабря 2018 | 08:32 , Олег Ельцов. ТЕМА

Мы нашли повод для гордости. Европейцы – богохульники: велосипеды в церкви! Как выглядит бельгийская стабильность.

Далее наш путь – в Руселаре. Нужно успеть на торжества по случаю начала велочемпионата. Дорога проста и предсказуема: без пробок, ям и прочих неожиданностей. Просто держишь ногу на педали газа и слушаешь музыку. Бросается в глаза отсутствие рекламы (в городах ее также крайне мало). Вид ветроэлектростанций быстро надоедает, и мы решаем разнообразить поездку знакомством с Брюсселем. На полноценное исследование города времени нет. Просто сворачиваем с трассы, чтобы проехать через столицу Евросоюза.

Город старинен, хорош и совсем не похож на мегаполисы в нашем понимании. Вскоре мы влипли в убийственную пробку. Она ползла угрожающе медленно, стремительно сокращая наши шансы попасть на торжества по поводу начала велогонки. В самом центре шел глобальный ремонт дороги, и весь трафик вытянулся в одну полосу. Мы от злости жевали багет, ругались из-за моего курения в салоне и в перерывах наблюдали за повадками бельгийцев. И тут я окончательно убедился, что люди везде одинаковы. А все отличия заключаются в тоненьком слое культуры и диктате традиций, зашитых в наших генах – вот это вот все и определяет наше поведение, привычки и реакции на происходящее вокруг. Мы ведь сами почти ничего или совсем ничего не решаем: биологические мешки с набором всяческих составляющих, подчиненные действиям гормональной системы и поступающей извне информации. Свой революционный вывод я сделал, наблюдая за поведением бельгийских водителей в городской тянучке. Они мало чем отличаются от нас, скорее ведут себя даже более неприлично. На каждом перекрестке они выезжают на красный свет на центр перекрестка, блокируя движение по перпендикулярной улице. Так возникает затор. От него страдают все – это было очевидно. Но брюссельцы упорно перлись в центр каждого перекрестка под красный свет светофора. Вам это ничего не напоминает?..

Следующим открытием стало поведение водителей при появлении кареты скорой помощи. Мы стояли в плотной пробке на развилке дорог, когда сзади раздались сигналы сирены. В зеркале заднего вида я отметил бело-желтое тельце «скорой», подумав про себя: «Тут тебя сирена не спасет». Каково же было мое удивление, когда звук сирены начал стремительно приближаться. Вдруг мне по заднему стеклу кто-то уверенно постучал. Это был водила соседнего авто, который выскочил из-за руля и начал словно заправский регулировщик разруливать автомобили, расчищая дорогу «Скорой». У него это получилось! Нет, все-таки эти европейцы чем-то отличаются от нас.

Мы прибыли в Руселаре с большим опозданием, спешно бросили вещи в номере и побежали искать местный пивзавод, где проходило празднование открытия Чемпионата мира по велоспорту среди журналистов. Быстро отыскали главную достопримечательность этого ПГТ– пивзавод Rodenbach, разместившийся в корпусах из красного кирпича, возраст которых, вероятно, равен возрасту законов Ньютона. В огромном зале – джаз-бэнд, барная стойка, кучки журналистов, которых я опознаю за версту, фрагменты еды. Встречаем земляков, знакомимся офф-лайн. Наконец, самое яркое впечатление дня – легендарное пиво. Нет, это не пиво: это божественный нектар, произведение искусства, мелодия сфер, симфония…

Следующий день посвятили шатанию по городку. У нас было пару важных дел: посетить офис организаторов Чемпионата и забрать арендованного «Эдди Меркса». Что любопытно: религиозное мракобесие среди европейцев не в моде, потому основательные культовые сооружения используют для более насущных нужд: организации музеев, выставок современного искусства и прочих полезных проектов. В здании одной церкви разместился поразительный веломузей (о нем подробнее – ниже) и штаб-квартира Чемпионата. А в другом культовом сооружении – аренда велосипедов и некий храм велоспорта с величественным крестом, собранным из рам велосипедов. Увиденное развеселило и потрясло одновременно.

Но еще больше понравился велосипед производства прославленного мастера велоспорта. Оранжевый, катит как сумасшедший, хотя никакого карбона в нем нет и вообще конструкция рамы классическая, 30-летней давности. И на этом шедевре мне предстояло прокатить три гонки!

Руселаре – маленький, уютный, чистый как медсанчасть.

Поразил садово-огородный дизайн на лужайке перед домами. У каждого – со своей изюминкой, чертовски красивый, не кричащий: видна многолетняя культура. Как-то разговорился с аборигеном: спросил – кого они нанимают для оформления лужаек? Тот искренне удивился – все сами, конечно.

Никаких понтов нигде не заметно: машины скромные, жилье утилитарное – все чисто, функционально. Люди просто умеют жить. Нам безусловно нужно двигаться сюда и учиться, учиться, учиться. При этом забудьте мантру про самых трудолюбивых в мире украинцев. Мы просто дикие, не умеющие работать и получать удовольствие от работы и от жизни. Надо много учиться. Русские нам точно не советчики, наш путь в Европу однозначно!

Во второй половине дня – первый старт. Командная гонка. Мы поселились в отельчике в самом центре. Не то, чтобы мы олигархи. Просто нашли жилье по очень хорошей цене в хорошем месте. Хозяин отеля при заселении сразу рассказал про свой семейный бизнес. Он – его владелец в четвертом поколении. Отель занимает почти всю улочку. Дед построил одно здание. Отец – второе, брат – третье… Пережили войну первую, вторую, занимаются тем же, что и сто лет назад. У нас за это время пять раз все успели отжать, поделить, развалить…

А в Европе – никаких подвигов: люди просто живут и работают: это называется стабильность. Мне – совку по происхождению – не нравится здесь одно: скучно у них. Но, подозреваю, что процент скучных людей везде одинаков. Просто нескучные европейцы, вероятно, находятся в других – нескучных местах. Я встречал их немало: в Непале, Индии, Чили… Просто они могут себе позволить оставаться такими, какими хотят и жить, как того душа желает. Особенно, умея эффективно работать. Мы же умеем только потеть от усердия на работе без видимого результата.

Тем временем в храме велоспорта мы зарегистрировались, получили стартовый пакет с номером и пр., а также талончики на еду в соседнем кафе. Как раз настало время пообедать.

Нам подали грандиозные порции спагетти – стандартная еда велосипедиста, которому перед стартом требуется лошадиная доза углеводов. Вкусно, велосипедно!

Затем забрали в бывшей церкви арендованный велик, который я заказал по интернету. Отправились домой готовиться к первой гонке. Под вечер - первый индивидуальный старт в гонке на 15 км.

Продолжение следует