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Наше европейское турне. Часть 3. Журналист против велопрофессионалов
20 декабря 2018 | 09:34 , Олег Ельцов. ТЕМА
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До начала первой моей гонки на территории Евросоюза оставалось несколько часов. В гостинице я нарядился в велоформу, оседлал стального коня и неспешно покатил к месту старта, который располагался в 4 км от центра. Наташа при этом представляла группу поддержки и трусцой следовала за мной пешим ходом.
На старте все было чудесно организовано: велотрасса оцеплена, движение заблокировано, установлен стартовый подиум, на изготовке ведущий, судьи, гремит музыка, зеваки на обочинах… Пара сотен людей на прекрасных велах разминаются по округе. Очень много итальянцев, бельгийцев, французов и немцев. Украинцы оказались тоже хороши: четверо мужчин и одна женщина представляли цвет украинской журналистики-любителей покрутить педали. Ну и еще немалая группа поддержки-друзья и родственники с национальными флажками и дудками. Я чувствовал себя участником Тур дэ Франс. Итак, раздельный старт на 15 км. Поехали!
В соревнованиях подобного рода я принимал участие впервые. Свой любительский велоуровень оцениваю невысоко, но и не низко. Рассчитывал не ударить в грязь лицом, прийти в группе середняков. Каково же было мое удивление, когда, вскоре после старта я понял, что мне нечего делать в этой кампании «журналистов». Это уже позже из общения с участниками из разных стран я догадался, что совсем немногие из соперников имели отношение к журналистскому труду. Большей частью это были профессиональные спортсмены, порой написавшие несколько заметок в газету. Причем, я не уверен, что по старой спортивной привычке они не прибегали к потреблению перед стартом всяческих «улучшайзеров». Ведь допинг-контроля у нас не было.
Тем не менее, гонка мне понравилась: перед каждый велосипедистом ехал байкер из местного мотоклуба, указывая маршрут. Сбиться было очень сложно, но один из членов нашей команды сделал это! Правда, он тут же вернулся на старт и обвинил во всем байкера, который слишком быстро умчался вперед. Судьи позволили ему перестартовать.
Маршрут был чудесным: прекрасно асфальтированные дороги через поля, поселки, традиционный участок брусчатки – пытка для шоссейников. Как лучше преодолевать такие участки велосипедисту? На этот вопрос один из гуру велоспорта отвечал кратко и исчерпывающе: как угодно, но главное – побыстрее.
Хотя у меня была неплохая индивидуальная скорость, я пришел к финишу с одним из худших результатов. Да и черт с ними, с этими медалями. Главное – не победа, главное – участие! С этой мыслью я покатил домой готовиться к завтрашней командной гонке.
С утра мы еще успели посетить музей велосипедизма. Это случилось благодаря организаторам, которые предлагали всем участникам соревнований и членам группы поддержки всевозможные экскурсии. Мы выбрали посещение музея велоспорта, в котором едва завершался грандиозный ремонт. Музей нас потряс!
Количество и уникальность экспонатов – выше всяких похвал. Многочисленные велосипеды всех эпох, велоснаряды многих звезд спорта, личные вещи.
Всеобщее внимание привлекла коллекция шильдиков с велорам, а также кубки победителей, каждый – истинное произведение искусства.
Тут же – грандиозная библиотека на велотематику. Все – за средства городской общины. Я поинтересовался у гида: как формируется коллекция? Ведь у некоторых экспонатов коллекционная ценность – десятки тысяч евро. Оказывается, некоторые экспонаты предоставляют меценаты, иные выставляются на время по обмену с другими музеями.
Групповая гонка на один километр казалась мне скорее забавой, чем серьезным соревнованием. Я прокатил для разминки несколько раз по широкой ровной дороге, где и пройдет наше соревнование.
Был один нюанс: члены нашей команды ни разу не ездили в группе вместе. Я даже не представлял как следует катить в гонке на километр. Для невелосипедистов замечу, что подобный велоспринт предполагает умение ехать «на колесе» впереди едущего велосипедиста. То есть, зазор между колесами велосипедов должен быть минимальным – вплоть до нескольких сантиметров. Благодаря этому ты попадаешь в воздушный мешок, образующийся за велосипедистом, едущим впереди, таким образом экономишь массу сил. Основную работу делает член команды, который находится в голове группы. Посовещавшись, решили, что я еду первым, далее будем проводить ротацию. Причем, договорились, что при смене не должны «потерять» того, кто пристраивается в хвост группы. Ведь по правилам соревнований зачет команды считают по времени финиширования последнего велосипедиста.
На старте мы весьма достойно разогнались, я выложился по-полной и протянул нашу группку из трех человек как и положено, даже лучше большинства другим команд. Когда силы иссякли, я ушел вправо, что означает начало перестройки в группе: я пропускаю товарищей вперед и пристраиваюсь за ними. Но тут случилось непредвиденное: я слишком резко сбавил усилия и те, кто шел за мной, ракетой пронеслись вперед. А я просто не успел за ними пристроиться. Это была катастрофа! Я полностью выложился на старте и в одиночку ехать с достойной скоростью был неспособен. Наша договоренность, что напарники убедятся, что я сел им на колесо, почему-то не сработала. Я успел им крикнуть, они сбросили скорость, я их наконец догнал. Но драгоценные секунды были потеряны. В результате, похвально стартанув, мы сильно потеряли на несогласованном перестраивании, и нам не хватило сущей безделицы, чтобы получить медали. Ну ничего, в следующем году!
Третий день соревнований был решающим: стартовала финальная гонка на 75 км. Прогноз погоды был безрадостный: похолодание и дождь. С утра пошли бродить по городку. Заглянули в уютную кафешку. Напротив нее находился маленький супермаркет, мы решили в него заглянуть. Лавку держали польские эмигранты. Основную массу клиентов составляли их земляки. Половина товара с польскими этикетками, а вторая половина… Мы с удивлением обнаружили целый стеллаж с украинскими товарами. Не самые изысканные – соль да консервация – но нас обуяла невиданная гордость: европейский рынок покорен!
В центре города наткнулись на выставку ретро-автомобилей. Городишко милый, ухоженный, в центре около вокзала по вечерам – бесплатные концерты, на которых большей частью собираются пенсионеры и эмигранты.
Перед стартом мы с Наташей успели посетить «Музей света», отмеченный в культурной программе велочемпионата. С трудом отыскали этот храм культуры: он располагался в чистом поле невдалеке от старта. Заведение оказалось крайне странным: бетонный бункер с какими-то арками и щелями загадочного предназначения. Сквозь них проникает свет и на стене образуется тонкая светлая линия. На стенах – с десяток абстрактных фотографий. Вот собственно и весь музей. Чуть не забыл: в «огороде» находилась инсталляция: чистая копия уличной бельевой сушилки. Впрочем, может это и была сушилка – мы так и не поняли.
К моменту старта тучи угрожающе сгустились, все дружно натянули ветровки и выстроились на старте. Я был преисполнен решимости возглавить пелетон и получить желтую майку лидера. Планам не суждено было сбыться. На первых же километрах большая часть конкурентов стремительно пронеслись мимо меня и исчезла за ближайшим поворотом. Вот тогда я окончательно понял, что на этом велочемпионате журналистов нет моих коллег. Журналисты не могут кататься с такой скоростью! Всего следовало проехать 75 км – пять кругов по 15 км. В конце первого круга в гонке сформировалась монолитная группа арьергарда, в ней – ваш покорный слуга. Мы наматывали километры в надежде беспрепятственно дотянуть до долгожданного финиша. Но тут полил дождь,… а потом я сбился с пути. Вот просто взял и свернул не в ту сторону. Пока отыскал свою дорогу, много воды утекло. На финише меня порадовала новость: с маршрута сбился не я один.
Сразу после финиша мы отправились в местный экспо-центр. Там собралась добрая половина населения городка. Народ пил пиво и чествовал нас-стремительных гонщиков.
Больше в этом городе нам делать было нечего. Утром, не обремененные медалями, мы отправились дальше. Собственно, в Европе есть всего два города, ради которых стоит ехать такую даль: Париж и Амстердам. Говорят, есть еще третий город – Рим, но я мы там не были, может и правду говорят. Мы отправились в проверенное место – в Амстердам. Были там 20 лет назад – сильно понравилось: можем повторить!
Окончание следует
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