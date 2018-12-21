Наше европейское турне. Часть 4. Велосипедная диктатура: свободу пешеходам!

21 декабря 2018 | 09:21 , Олег Ельцов. ТЕМА

Двухчасовой Брюгге; как запарковать авто в Амстердаме и не разориться; переночуйте и почувствуйте себя моряком; лучший бар в мире, цветочный рынок, квартал красных фонарей, встреча с велореволюционером, осторожное посещение музеев, вечерняя консерватория…

По пути запланировали пит-стоп в нашей микро-экспедиции. Ну а как было не заехать в Брюгге, имея такую возможность? Приятный, игрушечный городишко.

Прошлись по набережной, заглянули в парк, наведались в древний собор. В котором крайне атеистичные европейцы устроили очередную выставку-инсталляцию. Смешная экспозиция, что-то вроде игрушки лего для взрослых дядь и теть. Необычно, но достойно внимания для фото на фоне и пяти минут на ознакомление с шедеврами.

О

Больше в Брюгге делать нечего: вперед – на Амстердам!

Ко второму пришествию в город тысяч мостов и каналов мы готовились заранее. На «Букинге» зарезервировали хостел. Вернее – судно. Нет, не белоснежную яхту, а старый рыбацкий баркас. Не целиком, конечно, а только одну каютку. Зато в самом центре. Посреди залива около музея Немо и Морского музея расположилась целая флотилия таких отбороздивших свое суденышек. Сегодня они служат на ниве гостиничного бизнеса. Эти рыбацкие и грузовые челны переоборудованы в хостелы.

Что вам рассказать про Амстердам: безумный свободный город! Миллионы туристов, велосипедов, тысячи кофе-шопов, сырных лавок и баров с сотнями сортов пива. А еще – музеи, улица Красных фонарей и тысячи каналов.

Прежде чем поселиться, нам следовало решить архисложную проблему: запарковать авто. В Амсте это чертовски дорогое удовольствие. Поэтому на въезде в город мы заехали на одну из разгрузочных мега-парковок P+R. Технология сохранения наших денежек проста. Ставим машину на парковку, ничего при этом не платя. Вокруг – никого из персонала. Далее, на выходе из парковки покупаем в автомате два билета в оба конца на общественный транспорт в центр города. Билеты следует покупать только на парковке! Далее спускаемся в подземку поблизости. Едем до железнодорожного вокзала – это самый центр города. Если мы не заберем машину в течение суток, то за вторые сутки ее парковка обойдется в 25 евро. Поэтому следующим днем отправляемся назад по тем же билетам, затем сканируем билеты на метро в автомате, где получаем билет за парковку, который следует оплатить. Его стоимость - один евро. Далее садимся в авто, делаем круг вокруг парковки и заезжаем на нее вновь. Эту процедуру следует повторять ежедневно. С транспортными расходами парковка авто в Амстердаме обойдется вам в 6 евро\сутки, включая стоимость проезда на подземке, и примерно час времени. Сколько стоит парковка в центре – даже страшно представить.

Налегке мы прибыли на станцию метро «Железнодорожный вокзал». Едва выйдя на поверхность, впали в ступор. Берег залива, причалы, шумная толпа вокруг и широкая – нет, не велодорожка – веломагистраль. Сотни велосипедистов несутся в обе стороны и пересечь их путь, не рискуя здоровьем, можно только по пешеходному переходу.

В сумерках прибыли в наш плавучий хостел. По дороге миновали отель «Хилтон», в котором Лэнон и Йоко устраивали свою «забастовку в постели», футуристическое здание амстердамской консерватории и музей Нэмо.

Главное в такой торжественный момент – найти что-то спиртное, дабы отметить прибытие в романтическом месте. Вспоминаем, что на сайте нашего кораблика-ночлежки была упомянута палуба, где можно посидеть и устроить скромное торжество. Поэтому по пути с вокзала на кораблик заглядываем в супермаркет, косим пиво, сыр, салаты.

На корабле очень душевная обстановка. Есть вай-фай, есть кают-компания с круглосуточным кофе-чаем, печеньками, холодильник. Есть несколько душей и гальюнов: стоять в очереди не приходится. Каютка наша по-началу не на шутку напугала Наташу: «Как в ЭТОМ можно спать?!» Да, апартаменты не королевские: думаю, метра три квадратных на двоих. На них умещается двухярусная кровать, микроскопический умывальник и даже одежный шкаф. Я успокоил супругу: в таких условиях моряки живут месяцами. Почувствуй себя морячкой на несколько дней! В итоге жилье оказалось достаточно органичным и мы не чувствовали клаустрофобии. Захватив выпивку и закуску, поспешили на палубу. О, это был прекрасный вечерок! Мы сидели совершенно одни, перед нами раскинулся величественный Амстердам, чьи огни отражались в водах залива. Мы запивали всю эту красоту голландским и немецким пивом… В очередной раз я убедился: Амстердам – одно из немногих мест в Европе, где мне комфортно.

В Нидерландах у нас есть давние друзья. С Коком договорились увидеться на причале, к которому прибился наш кораблик. Утром следующего дня мы встретились после 15-летней разлуки. До этого виделись во время нашего велотрипа по маршруту Люксембург-Париж-Амстердам-Люксембург. Тогда Кок нам очень помог с визами и приютил в своем флэте в центре Амстердама. Чертовски приятно было встретить его снова!

Мы отправились вместе бродяжить по Амсту. По суровому настоянию Наташи мы заглянули на цветочный рынок. Этот женский рай даже на меня произвел впечатление.

Оттуда мы ушли с кучей фотографий и кульком цветочных луковиц. Банку с корешком марихуаны купить не решились. А когда я готов был прикупить чупа-чупсов с изображением канабиса – для одной продвинутой художницы, Кок отговорил: это все сувенирное, дури в конфетках нет. Настоящий каннабис следует искать в кофе-шопах, но с перевозкой покупок могут возникнуть проблемы.

Дальше мы отправились на блошиный рынок, но тот не произвел впечатления. Ничего аутентичного: впечатление, что масса эмигрантов переехала на рынок «Троещина». Мы бродили по мостам через каналы, глазели на веломагазины… Кок – уникальная личность. В 60-х он с друзьями-хиппарями устроил в Амстердаме велореволюцию. Они блокировали центральные улицы старыми авто и подожгли их. Кок забросал улицу дымовухами собственного производства, за ним гналась полиция, но он оказался проворнее копов. Результат: несколько центральных улиц стали пешеходными и с тех пор город стремительно превращался в велосипедный рай.

Наблюдая изменения в Амстердаме за прошедшие 15 лет, я поинтересовался у Кока: ему не кажется, что велосипедисты полностью захватили власть в городе и это начинает напоминать велодиктатуру? Кок подтвердил: друзья уже неоднократно жаловались ему: пора начинать борьбу за права пешеходов. Велосипеды в Амсте повсюду, многоярусные парковки забиты велосипедами, перемещаться пешком по городу следует с осторожностью: вы рискуете попасть под колеса бесшумного велосипедиста.

Кок пригласил в гости. Мы выпили пивка, посмотрели на фотографии с уличной выставки с кадрами велореволюции 50-летней давности с участием Кока. Наш друг много читает, не плохо знает историю Российской империи. На столе – толстый фолиант «Путин». Любопытно, что о вожде россиян и о сути русского имперства он думает примерно то же, что и мы. То есть, для европейцев не составляет секрета суть режима за поребриком. Но Европа категорически не желает воевать. Это – главная надежда Путина на долголетие.

Наш амстердамский друг когда-то не прочь был выпить пивка и даже потчевал нас своим самодельным вином. Но в последнее время перешел на чай. Мы тепло попрощались и отправились на свидание с еще одним давним другом Натальей, которая пить пиво не бросила.

Она уже давненько перебралась из Киева в пригород Амстердама и пригласила нас в любимый бельгийский барчик. Он чертовски уютный, в нем всегда найдете около 200 (!) сортов пива, и расположен он в самом туристическом уголке города неподалеку от ж\д вокзала. Записывайте адрес: Het Elfde gebod, Zeedijk 5A. Это просто восхитительное заведение. А пиво в нем – волшебный эликсир! В последующие дни мы немало бродили по местным пивнушкам – тесным, всегда оживленным, уютным, но всякий раз мы возвращались к нашему бельгийцу: весельчаку-бармену, торгующему счастьем в бокалах.

Ну и конечно, нельзя оминуть улицу Красных фонарей. Вернее сказать – квартал. По сравнением с ситуацией 15-летней давности популяция ночных бабочек в Амсте сильно расширилась. С наступлением темноты туристы дружно отправляются в кварталы домов терпимости. Наиболее предусмотрительные занимают места в барах с открытыми площадками, откуда открывается прекрасный обзор витрин с флуоресцентной подсветкой, в которых красуются девицы в исподнем. Снимать в открытую эту красоту не рекомендуется: можно лишиться камеры. Что характерно: качество обитательниц этих витрин за минувшие годы здорово возросло, а на лицах многих девиц отчетливо читаются славянские черты.

Не пивом единым и не только девушками с пониженной социальной ответственностью жив турист в Амстердаме. В городе масса музеев. Обойти все это невозможно. И предыдущий туристический опыт показывает: если злоупотреблять осмотром достопримечательностей и изучением музеев, очень скоро случится пресыщение и все впечатления смешаются в однородную кучу. Поэтому мы ограничились несколькими музеями.

Фотомузей сильно понравился. А вот обширный музей современного искусства заставил торжественно поклясться, что мы больше никогда, НИКОГДА в жизни не станем любоваться современным искусством.

Самый большой и самый прославленный Рейхсмузеум мы оставили под занавес и чертовски пожалели, что на него мы отвели только полдня. Превосходный музей, где есть все и нет ни одного посредственного экспоната: от набора доз опиума времен опиумных войн, до «Ночного дозора» Рембранта.

Запомнилась экспозиция декоративного искусства царского двора. Не отказал себе в возможности сфотографироваться в царском зеркале, но больше всего покорили солонки голландской знати. Это произведения искусства из золота и серебра. Грандиозную конструкцию венчает маленькая посудинка на несколько щепоток соли. И тут я понял, насколько мы богаче голландцев-покорителей и первооткрывателей 200-летней давности. Эх, не ценим, что имеем! После этого я начал много щедрее солить еду.

Вечером успеваем зайти в амстердамскую консерваторию. Она построена недавно и имеет совершенно футуристический дизайн. Наша младшая девочка Саша учится в училище Глиера и ей было бы чертовски интересно побывать в голландской консерватории, к тому же такой модерновой. Но на этот раз мы решили не брать с собой девочку. В свои не полные 18 она слишком много успела побродяжить с нами по городам и весям. В ее годы я еще не разу не пересекал границу. Если Саша будет знакомиться с миром нашими темпами, что же ей останется, когда она начнет самостоятельную жизнь? Представьте: какой-нибудь рыцарь на белом коне пожелает увлечь ее в даль светлую, а она томно заявит: «Плавали – знаем…» Нет, Амстердам мы оставили Саше для самостоятельного ознакомления. Это прекрасное место идеально подойдет для свадебного путешествия или автостоп-поездки с друзьями. Более подходящего города я, пожалуй, не знаю. Вспомнил, знаю: Катманду. В него мы Сашу тоже не брали.

Итак, консерватория. Не взирая на поздний вечер, двери открыты, на входе – никаких вахтеров, вход свободный. В просторном лобби расположено кафе, за столиками – запоздалая группка студентов с зачехленным контрабасом. В углу – СВЧ-печка с надписью: «Для подогрева завтраков». Очень мило!

Заглядываем в первый попавшийся класс: ряд отличных электропианино, наушники. Одна стена – стеклянная. Представил: сидишь, музицируешь и наблюдаешь за суетной толпой прямо за стеклянной стеной…

Бродим по совершенно неожиданным пустынным коридорам с фотографиями известных исполнителей на стенах.

Вижу знакомую надпись «Blue Note Hall». Это название легендарного джазового лэйбла. Ну как не заглянуть в зал?.. Обширная отлично оформленная аудитория, здесь, кажется, ждали нашего появления. Помещение освещено мягким светом, на сцене – рояль.

Я решил выйти на сцену и исполнить вокальную партию, но Наташа меня удержала. В расстроенных чувствах я отправился на наш крейсер – спать: завтра нам предстоял долгий путь.

Все хорошее имеет свойство заканчиваться. А за этим хорошим начинается другое хорошее. Следующим утром мы загрузились в наш «Форд» и отправились назад - в аэропорт Франкфурта. Путь был не близким и на нем нас ожидала еще одна приятная встреча.

В 115 километрах от Амстердама расположен городишко Тилбург. А в нем живет еще одна знакомая киевлянка Любаня. Приезжаем, звоним и нас встречает Любаня 20-летней давности. То есть – там самая Любаня, которая уехала 20 лет назад из Киева на чужбину. Правда, она почему-то говорит по-русски с акцентом. Ну, мы быстро смекнули, что это совсем не Любаня, а ее дочка Лиза. А мамка тем временем трудилась в голландском офисе. Но вскоре и она появилась.

Мы тем временем осмотрели жилище голландской подданной. Два этажа в таунхаузе с маленьким уютным задним двориком. Посплетничали на нем, выпили отличного местного пива и закусили местными яствами под стать пиву. А потом отправились осматривать окрестности. В маленьком городишке оказался немаленький симпатичный парк. Больше о городе Тилбург мне добавить нечего.

Ну а о Франкфурте-на-Майне, в который мы прибыли на следующий день, мне уже нечего добавить к тому, что было о нем сказано в самом начале нашего отчета.

Нет: мне вообще больше нечего сказать о Европе, которую мы увидели в начале этой осени. За сим прощаюсь.