Зимой – по Черногорскому хребту. Часть 3

13 марта 2019 | 08:44 , Олег Ельцов. ТЕМА

Сегодня я готов был забыть все дурацкие мысли прошлых дней: что зимние походы – это мазохизм и ничего более, что это самый простой способ возненавидеть горы, что зимой в горах нечего смотреть… Я четыре раза проходил Черногорский хребет летом. Но, пожалуй, ни разу с него мне не открылся такой прекрасный вид как на этот раз. Даже Говерла предстала как на ладони – во всей зимней красе!

Так мы довольно быстро дотопали свой маршрут по хребту, упершись в подножие Говерлы. На подъеме пришлось попотеть. Но сил придавала мысль, что очень скоро мы будем греться у печки в теплом домике.

С главной вершины страны спустились в сторону Петроса. Здесь находится «эко-избушка». В ней можно переночевать. Но у нас еще оставалось время до наступления темноты. Поэтому будем двигаться в сторону домика на подступах к Петросу. А пока решили попить чайку.

Зимой организм теряет ничуть не меньше влаги, чем летом. А потерю влаги нужно постоянно восполнять, иначе вы попросту обрекаете себя на мучения и гробите организм. Дегидрация – паршивая штука. Но как уберечь воду от зимнего холода? Выход один – термос. Причем, у термоса должна быть откручивающаяся пробка, а не кнопочный механизм. Конструкция должна быть предельно простой, ибо все эти улучшайзеры замерзнут на морозе в ближайший час и дабы добыть содержимое термоса, вам придется отогревать его на своей груди.

Выпив все чайные запасы, подсократив объемы перекуса и налюбовавшись закатом, выступаем в сторону домика и теплой печки. По всем ориентирам, нам осталось пройти совсем чуть-чуть. Но этот маршрут зимой крайне непопулярен: никаких признаков троп и человеческих следов не наблюдаем. А ландшафт тут весьма непростой: грандиозные снежные заносы. Снег пухлый, в него даже снегоступ проваливается, усложняя движение. Мы двигались в верном направлении, но немного сбились с пути. Сверившись с навигатором, Володя дает команду двигаться вверх прямиком через лес. Это был очень неприятный сюрприз. У нас иссякли силы, а солнце успело спрятаться за Петрос и сразу стало неуютно. Мы включили фонарики и продолжили топтать свою снежную колею.

Наконец-то обнаружили человеческие следы: мы нашли-таки тропу! А если через пару сотен метров показался целый городок из нескольких избушек. Одна из них была даже оборудована пластиковыми окнами, однако дверь закрыта на замок, а на крыше не видно печной трубы. Издали, от одного из дальних домиков кто-то махал нам фонариком. Ура! Мы нашли наш теплый домик. В нем уже поселились двое местных дяденек-туристов, которые избрали лыжный способ передвижения по горам.

Мы все дружно разместились на настиле, предварительно выпив несчетное количество чая, а также узвара, киселя и просто кипятка. И лишь после этого сварили супчик. Мишлен вполне мог сертифицировать наше заведение наравне с лучшими ресторанами по всему миру. И ведь наше отличие от остальных в том, что изысканные блюда мы готовим из самой простой вермишели «Ролтон». Секрет же прост: чтобы блюдо показалось вкусным, вам следует часов 8-10 топать по заснеженным горам с рюкзаком. Ну а бонусом к раскошному жилью и изысканной кухне этого вечера стала отличная мобильная связь и 4 Джи интернет: здравствуй, цивилизация! Мы немедленно информировали родных и близких, что невзирая ни на что живы и счастливы. Во сне нам снились покоренные сегодня вершины: Ребра (2001 метр), Туркул (1933), Данциж (1855), Пожижевская (1882), Брескул (1911), Говерла (2061).

Утро выдалось пасмурным, но мы верили в прогноз, который обещал сегодня солнышко. Оно нам было очень кстати, поскольку впереди у нас было покорение грозного Петроса (2020 метров) с его крутым склоном. Выступили к его подножию. По горе уже сновали туристы, но они все подходили со стороны поселка, и мы с ними никак не пересекались. Поэтому мы смело забросили весь свой скарб под елки и отправились на штурм налегке.

На ногах оставили снегоступы, хотя по хорошему, не лишними были бы и кошки. Весь склон за вчерашний день успел здорово подтаять и за ночь покрыться плотной корой фирна: одно неудачное движение и можно лететь с горы очень долго и болезненно. Нам на встречу попадались группы в кошках, с ледорубами, в связке. Мы же, как зайчики, а скорее как горные волки скакали в боитнках по фирну.

На вершину мы забрались за 1 час 10 минут – неплохой результат! На вершине нас встретил морозный ветер и яркое солнце. Напротив – Говерла как на ладони! Прощальная фотосессия – и стремительный спуск, который занял всего 30 минут.

Когда склон стал более пологим, мы использовали самый прекрасный способ спуска: на пятой точке. Это было прекрасно!

Ну вот и все. Нам осталось полтора часа протопать по тропе, постоянно ведущей вниз, в цивилизацию. Там, где наклон тропы становился покруче, мы вновь и вновь катились на пятой точке как заправские бобслеисты. Туристы, ползущие к Петросу, едва успевали отскакивать в сторону.

Наша заключительная ночевка была в Ворохте: теплые номера с простынями, баня, шашлык, мыкулынецкое пиво, о котором мы мечтали все эти дни. По дороге в Киев заехали в Ивано-Франковск. Там Володя завел в совершенно сказочное заведение под названием «Десятка». Это было очень дешево и очень вкусно: почти так же вкусно, как ролтон-лапша на Черногорском хребте.

Итог: за четыре полных дня мы прошли около полста километров. Не взирая на первые два мрачных дня пути, нам сопутствовала удача: мы полностью прошли маршрут, что совсем не просто. Мне приводили пример опытного туриста, который десять раз пытался зимой пройти Черногорский хребет, но только четыре раза ему это удалось. Все, кто был на Черногорском хребте зимой заявляют, что не взирая на скромную высоту хребта, условия его прохождения весьма сложные. Этот маршрут железно имеет вторую категорию сложности. В моей жизни это было самое тяжелое путешествие, даже прошлогодний маршрут по норвежскому заповеднику Йотенхеймен показался проще.

Пойду ли я в горы зимой снова? Если бы меня спросили об этом в начале или даже в середине нашего маршрута, я бы уверенно сказал, что ни в коем случае: я же не мазохист! Но почему так всегда происходит: ползешь по горе из последних сил, клянешь себя за то, что на диване не сидится, находишь массу объяснений почему больше в горы – ни ногой. Но стоит только вернуться домой, как напрочь забываешь про все мучения… Нахожу этому единственное объяснение: склонность к изысканной кухне. Слипшаяся лапша «Ролтон», замерзший хлеб и колбаса, чай с попавшими в него еловой хвоей и самая вкусная в мире печенька «Мария» на десерт – ради этого стоит пережить все мучения.

Стоп, забыл самое главное: вы когда-нибудь спускались с Петроса на пятой точке? Обязательно попробуйте.

часть 1

часть 2