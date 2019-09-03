Румыния – два в одном: горы и море. Часть 1

03 сентября 2019 | 09:07 , Виктор Миняйло для «Темы»

Когда бухарестский журналист поинтересовался у американского полицейского, что ему известно о Румынии, тот ответил: «Садитесь в самолет, сойдете в Европе, и там спросите». Мы же сели в машину, погрузили палатки, спальники, примус, начальника службы безопасности алабая Пушистика, и отправились исследовать мало раскрученную в туристическом плане страну.

Выехали в 9:00. Границу Киевской и Житомирской области пролетели без традиционного кофе с сигареткой. В Житомире пополнили запасы продовольствия, которое съели сразу за городом на берегу речки.

В Староконстантинове осмотрели замок Острожских. В музей не пошли, поскольку у экскурсовода был дефект дикции, и нам послышалось, что это музей Островского. А о Павке Корчагине и его узкоколейке мы уже достаточно много узнали, когда посещали Боярку.

Пока осматривали окрестности Каменец-Подольской крепости, незаметно подкралось 18:00 и внутрь нас не пустили. Мы просто часик побродили по городу.

Как и планировали, остановились на ночевку возле соседней Хотинской крепости. За 100 гривен охранник разрешил поставить палатку возле памятника Сагайдачному.

Рядом остановись 2 велосипедиста из Коломыи, которые ехали к родственнику в Черновцы. Вечером без толп туристов осматривали крепость. Мы там были совсем одни, чувствовали себя первопроходцами. Крепость принадлежала исключительно нам. Перед сном пили пиво с велосипедистами, рассуждая о преимуществах и недостатках отечественной и китайской снаряги.

Утром даже не попив кофе, выдвинулись в сторону границы. Украинскую таможню прошли без проблем. На румынской границе, простояв около часа под палящим солнцем, я вспомнил, что где-то читал, что машины с собаками пропускают без очереди. Подошел к румынской пограничнице и на английском объяснил, что нашей собаке в машине очень жарко и не могли бы они побыстрее нас пропустить. Та позвала коллегу, который владел украинским, и я ему повторно описал нашу проблему. Пограничник ответил, что через этот пункт пропуска Сирет с собаками не пропускают, с животными в Румыню можно попасть только через 2 таможни, которые достаточно далеко. Но потом, увидев мое грустное лицо, направил наш «Форд» в зеленый коридор.

На паспортном контроле сразу поставили штампы, на таможне восхитились нашим алабаем, спросили, нет ли у нас сигарет и алкоголя, и вот - мы в Румынии! Даже как-то обидно стало. Ведь мы последние полгода оформляли документы для Пушистика. Нужно иметь международный паспорт, чипировать собаку, сделать кучу прививок, а результат вакцинации от бешенства ждать 3 месяца. После этого необходимо получить справку от ветеринара и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая действительна только три дня. Мы собрали целую папку собачьих документов, но их никто не смотрел…

В Румынии на первой ж заправке купили за 85 гривен недельную виньетку, дающую право ездить по румынским дорогам, и поехали к монастырю в Драгомирной.



Ничего интересного, поэтому дальше решили осматривать только очень важные достопримечательности. А монастырь в Драгомирной известен тем, что в 17 веке его разграбил сын Хмельницкого Тимош, а после ликвидации Запорожской сечи некоторые запорожцы перебрались в Австро-Венгрию и финансово помогали монастырю. Некоторые исследователи считают, что обитель была неформальным духовным центром украинского казачества.

В Сучаве посетили Тронную крепость.

Этот город 200 лет был столицей Молдавии и резиденцией молдавских митрополитов. Также тут родился Петр Могила. В 18 столетии в Сучаве было 4 украинских церкви - три православных и одна греко-католическая. Сейчас тут проживают только 2.5% украинцев, есть генеральное консульство Украины. Вообще, в Сучаве 3 монастыря, 15 церквей и 2 синагоги. Но все это мы не увидели по причине огромного количества пробок. Поменяв 40 евро на леи, прикупив бутылку кефира, (пиво у нас еще было) выдвинулись в сторону Биказа.

Шел дождь. Ехали достаточно медленно, ориентируясь только по Maрs.me. Вдруг началась грунтовка, а затем дорога полностью исчезла. Куда б мы не ехали, навигатор настойчиво говорил: «Развернитесь!» Было не совсем приятно засесть под дождем в горах, в незнакомой стране. Но местные крестьяне при помощи жестов показали нужное направление, и по проселочной дороге мы выехали на искомый Биказ. Дальше показатели Maps.me обязательно сверяли с бумажными картами, чего и Вам желаем.

Остановиться решили в мотеле «Кристина», о котором узнали еще в Киеве. На рецепшине нам заявили, что с собаками не принимают. Вспомнив румынскую таможню, я сделал грустное лицо, и нам сразу показали домик, где можно остановиться.



Цена вопроса – 13 евро в сутки. Душ и туалет на улице. Электричество в доме было, но розетки отсутствовали, так что еду готовили на газовом примусе, а телефоны заряжали от солнечных батарей. Вечером в ресторане дегустировали местную кухню, преимущественно мамалыгу. Вернувшись домой, обнаружили, что одна из кроватей занята.



Мотель находится на берегу водохранилища Биказ длинной 35 километров и площадью 33 тысячи гектаров. Озеро образовано одноименной плотиной высотой 127 метров. Раньше ГЭС называлась именем Ленина, теперь – Биказ-Стежару.

На следующий день на Maps.me в разделе достопримечательности нашли какие-то руины за 50 км. от мотеля и поехали их осматривать. Дорога шла вдоль озера - очень красиво, высокие горы, заросшие девственными лесами, окружали гигантское водохранилище причудливой формы. С неудовольствием отметили. Что вокруг много мусора. В воде плавает огромное количество пластиковых бутылок, полиэтиленовых кульков, все загажено в прямом и переносном смысле. По этой причине мы и не покупались.



По дороге купили дыню и виноград за 80 грн. в переводе на наши деньги. Руины нашли без проблем - ничего интересного. Но и денег за осмотр этих развалин, чтобы они дальше не разваливались, никто не брал.



Вечером нас традиционно ожидала румынская кухня в виде мамалыги, а на следующий день нас – встреча с Трансильванией.

Продолжение следует