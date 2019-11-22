Руководство по чикенбасам: как путешествовать по Центральной Америке? 22 ноября 2019 | 09:24 распечатать [1] добавить в комментарии [1] добавить в Если ты бюджетно путешествуешь по Центральной Америке, то рано или поздно окажешься в чикенбасе. Это списанные американские школьные автобусы основное средство передвижения местных жителей. Для путешественников они стали культовой достопримечательностью не только из-за своего пестрого внешнего вида, но и за возможность подглядеть за повседневной жизнью локалс. Говорят, если не ездил на чикенбасах – то и в Центральной Америке не был. Что особенного в этих автобусах, рассказываем в нашем материале.

985 Новая жизнь желтых школьных автобусов

Чикенбасы – это бывшие американские школьные автобусы Blue Bird, которые после 10 лет эксплуатации или свыше 240 тысяч километров пробега выставляются на аукционы в США, где их покупают предприниматели из Центральной Америки и превращают в общественный транспорт. Так у желтых автобусов начинается новая яркая жизнь в Мексике, Никарагуа, Гватемале, Белизе, Гондурасе, Сальвадоре и Панаме. Только в Коста-Рике почему-то эта практика не прижилась, и там предпочитают автобусы made in Germany. Местные называют такие автобусы камионетами, а вот среди путешественников прижилось название «чикенбас». Версий, почему именно «куриный автобус», несколько. С одной стороны, твоим соседомв салоне может оказаться курица или козел, которых перевозят фермеры в ящиках или на руках. С другой, галдящие пассажиры набиваются в салон и почти сидят у друг друга на головах, поэтому сравнение напрашивается само собой. Чтобы там ни было, а чикенбасы – это украшение латиноамериканских дорог. Кузов обычного желтого скулбаса смело разукрашивают в яркие цвета, обвешивают всевозможными амулетами, антеннами, шипами и другими блестящими штуками, а также добавляют множество надписей, зачастую религиозного плана. Самая популярная – «Иисус хранит тебя», которая будто бы должна приободрять пассажиров и внушать им уверенность в профессионализме водителя. Можно встретить автобусы с диско-шарами и гирляндами, а также плакатами полуобнаженных женщин, плейбой-зайцами и наклейками во все лобовое стекло. Каждый чикенбас уникален и неповторим, он отражение своего хозяина и может многое рассказать об его увлечениях. Больше всего разноцветных чикенбасов в Гватемале. Кажется, каждый водитель считает своей обязанностью преобразить свой автобус, будто это повышает популярность его маршрута. В остальных странах автобусы попроще, но это не лишает их своего колорита. Как все устроено?

Чикенбасы курсируют между деревнями и городами на небольшие расстояния, обычно не превышающие 200 км. Типичный пейзаж за окном – сельское бездорожье или горный серпантин, в зависимости от страны. Типичные пассажиры – местные, едущие по своим делам. Водители чикенбасов гоняют по горным дорогам comolocos – не сбавляют скорость на серпантине, лихо идут на обгон и тормозят вне законов физики, забывая, что везут в салоне не куриц, а людей. Манера езды напоминает эпизод с ночным автобусом в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», где одна из говорящих голов в кабине у водителя говорит: «Нас ждет большая тряска». Отличный девиз для чикенбаса! Кроме водителя в автобусах есть помощники – аюданте. Они собирают плату за проезд, размещают багаж и помогают с остановками, громко свистя по требованию пассажиров, которым нужно выходить. Последнее умение действительно важно, так как сквозь шум и музыку в салоне водитель вряд ли тебя услышит, а вот пронзительный свист аюданте остановит автобус за считанные секунды. Кроме этого, аюданте зазывают потенциальных пассажиров на остановках, выкрикивая на всю округу название места назначения, будто продавщица на базаре, рекламирующая свой товар. Делают они это профессионально и громко. Приходишь на станцию, а со всех сторон орут «Манагуа!!! Манагуа!! Ука!! Ука!!! Леон!!! Леон!!!» Найти нужный чикенбас точно не составит труда. Во время движения аюданте также продолжают анонсировать маршрут: они стоят в открытых дверях на нижней ступеньке и кричат, куда автобус держит путь. Еще они на ходу мастерски умудряются заталкивать в салон пассажиров, если такие появляются в поле зрения. Поместиться в чикенбасы может гораздо больше людей, чем это предполагается его изначальной комплектацией. Даже когда думаешь, что свободного места уже нет, аюданте его найдут. Смотришь на это – и начинаешь верить в сказки про волшебные расширяющиеся автобусы, а утренняя толкучка в метро уже не кажется страшной. Другой аттракцион начинается, когда автобус делает остановку и внутрь врывается толпа продавцов с пирожками, чипсами, мороженым и прочими несъедобными мелочами. Если они не внутри, то будут снаружи стучать в окна и пытаться продать свой товар. Как в электричках, в чикенбасах купить можно все что угодно от зубной пасты и таблеток до электроники. Как выжить в чикенбасе?

Поездка на чикенбасе покажется хаосом, но именно такой она и должна быть. Если на это настроиться заранее и не пытаться оценивать сервис по европейским стандартам, путешествие превратится в незабываемый опыт. Первое, о чем стоит помнить – всегда уточняй, едет ли чикенбас туда, куда надо. Несмотря на то, что на каждом автобусе большими буквами написан маршрут, следовать по нему он может разной дорогой. А значит, и нужный тебе пуэбло может остаться в стороне. Сидячие места в чикенбасах на вес золота. Поездка будет спокойной и приятной до тех пор, пока ты находишься в сидячем положении. Запрыгивай в автобус на конечной: даже если чикенбас проезжает мимо твоего дома, лучше пройти лишний километр и сесть там – так не придется все время ехать в неудобной позе. Вспомни наши маршрутки в час пик – в чикенбасах ощущения те же. Внимательно следи за своими вещами, а наиболее ценные, вроде камеры и ноутбука всегда держи при себе. За походный рюкзак в салоне, если он занимает много места, придется заплатить как за пассажира, но тебе так будет спокойнее, потому что если рюкзак не едет с тобой, он едет на крыше, а это дополнительные переживания из-за карманников и сохранности вещей на крутых поворотах. Иногда крыша – это единственный вариант для твоих вещей, поэтому смирись, сделай глубокий вдох и проверь, все ли карманы застегнуты, а ценные вещи выложены. Будет обидно потерять какой-нибудь провод или сувенир на очередной кочке. Комфорт и чикенбас – два противоположных понятия. Внутри нет кондиционеров, зато есть вентиляция – открытое окошечко. Сиденья узкие и твердые, и их скорее всего придется делить как минимум с двумя соседями. Добавить к этому безумную манеру езды водителя и получится, что только отважный решится на подобное путешествие. Но у чикенбасов есть явный плюс – это самый дешевый и доступный вид транспорта. Такая поездка точно не опустошит твой кошелек: даже если заплатишь двойную цену – за себя и свой рюкзак – это вряд ли превысит $ 2-3. Плюс, даже при всей своей неопределенности они ходят довольно часто ​​​​​​​ А другие опции есть?

Для спешащего попасть из пункта А в пункт Б туриста чикенбасы – самый медленный вид транспорта. Во-первых, они будут останавливаться каждые 100 метров, чтобы кого-то забрать или высадить, и тебе, вероятно, придется хотя бы раз сменить автобус, чтобы добраться в место назначения. Поездка в 200 км по гугл-картам может занять целый день. Во-вторых, как такового расписания не существует: есть время отправления первого и последнего автобуса, и это знание передается из уст в уста и нигде толком не закреплено. В течение дня они отправляются по мере заполнения или по воле водителя. Несмотря на это, среднее время ожидания – полчаса-час. Конечно, о расписании лучше спрашивать местных, но если ты не знаешь испанский, на помощь придут форумы и отчеты путешественников. Например, по Никарагуа, Панаме и Эль Сальвадору информацию по чикенбасам можно найти на сайте. Учитывай все эти моменты при планировании путешествия. Если бережешь время, то лучше поехать на туристическом шаттле или более комфортном автобусе. Самая известная и надежная компания – Ticabus, чьи автобусы курсируют между странами. Билеты можно купить онлайн, но их нужно обязательно распечатать. У отелей и хостелов тоже бывают прямые трансферы на популярные туристические направления, например, между хостелами cети Bigfoot ходят минибасы, на них можно доехать напрямую из Гватемалы в Никарагуа. Автобусы по Гватемале и Белизу можно найти через поисковик Guatego и там же купить билет (обязательно распечатывать). Еще больше информации о транспорте есть на cайте rome2rio. Разумеется, от страны к стране поездки на чикенбасе будут отличаться. Одни маршруты будут лайтовее и комфортнее, другие, наоборот, загруженней и непредсказуемей. В любом случае, впечатления тебе гарантированы. Наберись храбрости – и ныряй в них с головой. При стальных нервах и запасе времени можно проехать на чикенбасах всю Центральную Америку! 34 travel



На маленьком фото заглавном никакой не чикенбус (именно бус-в испаноязычном произношении, а не американский бас), а старый Мерседес бразильской сборки. Ими полна Южная Америка как такими, так и грузовиками на этом же шаси. А вот чикенбусов южнее ЦА почти и нет. Но в общем, русо-туристо во многом правильно передал колорит атмосфЭру действа. Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Велореволюция по-голландски: А мы можем повторить? Остаться в живых. Как туристические поездки заканчиваются гибелью путешественников Иранская весна Казкове королівство Марокко. Частина 5. Як залити в бак соляру замість бензину й не спалити авто Казкове королівство Марокко. Частина 4. Сплатити штраф й нагодувати мавпячого короля Казкове королівство Марокко. Частина 3. Не замерзнути в пустелі