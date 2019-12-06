Попсовая Италия. Часть 4. Пиджак, Караваджо, пицца и прекрасные трущобы

06 декабря 2019 | 10:09 , Олег Ельцов. ТЕМА

Я становлюсь вдвое счастливее: в моей жизни появился пиджак! Мы поедаем пиццу в заведении, открытом миру Джулией Робертс. Неаполитанские катакомбы, оказавшиеся базаром и припортовые трущобы, в которых хочется жить. В заключение – реклама Макдональдс.

Следующий день был посвящен почти праздному шатанию по Неаполю. Наконец-то нам удалось побывать в настоящем дворце итальянской знати – палаццо. Как правило, в них проходят какие-то концерты, организованы выставочные залы. В роскошном палаццо Зеваллос Стильяно проходила художественная выставка, отдельный зал в которой был отдан исключительно единственной картине Караваджо «Мученичество святой Урсулы». Да, в этом зале можно было находиться час. Картина просто великолепная. И сама идея мне пришлась по вкусу. Если художник год пишет одну картину, так почему зритель не может вдумчиво, не отвлекаясь на тысячу других работ часик посвятить великолепному произведению, чтобы как можно глубже понять идею автора и насладиться ее воплощением?..

В этот день мы заглянули еще в несколько прекрасных храмов, встретившихся по дороге. Но все они смешались в один клубок путаных впечатлений. А вот картина Караваджо и сейчас стоит перед глазами.

Стыдно признаться, но сразу после встречи с прекрасным я позволил удовлетворить низменный инстинкт и купил себе пиджак. До этого свой последний пиджак я доносил в школе. После этого всю жизнь чувствовал себя неполноценным членом общества. Ну не может, не должен человек жить без пиджака! Хотя бы одного. К тому же в Италии очень приятно покупать пиджак. Потому что их тут шить умеют. На каждом шагу маленькие магазинчики от микроскопических фирмочек, в которых шьют едва не вручную. И вы вряд ли когда-то встретитесь с человеком в таком же как у вас пиджаке. Теперь у меня есть настоящий пиджак из итальянской шерсти, сшитый неаполитанской фирмой, которая только этим и занимается последние сто лет. Мой сон в эту ночь был глубок и безмятежен.

Наш предпоследний день в Италии прошел под знаком древних фресок и пиццы. Это все, что удалось запомнить. С самого утра отправились в археологический музей – здесь собраны все самые важные фрески Помпей. Да-да: их специальным способом сняли со стен, обрамили и выставили в неаполитанском музее. Нет, там были не только фрески и мозаики, но еще множество всего очень ценного и красивого. Однако фрески и мозаика потрясли меня до глубины души. Я просто никогда не поверил бы, что мастерство тогдашних живописцев достигало такого уровня, что чувство прекрасного было насколько развитым у людей 2000 лет назад. Возможно, фрески Помпей вынесены совершенно в обособленный вид живописи, чего они безусловно заслуживают. Но мне об этом ничего не известно…

А в этом живописном направлении следовало бы выделить особый подраздел – эротический. У древних этому делу был посвящен целый культ. Интересующиеся смогут узнать подробности в Википедии. Ну а мы черпали знания в неаполитанском археологическом музее.

Кстати, там же посчастливилось посмотреть работы-победительницы последнего «Уорлд пресс фото». Это, конечно, не Караваджо, но тоже неплохо.

Прикоснувшись к прекрасному в музее, решили расширить культурную программу дня посещением Собора Святого Януария. Как нам известно по прекрасному фильму «Операция Святой Януарий», в стенах собора хранятся древние святыни из драгоценных каменьев. Увы, собор оказался закрыт. Не знаю как святыни, но фильм очень хороший – рекомендую. Он веселый, с красивой актрисой-мошенницей в роскошных нарядах и шляпках и неповторимым Неаполем в каждом кадре, с бездомными, спящими прямо на ступенях храма.

При подготовке к поездке планировали посетить катакомбы. Их, если верить путеводителям, в Неаполе двое. Одни были то ли далеко, то ли не работали, вторые оказались в самом центре. Неспешно подобрались к ним, следуя по течению туристической толпы. У входа в катакомбы очереди не наблюдалось, что показалось подозрительным. Музей оказался негосударственным, что насторожило еще больше. Но мы рискнули выложить по семь евро. Вскоре убедились, что нам продали билет не в катакомбы, а в какие-то подземные развалины, ранее представлявшие древнеримский рынок. Из отрывочных фраз англоязычного гида, информировавшего группу организованных туристов, я не узнал ничего интересного. Просто развалины, которых везде полно – не ходите туда.

Если учесть, что этот был последний наш день в Неаполе и в Италии, не хотелось завершить его на минорной ноте. Поэтому мы отправились в пиццерию, да не простую. «Лантика пиццерия» основана в 1870 году.

Вся входная дверь заклеена рекомендациями известных мировых тургидов. На входе – настоящее столпотворение, вход – по записи. Ждем.

Через полчаса нескучного стояния попадаем внутрь. Три зала, в них яблоку негде упасть. Пицца готовится тут же. Все сотрудники – мужчины. Выбор невелик: всего два сорта пиццы и два сорта пива. Мы сидим во втором зале, где на стене висит фото Джулии Робертс с автографом. Всего за один день кинозвезда сделала для популярности заведения больше, чем несколько поколений неаполитанской семьи, усердно трудившиеся тут добрые 150 лет. Все дело в том, что в этих стенах была снята сценка фильма с тогда еще молодой восходящей звездой Робертс «Есть, молиться, любить». Вот после этого у неаполитанских пиццеристов бизнес попер.

Вполне заслуженно: пицца оказалась отменной. Мы заказали по огромному блину и не без усилий съели почти все. Полпиццы нам завернули с собой. Дома этого хватило в качестве закуски под вино для четырех украинских туристов.

Добравшись в аппартаменты, мы прикончили наши винные запасы. За четыре дня неаполитанского существования открыли для себя один маленький и грязный магазинчик вблизи нашего жилья. Там продавалось отличное вино, почти в полтора раза дешевле, чем в других супермаркетах. Следует со скорбью признать, что в отличии от испанских вин вне зависимости от цены, итальянские отнюдь не все хороши. Нам приходилось пивать гнусное пойло по цене 10 евро\бутылка. В ходе многочисленных проб и ошибок были обнаружены несколько сортов вин за приемлемую цену до 7 евро, гарантировавшие удовлетворение от процесса. Собственно, снимок ниже дает однозначный ответ о наших предпочтениях.

Собрав в кулак волю и остатки сил, мы предприняли вечернюю прогулку по нетуристическому Неаполю. Сначала отправились к порту, чтобы отыскать стоянку автобуса, на котором следовало уехать в аэропорт следующим утром. После этого мы углубились в какие-то припортовые дебри. Мне кажется, это был самый правильный аутентичный Неаполь. Узкие хаотически проложенные улочки, со всех балконов свисает белье, транспорт припаркован где только можно и нельзя. Тротуары зачастую непроходимы из-за мусора, буквально сваленного в пешеходной зоне. По улицам шатаются подозрительные личности: может драг-дилеры, может самые настоящие члены каморры. Впрочем, туристам они не страшны. А вот если вы решите заняться здесь бизнесом, знакомство с мафиози неизбежно.

Само жилье – словно из кадров итальянского кинематографа 50-х годов. Мне эти кварталы напомнили горячо любимые трущобы Дели в районе Мэйн Базара, где я жил неоднократно. Не скажу, что так выглядит весь Неаполь, но мы оказались в самой красивой его части, наполненной жизнью и мотороллерами под управлением тинэйджеров без защитных касок. Безусловно, есть в городе и современное жилье из стекла и бетона. Много новостроек мы видели на подъезде к аэропорту. Но все это навевало тоску и совершенно ничем не отличалось от бетонных джунглей мегаполисов в любом уголке планеты.

Утром проснулись от треска вертолетов - над нашим кварталом на уровне балконов кружили две железные птицы. Одна из них буквально зависла в небе в районе морского порта. О причине утреннего шоу позже мы узнали от таксиста. В город приехал итальянский президент: спецслужбы демонстрировали бдительность.

Попив в последний раз отличного итальянского кофе из гейзерной кофеварки (непременный атрибут в любых итальянских апартаментах), навьючили рюкзаки и двинулись в последний путь на автобусную остановку. Пока добрели, полил нешуточный дождь. Судя по расписанию, нам предстояло мокнуть 15 минут до прихода автобуса. Но тут на обочине остановилось такси. Водитель бодро пригласил проследовать в аэропорт на его авто по цене автобусного билета. Естественно, мы согласились.

Ехали не более 20 минут за 20 евро. За это время я узнал от таксиста, что Неаполь стал очень тесен для трех с лишним миллионов жителей. Отношение водителя к нелегальным иммигрантам двоякое. Он не против того, чтобы комфортная для жизни Италия приютила пару миллионов тех, у кого на родине жить невмоготу. Но эти люди должны интегрироваться в итальянское общество, работать и содержать свои семьи. По его словам, большинство так и поступает. Но цыгане категорически не желают трудиться и это для итальянцев проблема. Также я узнал, что цены на жилье в Неаполе не сильно отличаются от киевских. А вот по поводу безработицы собеседник тактично умолчал. Вероятно, не хотел, чтобы у иностранца сложилось превратное впечатление о его стране. Ну и пожалуйста! Мы сюда точно переезжать не собираемся, мы ж патриоты!

Ожидание в скромном неаполитанском аэропорту не было тягостным. У нас с собой было. Без труда обнаружили прекрасную крытую площадку Макдональдса. На ней не было посетителей, стояли пепельницы… Мы выпивали, закусывали, курили табак. Я не ем фэстфуд, но само заведение Макдональдс очень нравится.

А больше мне вам рассказать нечего.