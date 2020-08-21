Место дислокации выбрали населенный пункт Путила. Довольно крупный, по горным меркам городок, не избалованный туристами. Полная инфраструктура за исключением достойного общепита. До нужных нам достопримечательностей, которые мы решили посетить довольно далеко, но тут хоть жить можно достойно. Усадьба “Под скалой” первый раз принимала посетителей с собакой. Как нам сказали по итогу – удачно. Рекомендуем.

Прогноз погоды на всю неделю обещал дожди и в нашем случае это великолепно. Когда идешь с собакой в поход, важно ее не перегреть. А быть мокрым до нитки при +15-20 норма. Ведь ты в движении и при правильной экипировке все будет хорошо.

Первый день посвятили легкой разминке в виде радиального вело похода на гору Випчина 1358 м. Яловичёрские горы не высокие и не крутые, но все равно велосипед наверх нужно толкать. А так как я довольно большой и тяжелый, велосипед у меня тоже большой и тяжелый. Но мы никуда не спешим. В этот день дождик нас обходил стороной и было свежо и прохладно.

В горах на свободном выпасе гуляют коровы и кони. С конями у Хуго больше взаимопонимания нежели с коровами. Коров он постоянно пытается как нибудь, но зацепить. Последние мало реагируют на мелкого хулигана.

По итогу первого дня – отлично прокатились, получили массу удовольствий. 40 километров с набором высоты в 1000 метров.

Следующий день мы посвятили посещению бывшей радиолокационной станции Памир времен СССР, которая находится на вершине горы Томнатик, на высоте 1565 метров. Это одно из ключевыз мест поездки. От Путилы это достаточно далеко, так что мы проехали 35 километров на машине к поселку Шепот, прямо на границе с Румынией. Дорога достаточно грустная, на троечку.

В поселке Шепот мы оставили машину возле магазина и продолжили путь, кто на велосипеде, кто на своих четырех. От магазина можно заказать джип к Памиру. На Июль 2020 года это стоит 1000 гривен. Как только мы начали путь – судя по тучам, день обещал быть веселым и достаточно быстро перестал быть томным.

Начался довольно сильный ливень. Что такое ливень в горах – это вся вода сходиться на дороги и в реки, все происходит довольно быстро. Буквально через минут 15-20 нам регулярно приходилось проходить вот такие участки. Хугу местами сносило. Он еще не попадал в такую ситуацию и был слегка деморализован.

Ровная дорога была только в самом начале, потом пошел подъем наверх и я спешился и темп естественно снизился, а дождь усилился. Некоторые знакомые после поездки меня спрашивали – можно ли подняться на Памир на своей машине, если это не джип. Я бы не рекомендовал. Сам подъем не сильно крутой и колейность в принципе позволяет это сделать, но местами есть участки с довольно большими валунами и как по мне, если хочешь подняться на машине – заплати джиперам, получи удовольствие и сохрани свою машину.

Однозначно радовало одно – по такой погоде мы будем одни на вершине. Так и случилось. Кроме этого небеса были благосклонны к нам и только мы поднялись на вершину – дождь закончился, небо просветлело и нам был предоставлен шанс сделать хорошие фотки и осмотреться по сторонам.

База Памир в советское время была секретной военной частью и свободное посещение этого места стало возможным только в конце 90-х годов. Внутри каждого из куполов находились антенны ближнего и дальнего диапазона наблюдений за воздушными судами Европы и не только.

Не успели мы скушать по бутерброду и выпить пепси, как станция опять погрузилось в “грозовое молоко”. Пришло время спускаться. Я не люблю маршруты по которым уходишь как пришел. Но тут особых вариантов нет. Варианты как бы есть, но не в этот раз.

Пару слов про не в этот раз. Недалеко от Томнатика есть очень интересное место. Туда ходят в основном многодневные группы. За один день все это можно посетить или на джипе или выйти с утра и держать все время достойный темп. Так вот примерно в десяти километрах от Памира есть заброшенный поселок так называемых «праздных» людей – Перкалаба. В старину туда отправляли как в ссылку людей обвиненных в праздности. Правда это или быль, не знаю. Но так говорят.

В этих местах очень красиво и очень тихо. Возможно тишина и лечила души праздных людей. К сожалению мы не могли себе позволить еще плюс 18 километров к маршруту и мы отправились вниз. Вниз я уже мог оторваться и катить в свое удовольствие, Хуго часто терялся за поворотами, мы довольно быстро спустились вниз. Но не все так просто. Дождь шел уже несколько часов и некоторые маленькие речушки превратились в бурные реки и приходилось идти вброд.

Это видео неоднозначно было воспринято любителями собак. Но ребята – это не шоу собака. Эта собака тренируется с трех месяцев и она воспитывалась как партнер в спорте и приключениях. Переход не детский, но выполнимый и Хуго духовито с ним справился. Дорога проходит прямо по границе с Румынией. В отличии скажем от Мармаросского массива, тут граница на замке как полагается, с контрольно-следовой полосой и правильной колючкой.

На следующий день мы решили не напрягаться и погулять вокруг Путилы, полюбоваться видами и релакснуться.

С грибами упорно не везло и мы покатили по руслу реки. По итогу приехали к водопаду Паркулин. Интересное место, там практически не бывает людей.Снизу мягенько шумит водопад, а сверху великолепные полянки для отдыха. Так день и прошел.

Горное Око или Буковинское Око. Это место такое же желанное и важное в этом путешествии как и Памир. Мы с Хуго были готовы идти через перевал по короткому пути пешком, но нас уговорили ехать на машине. Это опять от Путилы до Шепот, а потом наверх до горного селения Нижний Яловец. В путь! По дороге проезжаем несколько перевалов и делаем остановки с чаепитеем.

Дорога проездная, но уже на троечку с большой натяжкой. Если иметь малый опыт вождения – можно нарваться на множество неприятностей. Мне говорили, что в Нижнем Яловце нужно будет преодолеть малый брод. Мы подъехали и я вижу, что брод я проеду, но на противоположный берег никак не выеду. Но есть старый ветхий мост, который практически разрушен недавними ливнями и поверх которого кинуты свежие доски. Я решил проехать по мосту.

От поселка до озера пару километров уже пешком. Нам снова повезло, на озере мы были совершенно одни. И погода порадовала как никогда.

Terra inkognita Буковинских Карпат на высоте 1128 метров над уровнем моря. Есть несколько деревянных беседок со столами. Я достаточно нагрелся и сразу побежал купаться. Если озеро горное, соответственно холодное, как говорит интернет – не более 12 градусов в самое жаркое время года. И я так понимаю глубокое. Дно приятное, но встречаются крупные стволы деревьев. Я не стал далеко заплывать- доставать меня и спасать некому.

Очень напоминает Синевир, и как знаменитый собрат, образовалось из-за оползня глинистых пород примерно 300 тысяч лет назад. Суперовое место для палаточного лагеря. В идеале сюда нужно приезжать на несколько дней. Это место для перезагрузки, я очень надеюсь приехать сюда снова.

Мы провели на Буковине пять дней и посетили все значимые места, которые хотели. Нам стало скучно и мы начали смотреть, куда можно переехать на оставшиеся три дня и побывать еще где то. В профильной группе в Фейсбке Dog Friendly Ukraine мы нашли отчет подписчика группы о отеле в Буковель, где с удовольствием принимают с собаками. Мало того, цены там довольно демократические и проживание в элитном поселке нам обошлось дешевле нежели в Путиле. Отель называется Круасан. Снова в путь. Пару часов и мы уже гуляем по набережной озера Буковель.

Сейчас людей мало чем можно удивить – тем более в Буковель. Но волк вызвал настоящий фурор. Нас пускали во все заведения и мы нигде не встретили никаких противоречий по поводу крупной собаки. В Буковель мы рассматривали только пешие походы. И Куда пойти в восточных Горганах? Конечно на Малый Горган, Синяк, Хомяк. Утром мы оправились в путь. Издалека любуемся горой Бабин Погар и начинаем подъем на хребет.

Хребет, это сплошная свалка больших и малых валунов. Некоторые статические, некоторые могут посунуться, когда на них наступишь. Нужно быть предельно осторожным. Травмоопасность довольно высока. Я тяжелый и без палок в подобные походы не хожу. Хуго впервые попал на такое покрытие и тоже был слегка обескуражен.

Скорость довольно низкая. Ежедневные физические нагрузки внесли свой вклад в общее состояние, да еще камни – такой подарок для стабилизаторов ног. Мы никуда не спешили. Тут уже повыше и соответственно видно дальше. Малый Горган Высота 1592,5 м.

То с одной, то с другой стороны то и дело формировалась гроза, но небо над нами было чистеньким. Хуго как профи фотомодель находил интересные ракурсы и ждал пока его сфотографируют.

Этот день для меня был самым тяжелым. За 8 часов мы прошли всего 22 километра. Когда я вышел на асфальт, мои ступни совершенно не слушались меня. Хуго тоже был не особо радостный. Так же это был хребет – там нет ручейков и родников. Я нес с собой воду для двоих и дозировано выдавал ее. Хуго откровенно был не доволен пайкой, но что тут поделаешь – такая его судьба.

Пришли в номер, поужинали, полежали – попустило. Стали думать как убить себя полноценно – у нас оставался еще один день. Украинский двухтысячник, должен стать отличным завершением путешествия. От хребта мы находимся довольно далеко и нужно ехать на машине. Это будет или Петрос или Говерла. Доехать на машине можно до Козьмещика, оттуда уже пешком и по месту решим на какую вершину..

У нас с Хуго есть авантюристическая идея. Мы хотим встретить Новый год на самой высокой горе Украины – Говерле. Ежегодно так встречают Новый год от 20 до 50 человек. Это довольно ответственное мероприятие и для этого нужны хорошие попутчики – которых у нас пока нет. Экипировка практически собрана. Я имею опыт горных зимних многодневных скитуровых походов и знаю что такое метель в минус 30. Поэтому, как вышли из машины, я решил показать Хуге для начала летнюю Говерлу.

Говерла в теплое время года, это попсовый маршрут и со всех сторон идут толпы людей. Как правило целыми семьями, с малыми детьми, бабушками итд. В некоторых местах даже образовываются пробки. На определенном участке, как правило уже перед подножьем, некоторые участники групп начинают медленно умирать и бурчать, зачем мне это надо. Буквально перед нашим приездом спасатели эвакуировали с вершины одну из таких семей. Чуть ли не с грудными детьми пошли на подъем, а погода испортилась и началась гроза. Спасатели отработали четко, женщин и детей забрали – мужчин оставили на растерзание природе. Выжили все.

На вершине аншлаг. Поют песни, покупают сувениры и медали, атмосфера очень радостная. У всех кроме Хуго. Он реально был в шоке – он привык что в горах тихо и спокойно, а тут как на Андреевском спуске в день Киева. С трудом уговорил на фото.

Спустились довольно быстро и без приключений. На следующий день нам предстоял путь домой.

Так закончилось наше очередное приключение длиною в семь дней. А впереди еще столько нового и неизведанного, главное смотреть только вперед.

Источник