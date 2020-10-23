Из Мармаросов в Мармарис. Часть 1

23 октября 2020 | 09:10 , Виктор Миняйло для «Темы»

Когда летом путешествовали по Мармаросскому массиву, нам так понравилось, что решили поехать куда-то еще. Среди открытых для Украины стран выбрали Турцию, ткнули пальцем в карту и попали в славный город Мармарис.

Путевку покупали в каком-то маленьком турагентстве на соседней улице. Четырехзвездочную гостиницу типа «олл инклюзив» выбрали рядом с Мармарисом в красивой бухточке поселка Турунч с видом на горы и море. Там меньше людей, поэтому заплатили за неделю 19 000 гривен. В самом Мармарисе тоже самое предлагали за 10 тысяч. Как потом оказалось, можно было и не переплачивать.

Вылет чартера был в 03:30. Заказали такси на 00:30 и были в Борисполе, как и положено, за 2 часа до вылета. Там совершили непоправимую ошибку, решив покурить после прохождения всех контролей. Во время карантина в аэропорту курилки были беспощадно закрыты. Покурили только рано утром в Турции.

Первый день знакомились с гостиницей, позавтракали, покупались, заселились, пару часов поспали и пошли пить шаровое пиво, которое почти не вставляло. Гуляя по вечернему Турунчу обратили внимание, что все отдыхающие носят маски. Полицейские нам сделали замечание, когда мы их опустили ниже носа.

Утром, искупавшись в прозрачном теплом море, от пуза позавтракав, пошли за 4 километра осматривать античный город Амос. Дорога туда была легкой и незаметной, шли и любовались обворожительными пейзажами.

Сам античный город, мягко говоря, не очень, местами остались только стены и руины амфитеатра.

Правда кругом валялось довольно много керамики, пару черепочков взяли в качестве сувениров. Путеводители информируют, что Амос основан в 7 веке до нашей эры выходцами с греческого острова Родос. Когда последние жители оставили город, история умалчивает, но подозревает, что во времена римской империи.

Уже в самом Амосе обнаружили, что взяли мало воды: купить негде, кругом одни руины, жара за 35, очень устали. Пришлось остановить первую попавшуюся машину. Две симпатичных турчанки подвезли нас к гостинице абсолютно бесплатно.

Чтобы подобного больше не случалось, решили взять машину в аренду. Цена нулячего «Фиат» с полным каско - 35 евро в сутки, чем очень огорчили нашего гостиничного гида. Он обиделся, что взяли машину не у него. На замечание, что мы арендовали на 10 евро дешевле, гид только отметил: «Что, вам жалко 10 евро?» А если бы брали машину напрямую в агентстве, то было бы еще дешевле. Причем, залог никто не брал, показали только карточку «Приватбанка», вот и все. Страшилки гостиничных гидов, что на это машине не выпустят из города, так же оказались неправдой.

Чтобы как то привыкнуть к машине и горным крутым серпантинам сначала поехали за 25 километров осматривать водопад Тургут. Как всегда, навигатор повел кратчайшей дорогой, и мы приехали на какую-то крестьянскую ферму, заблудились, зато наелись синего и желтого инжира и даже набрали его в гостиницу.

После не столь длительных поисков таки нашли водопад, точнее их было три штуки. Очень красиво! Прохладная, прозрачная водичка текла в тени раскидистых деревьев. Рядом - кафешка со столиками, которые стояли прямо в воде. В одном водопаде увидели живого краба! На улице стояла невыносимая жара, поэтому купание прибавило сил для дальнейших приключений.

Изрядно охладив тела под прохладными струями водопада, поехали на широкоразрекламированную «Девичью косу», но она разочаровала.

Доверчивым туристам рассказывают о принцессе, которая убегала от пиратов и сыпала перед собой песок. Другая история также не очень веселая. Девушка спешила к своему возлюбленному и чтобы сократить путь побежала через море. Она также сыпала перед собой песок, но его не хватило, и красавица утонула. Вывод: учитесь плавать! Путеводители пишут, что удивительное зрелище ходящих по воде людей не оставят никого равнодушным. Лично мы ничего удивительного не увидели. Экскурсоводы рассказывают, что через массовый наплыв туристов коса медленно, но уверенно уходит под воду. Если так пойдет и дальше, то Турция может лишиться своей достопримечательности.

По дороге назад купили на завтрак полкило съедобных кактусов. Подобные растения произрастают и у нас на огороде, но не плодоносят. Климат в Украине немного отличается от турецкого.

После обеда поехали осматривать непосредственно Мармарис, точнее его крепость. Долго петляли по городу в поисках места для стоянки, которое нашли недалеко от банана.

Согласно легенде, название Мармарис произошло при постройке этой крепости. Когда ее увидел в 1522 году султан Сулейман Великолепный, более известный как муж Роксоланы, он воскликнул: «Мармары ас», что в переводе с турецкого означает: «Повесить архитектора!» Что тогда не понравилось султану мы так и не узнаем, но крепость перестроили, а в период завоевания острова Родос тут базировался флот Сулеймана.

Во время первой мировой войны крепость сильно пострадала, в 1979 году начались реставрация, и сейчас не совсем понятно, где кирпичи, которые видели султана, а где новодел. Внутри есть музей, в котором экспонируются археологические находки из античных городов вокруг Мармариса. Раньше были экспонаты, посвященные Сулейману Великолепному и Роксолане, но после реконструкции в 2013 году они переехали в город Муглу.

Готовясь к поездке в Памуккале, прочитали отчет одного наивного путешественника, который купил в гостинице двухдневный тур в Памуккале и Эфес. Сначала их группу на пару часов завезли на завод кожи, где долго рассказывали, как им повезло, что смогут накупить кожгалантерейных изделий по большим скидкам. Потом путешествие продолжилось на фабрике духов, где произошла подобная история. На Памуккале было выделено только 2 часа. Следующий день начался на заводе вино-водочных изделий, а закончился на фабрике постельного белья. Сколько времени было выделено на осмотр античного Эфеса рассказчик не уточняет.

Нам подобная история не угрожала, поскольку под окнами гостиницы отдыхал арендованный «Фиат», а в комнате ожидал завтрак из кактусов и собранного накануне инжира.

Расстояние 230 километров преодолели за три с половиной часа с одним перекуром и одним перекусом в красивом придорожном ресторане с вкусной национальной кухней. Заплатили карточкой около 15 долларов на двоих. Припарковав машину за 10 лей возле входа, еще купив 2 билета по 100 лей на входе, пошли осматривать достопримечательность.

Памуккале с турецкого переводится, как «хлопковый замок». Источники минеральных вод, которые находятся в центре античного города Иераполиса, создали белоснежные террасы и каскад бассейнов с теплой водой. Вход на них только босиком. Ходить было неожиданно приятно. Под ногами все беленькое, не колючее, местами течет прохладная водичка.

Такого мы не ожидали! Тут никаких слов не хватит описать эту красоту, которую однозначно стоит увидеть всем, кто посещает Турцию. Следует отметить, что фотографировать было очень тяжело. Лучи солнца отражались от белоснежной поверхности, и без очков тут невозможно было находиться. А в очках не совсем видно картинку.

Иераполис служил римлянам термальным курортом. В 6-7 веке нашей эры город был разрушен персами, в 19 веке раскопан немецкими археологами. Самое большое сооружение – развалины амфитеатра, который возвышается над всем Памуккале.

Полчасика побродив в прохладе музея, пошли купаться в бассейн Клеопатры. Цена вопроса около 15 долларов США.

По правде говоря, этих денег бассейн не стоит. В жару париться в горячей воде не особенно приятно. Обещанных пузырьков шампанского так и не ощутили, если не стоять непосредственно под трубой, из которой льется вода. Зато сполна ощутили запах, грязь раздевалок и душевых. В бесплатных лужах валяться было намного приятнее: прохладненько и чистенько.

В общем, нам не хватило 5 часов, чтобы осмотреть все достопримечательности Памуккале, на это нужно выделить, как минимум, один день.

По дороге домой вспомнили, что как-то незаметно прошла половина нашего турецкого отпуска, а в холодильнике давно остывает купленный еще в дьюти-фри джин. Купили в соседнем супер-маркете тоник и пошли бухать в наш бесплатный бар на берегу самого Средиземного моря.

К счастью туда приносить и распивать спиртные напитки никто не запрещал. Обслуживающие в «олл инклюзиве» бармены сначала с удивлением на нас посматривали, а потом зачем-то предложили выкупить оставшиеся пол бутылки напитка. Мы им отказали, небезосновательно решив, что джин нам еще понадобится.

Многие наши соотечественники, вернувшиеся из Турции, жалуются на поведение российских туристов. Мы их также встречали, но они особенно не напрягали. Пьяных русских почему-то в нашей гостинице не было, а с трезвыми нормально общались по разным вопросам. Так что, если не считать линии фронта, ничто не разделяет два братских народа.

Окончание следует