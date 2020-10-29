Три дня в Горганах

29 октября 2020 | 12:30 , Олег Ельцов. ТЕМА

Что делать, когда тебе звонят и приглашают в Горганы? Ответ может быть только один: паковать рюкзак. Так мы с дочкой и сделали. Желающих вырваться из городской суеты набралось аж 9 человек.

Создали группу в телеграмм, все быстренько обсудили, заказали билеты, накупили харч. Бурные дискуссии развернулись вокруг алкоголя: что пить, сколько и где? Решено: в поезде – только вино, все крепкое – в горы, чтобы весу тащить поменьше. Автор этих строк также настаивал на том, что красное вино – только с мясом, а белое – с рыбой, но мне убедительно, со ссылкой на гугл доказали: белое также можно закусывать мясом! Я, конечно, промолчал, но начал волноваться. Сами понимаете: с людьми, закусывающими мясом белое вино в горы идти опасно… Но мы рискнули.

В поезде все быстренько перезнакомились, все выпили и улеглись спать в удивительно чистом вагоне, где даже не было душно. Секрет оказался прост: у нас что-то случилось с электропитанием: не было кипятка, а значит и чая, но зато не работало и электроотопление.

Поезд прибыл во Франковск на рассвете. Ну, здравствуй, красная зона карантина! Присмотревшись, мы не обнаружили трупов на улицах и масок на тех. кто выжил. На привокзальной площади нас ожидал водитель на бусике. Дальше – три часа нескучного пути по самой пестрой дороге в Украине. Вся она состоит из лоскутков нового асфальта километр-два длинной, наложенного на древние остатки асфальтового покрытия, очевидного раннесоветского периода. Вероятно, по ней очень метко и щедро отбомбились ассы Люфтваффе, после чего дорожные службы про эти места забыли.

Вдоль того, что некогда было дорогой, наблюдаем бесконечные склады леса-кругляка. Кладбищ деревьев подобных масштабов доселе наблюдать не приходилось. Тысячи и тысячи кубов лежали штабелями на протяжении сотен метров. Кто хозяин этого богатства? Прокурор, голова райсовета? Нет, скорее народный депутат или старожил кабмина. И ведь что интересно: участок дороги вдоль этих деревянных залежей был вполне пристойно заасфальтирован. Но стоило проехать залежи того, что еще недавно было лесом, и дорога превратилась в направление. А как же налоги с продажи этим тысяч и тысяч лесных кубов? А что имеют местные жители с этих безграничных рубок? Ничего они не имеют.

Наш скорбный путь лежал в Осмолоду. Там, вблизи автовокзала на окраине поселка, стартует тропа на Горганы. Судя по графику высот, который рисовал навигатор, нас ожидал самый сложный день трехдневного похода с ооочень крутым подъемом с 600 до 1800 метров. А всего за три дня следовало протопать 37 км.

Всем, кто хоть раз бывал в Горганах, пройденный маршрут навсегда запоминается каменным хаосом под ногами и зарослями яливця, через который следует буквально продираться. По противности с яливцем может поспорить только бамбук. Такой картины мы ожидали и на этот раз. Однако тропа оказалась весьма пологой, тянулась большей частью по очень красивому лесу, иногда вырываясь на полоныны. Мы стремительно продвигались вперед, не уставая восторгаться окружавшей нас действительностью.

Мы все шли, все радовались, а до места стоянки было все еще далеко. На своем пути не встретили ни одного ручейка – все пересохло. Вода, которую набрали в Осмолоде, заканчивалась, а до стоянки было все неблизко, тропа становилась все круче, каждый километр пути казался все длиннее.

Наконец, в сумерках добрались до стоянки на полоныне. Хотя по пути мы почти не встретили туристов, на поляне обнаружили одну нетрезвую группу малолеток и какую-то кампанию, в которой несмолкая визжали дети. Благо, поляна была большой, и мы предусмотрительно расположились подальше. Поблизости оказался источник живительной влаги. Стремительно приготовили ужин и все съели, не забыв умерено употребить алкоголь. При этом коллектив был несказанно удивлен тем, что я потащил в горы бутылку коньяка, не перелив его в пластик для уменьшения веса. Вопреки здоровому туристическому жлобству, на такое я пойти никак не мог – это противоречит моим эстетическим убеждениям: коньяк в пластике уж и не коньяк вовсе. Так и таскал по горам стеклянную бутылку все 37 км нашего непростого пути.

Лирическое отступление о погоде. Осень в Карпатах – не самая дождливая пора. А ранняя осень, в которую мы отправились в Карпаты – еще и не грозит суровыми заморозками. Нам на удивление повезло. Дождь все собирался, да так и не собрался. Как долго мы топали бы по валунам Горган в случае дождя – одному богу известно.

Впрочем, и без дождя было нелегко. Сашка, моя дочь, после первой ночевки выглядела так себе. Как оказалось, здорово натерла ноги в своих треккинговых ботинках, в которых несколько лет назад успешно протопала совсем не простой путь по Норвегии. Из-за мозолей дочь была зла на всех. Естественно, вся эта нелюбовь досталась папе – он все стерпит. Видимо, чтобы наказать меня за ее мозоли, Саша долго собиралась, и наша семейная ячейка выдвинулась в путь последней. А путь предстоял непростой – по самым ядреным горгановским местам: с массой каменных россыпей, зарослями яливця и беспощадными подъемами.

Вскоре дочь уже едва ползла, а на очередной остановке сменила ботинки с вибрам-подошвой на сандалии. Для пущей экстравагантности они были надеты на пестрые носки. Так моя дочь и прошла весь остаток пути. Ее пример доказал: в Горганах и так можно! Я, естественно, исполнил свой отеческий долг – проявлял озабоченность и волнение за судьбу дочери. Но в душе-то я знал. что ничего страшного не произойдет. Основанием для уверенности был собственный опыт. Помнится, при походе по Норвегии в первый же день у меня буквально развалились туристические ботинки и почти весь путь продолжительностью в неделю я прошагал в пляжных сандалиях: по ледникам, болотам и камням, под градом и дождем.

Для облегчения страданий дочери половина ее рюкзака перекочевала в безразмерный папин рюкзак. После этого дочь повеселела. Папа погрустнел.

Второй день был сложным, но очень красивым. Мы получили все, что можно найти в Горганах: заросли ялывця и бесконечные каменные нагромождения, где каждый второй камень – живой и тропы как таковой нет. А еще – ягодные заросли. В общей сложности в нашем горганском рационе мы насчитали пять видов ягод. Из них черника и брусника – в неограниченных количествах.

Но квинтэссенцией маршрута стала тропа по вершине хребта, которая наконец привела нас на гору – Большую Сывулю, одну из самых красивых карпатских вершин.

Время было предзакатное, небо почти чистое - золотой период для фотографов. Мы угнездились на вершине, начали чаевничать и просто одуревать от открывающейся панорамы. При этом под нами проплывали редкие негрозовые облачка. Солнце светило нам в спину и наши тени проецировались прямо на облака. Девицы, естественно, тут же начали принимать самые экстравагантные позы, восторгаясь какую же распрекрасную тень они отбрасывают на облако! А в завершение всех чудес перед нами вдруг образовалась полноценная круговая радуга. И тень от туристок на вершине проецировалась просто в центр этой радуги! Если бы среди нас были люди глубоко верущие в приметы и знамения, они наверняка объяснили бы глубокий смысл этого атмосферного явления. Но я тут бессилен.

Рядышком виднелась Малая Сывуля – рукой подать. Но оттуда якобы был более крутой спуск к лагерю. А я выбирал маршрут попроще, чтобы его выдержали сандалии Александры. Поэтому с Большой Сывули прямиком зашагали вниз. Тропа оказалась простой и недлинной. Вскоре мы таборились на огромной поляне, где стояло достаточно много туристов, но никто никому не мешал: места хватало всем.

Вечером устроили пир горой и расползлись по палаткам. Утро выдалось приветливым, теплым и солнечным. Спешить нам было некуда. Девушки решили устроить йога-гимнастику. На фоне гор в лучах рассветного солнца все это смотрелось очень эффектно. Увы, оптика моего фотоаппарата запотела, а второй фотограф все не соберется обработать свои снимки этого сказочного шоу здоровья и красоты! Поэтому читателю остается только включить свою фантазию: фотографий не будет.

Дальше шли не спеша и с удовольствием: спускаться всегда веселее, чем подниматься. Места были красивые, природа разнообразная. Начали появляться первые признаки цивилизации и, наконец, мы оказались в селе, через которое проходила речушка. Здесь мы перешли на противоположный берег по мостику, а те, кому не хватило экстрима, героически форсировали ручеек вброд.

Далее обнаружили оборудованную стояночку, устроили чаепитие. Отсюда было рукой подать до живописного водопада. Атмосферу несколько подпортила стая мотоциклистов и квадроциклистов. Вонью и ревом двигателей они нарушили нашу идиллию, но ненадолго. Очевидно, поняв всю нелепость своего существования, они умчались дальше по своим мотоциклетным делам.

Еще час неспешного продвижения по местами асфальтированной дороге, и мы встречаем первый мусорный бак, куда отправляются пустые бутылки, газовые баллоны и прочие отходы туристического существования. А вот и наш верный водитель на бусике! Грузимся, не забыв перед посадкой затовариться пивком в соседнем магазинчике. Нет ничего вкуснее бутылки пива после трех дней скитаний по горам! Открою маленький секрет: ради вот этой вот бутылки пива, скорее даже ради первого глотка после спуска, многие и ходят в горы…

Во время нашего путешествия Ивано-Франковск оказался в красной зоне, а значит, сесть на поезд здесь мы не сможем. Ничего страшного: лишние 50 км дороги на бусике – и мы на ж\д станции Галыч – столице Галычины. Городишко не попал в красную зону, поэтому все пассажиры киевского поезда отаборились на платформе галычанского вокзала. Как это помогло властям победить злобный вирус – тайна великая есть.

До отправления оставалась еще пара часов. Наша группа разделилась: одни отправились в ресторан в центре городка, другие остались на вокзале. Мы тут же нашли магазинчик и накупили пива\мороженого.

Два слова про галычанский вокзал. Издали он выглядит как инородное тело на пустыре, взявшееся из ниоткуда. Вокзальчик новенький, а вокруг – полная дикость. Единственной уникальной достопримечательностью вокзала, которую настоятельно Не рекомендую посещать является привокзальный туалет. Поскольку, как уже отмечалось, здание вокзала просто свалилось на галычан с неба, столь необходимых коммуникаций к зданию, вероятно, не подвели. Ну а как иначе объяснить отсутствие туалета на вокзале? Зато он есть в конце перрона. Не обнаружить его невозможно: вонь разносится по всей округе. Внутреннее убранство заведения повергает в ступор. Последний раз что-то подобное приходилось встречать на автотрассе в Сибири, откуда до ближайшего жилья – по 200 км в каждую сторону. И тут вдруг такое же – в центре Галычины! Дорогие для налогоплательщиков руководители «Укрзализныци» и лично член наблюдательного совета Сергей Лещенко! Малоуважаемый мэр Галыча! Возьмите пистолеты, придите в этот сраный нужник и пустите себе пулю в лоб, чтобы ваши мозги навсегда засохли вместе с дерьмом посетителей на провонявшихся стенах.

За исключением этого дикого эпизода наша поездка оказалась безупречно хороша.