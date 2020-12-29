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На автомобиле вокруг Киева. Юг.
29 декабря 2020 | 08:45 , Виктор Меняйло для «Темы».
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Поскольку коронавирус не собирается сдавать позиции, а зарубежные страны открывать границы, «Тема» расскажет, как интересно провести время недалеко от столицы Украины. Зайдем с южного направления.
Выезжаем по Ново-Обуховской трассе, которую идеально отремонтировала еще позапрошлая власть. Поскольку рестораны вдоль дороги не совсем дешевые, а могут вообще закрыться на карантин, рекомендуем провизию брать с собой. Мы, как настоящие патриоты и искренние украинцы, обычно берем сало, которое долго не портится при любой погоде.
Первой достопримечательностью на пути - монастырь Рождества Богородицы в урочище Церковщина, сразу за Киевом, справа вдоль трассы.
Монастырь появился в 11 веке. В советское время здесь разместили колонию для малолетних, лагерь для военнопленных, затем санаторий МВД. Богослужения возобновлены в 1999 году, а монахи, если будут иметь хорошее настроение, даже проведут экскурсию по пещерам.
Далее в Лесниках поворачиваем направо и осматриваем могилу деда Михаила Грушевского, который работал тут священником.
Каменное надгробие в 1894 году установил сам историк, памятник которому находится неподалеку. После войны надгробный камень использовали для оформления Могилы неизвестного солдата в Круглыке, но в 2001 году вернули на место.
У кого есть лишние деньги, могут покататься на лошадях в конном клубе «Equides club», который также находится в Лесниках. Но мы предпочитаем кататься в Василькове, на конно-трюковой базе «Украинские казаки» Олега Юрчишина. Там и кони лучше и цены ниже.
Почтив память Федора Грушевского, направляемся в село Ходосовка. Кому некуда девать деньги, могут посетить аутлет-городок «Мануфактура». Цены там совсем нестоковые, да и отыскать ценник на товаре непросто. Если эти магазины для тех, кто не смотрит на цены, отметим: эта категория покупателей по уцененкам не ходит.
Еще на окраинах Ходосовки находится самая большая в Киевской области пещера Геонавт протяженностью 60 метров. Расположена она в овраге возле котеджного городка «Золотые ворота», но с первого раза мы ее так и не нашли.
А вот ДОТ Киевского укрепрайона (КиУр) посреди озера нашли сразу. Летом к нему плавают на лодках, а зимой можно добраться по льду.
КиУр строили с 1929 по 1941 год для защиты старой границы СССР. Общее количество ДОТов укрепрайона около 200, а протяженность более 80 километров. Когда в 1939 году граница Советского Союза отодвинулась на запад, КиУР законсервировали, но в 41 срочно расконсервировали и эти дотики на несколько месяцев задержали немцев под Киевом.
Некоторые псевдо-историки утверждают, что красноармейцев в ДОТах приковывали к пулеметам цепями, но авторы книги «КиУР, 1941. Хроника обороны» пишут, что их там просто закрывали на замок офицеры.
По дороге от Ходосовки к Боярке дотов достаточно много, но мы расскажем только о тех, которые хорошо сохранились, или в которых можно лазить внутри.
Так что поворачиваем направо, и едем в сторону Круглика. В селе Кременище справа от дороги видим опоры недостроенной дореволюционной узкоколейки. Она должна была соединить Киев и сахарные заводы Обуховщины. Почему узкоколейку не достроили, история умалчивает.
Хорошо сохранившийся ДОТ №152 осматриваем в Круглике недалеко от центра. Он двухэтажный, внутри сохранился один из артиллерийских лафетов конструкции Дурляхера образца 1912 года.
Следующий, заслуживающий внимания ДОТ №179, находится на въезде в Виту-Почтовую. Он имеет разветвленную сеть подземных галерей протяженностью более 200 метров. При посещении необходим фонарик.
Мы уже писали, что КиУр на несколько месяцев задержал немцев под Киевом. По статистике, нападающих погибает в три раза больше, чем обороняющихся. В Советском Союзе были могилы только советских солдат, но уже в Независимой Украине появилось и немецкое кладбище. От Виты едем в сторону Одессы, разворот на Южном кладбище и сразу за ним покоятся останки немецких солдат, похороненных при содействии посольства ФРГ в Украине.
Возвращаемся в Виту и направляемся в сторону Боярки. За Юровкой справа от дороги осматриваем еще один хорошо сохранившийся ДОТ №205. Он имеет 5 казематов, которые соединялись подземными ходами протяженностью 375 метров. Не забудьте фонарик.
Дальше попадаем в славный город Боярка, о котором мы уже писали: «Боярка: тут не закалялась сталь». Кто устал, может возвращаться домой, а кто нет - дождитесь следующей части нашего повествования о путешествии на автомобиле вокруг Киева. Мы расскажем, что интересного на Западе от столицы.
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