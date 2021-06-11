Два дня на Полтавщине: горшки, галушки и бомбардировщики

11 июня 2021 | 12:32 , Олег Ельцов. ТЕМА

Решили проделать ленивый трип по Полтавской области: никаких рюкзаков и велосипедов. Захотелось попробовать, как это происходит у нормальных людей: сесть в машину и куда-то уехать. Наш маршрут: Полтава-Диканька-Опошня-Пирятин.

Планы были грандиозные, но решили подстраиваться под сиюминутные желания, не следуя заранее утвержденным маршрутом, как это происходит, когда люди отдаются в руки турфирм. Наш лозунг: «Сам себе гид». Инициативу взял автор этих строк, свято храня план мероприятий в тайне. Остальные члены команды рассчитали время, поотпрашивались с работ и доверились «гиду».

Выезжали с дачи в Бориспольском районе. До конечной точки маршрута – Полтавы –320 км. Стартовали в воскресенье. Планировали в 6 утра, но естественно, выехали в 8. Моросило. Погода располагала к философствованию и дорожному сну. Воскресенье – туристический день, потому больше шансов попасть на некие мероприятия для туристов. В частности, девицы мечтали слепить глиняный горшок: как-никак на маршруте - гончарная столица Опошня. Поэтому мчались на Полтаву – самую дальнюю точку маршрута - безостановочно.

Нет, назвать наше продвижение стремительным будет преувеличением. Бесконечные заезды на «попить кофе» сделали эти 300 км до Полтавы затяжными. В губернскую столицу прибыли лишь после обеда. Вернее, нашим первым пунктом знакомства с местными достопримечательностями стала легендарная авиачасть бомбардировочной авиации, на территории которой сегодня разместился одноименный музей. Сама же авиачасть располагает исключительно вертолетным парком. Для половины нашей команды этот музей стал жемчужиной путешествия. А если учесть, что глава нашего семейства трудился на моторостроительном авиазаводе, а его супруга несла ратную службу в Управлении вооружения авиации МО, не сложно понять тот восторг, который вызывает вид легендарных авиагигантов, собранных в одном месте. Их можно не только увидеть, но и залезть в кабину пилотов, ухватиться за штурвал и мысленно отбомбиться по врагам независимой Украины. Как жаль, что наша страна не смогла сохранить этих монстров в боевом состоянии…

Также в музее стоит посетить павильон, в котором выставлена масса любопытных экспонатов по истории Второй мировой, войны 2014 года, истории авиачасти (особенно страшным показался зал, в котором описаны авиакатастрофы полтавской авиачасти, произошедшие с военными самолетами за несколько десятилетий). А еще мы узнали, что в 1944 году по межправительственному соглашению военные аэродромы Полтавы, Миргорода и Пирятина стали базой для американских авиаподразделений, летавших бомбить Берлин!

Также на территории музейного комплекса разбросаны образцы бронетехники, танков и есть даже копия капсулы космического аппарата, в которой космонавты спускались на Землю.

Музей занимает несколько гектаров и к экспозиции самолетов и вертолетов нас доставляли на автобусе. Причем, по всем признакам, этот автобус катается по разбитой бетонке авиачасти минимум лет 50. А водитель, который крутит на нем баранку 30 лет, расскажет вам по дороге много интересного. Например, о том, что раньше военные летчики жили припеваючи. А все благодаря авиакеросину. Если избытки не сливали в землю, то пускали «налево». И за это воинская часть поддерживалась в образцовом состоянии. Но главной валютой был не керосин, а спирт! Эта информация порвала шаблон, согласно которому спиртовая валюта была прерогативой медицинских работников. Оказывается, дальняя авиация без спирта невозможна. А как сказал как-то Артем Микоян, под чьим руководством разрабатывались легендарные МИГи, «если нужно будет – коньяком заправлять станем». Спирт, разведенный дистилятом в различных пропорциях, необходим для систем охлаждения на сверхвысотах как собственно самолетов, так и их боевой части на подвеске.

А как выглядят сами носители и их боевая часть, можно в подробностях рассмотреть на площадке музея. Зрелище незабываемое. Никогда еще не приходилось находиться в середине конструкций, стоимостью миллиарды долларов, на которые буквально работали миллионы людей, недоедала вся бескрайняя страна. Гуманитарии могут не понять всей грандиозности этих машин, представителям инженерного сословия гарантирован эмоциональный шок.

До конца экскурсионного дня нам еще следовало успеть посетить музей Полтавской битвы. И мы успели! Уже на подъезде к музею чувствуется имперское вЯличие. Памятники, монументальный Петр при входе в музей… Экспозиция не вызвала восторга, хотя некоторые до боли знакомые полотна на 90% включающие лик Петра первого, были весьма неплохи. Служители музея жаловались, что в залах повсюду видеокамеры, поэтому своего пса мы вынуждены были по очереди таскать на руках. Сомнительное удовольствие изучать экспозицию с 14 кг живого весу на руках. Порадовало, что Джед живо заинтересовался экспозициями вооружений времен Полтавской битвы.

Я же искренне посочувствовал служителям исторической науки. Ну очень непросто переобуваться находу. Вот так всю жизнь славили силу русского оружия и имперского духа, а тут вдруг приходится менять концепцию. Сегодня в тренде идея примирения между противостоящими сторонами. Особенно порадовали стенды, на которых развеивались мифы в отношении украинцев к шведам и роли Мазепы в известных событиях. Оказывается, долгие десятилетия нам рассказывали не то и не так. Украинцы были против российского империализма, а Мазепа являлся олицетворением свободолюбия украинской нации. Какой-то смешной музей. Лучше уж вовсе закрыть его.

Далее наш путь – в Полтаву. В букинге с трудом находим жилье, селимся в 500 метрах от центра. Отправляемся к пешеходной улице Жовтневой, где масса кафе и ресторанов. По дороге отмечаем обилие ухоженных парков с фонтанами – фирменным знаком Полтавы. Джед знакомится там с двумя местными псами, а мы – с их хозяевами. Люди на Полтавщине очень благожелательны, готовы по первому зову помочь страннику советом. Нас немедленно отправляют туда, где вкусно готовят фирменное полтавское блюдо – галушки. Собственно, именно такое название носит ресторанчик на Жовтневой. Что примечательно: в полтавском общепите принято ставить у входа мисочку с водой для собачек. Джед оценил это по достоинству. А мы оценили три сорта галушек и местную «хреновуху». Прекрасно было все!

Сидя на открытой площадке, наблюдали за местными тусовщиками. Стиль полтавских модников незатейлив: кроссовки, черный адидас. Впору снимать фильм о 90-х. По улицам разъезжают конкретные пацаны на джипах разных брендов. Они разворачиваются посреди улицы, чтобы в очередной раз проделать триумфальный путь по центральным улицам с пит-стопами для тусовки с единомышленниками – такими же конкретными пацанами. А фасады зданий самой популярной улицы города изуродованы «вставными челюстям» балконов, обшитых пластиковой вагонкой. Жалкое зрелище…

Выполнив обязательную галушково-гастрономическую программу, мы отправились встречать закат к белой арке – символу Полтавы, откуда открывается вид на весь город. Красиво!

Тут же – памятник галушке, который непринужденно дополнил наш пес. Я считаю, он вписался гармонично.

Общее впечатление от прогулки центральными улицами города: несуетно, чисто, мало машин, архитектура радует, много ухоженных церквей, выдержанных в одном стиле.

Не удержались прогуляться по дворикам дореволюционных домишек, в которых по сей день живут люди, заглянуть в подъезды. Здесь здорово чувствуется атмосфера Полтавы.

Утром неспешно испив кофе с круассаном в одном из многочисленных кафе (как и в Киеве, в Полтаве торговля кофе вероятно выгоднее распространения наркотиков и торговли оружием), поспешили в местный краеведческий музей. Здание – вне всяких похвал. Дело рук архитектора Василия Кричевского, знакомство с которым у нас еще впереди. Здание возведено в 1891 году для Полтавского губернского земства. Это первый классический образец украинского модерна.

В войну богатейшая коллекция музея и само здание были разграблены и сожжены, позже восстановлены. Сегодня музей чрезвычайно познавателен, прекрасен по форме и содержанию. Меня лично больше всего заинтересовали останки казацкой чайки, а также горшки, которым … 6 тысяч лет! Если честно: мои дети в тот же день слепили горшки, которые эстетически уступают тем, что произведены 6 тысяч лет назад.

Непременно выходя из музея, полюбуйтесь железобетонным памятником Шевченко, расположившемся в парке через дорогу. Памятник необычен. Автор – Кавалеридзе, год открытия – 1926, стиль… Пьедестал, как утверждается - в стиле конструктивизм, а сам Кобзарь, вероятно - соцреализм. Птичка в концепцию не входила - просто присела отдохнуть на челе поэта.

Прощаемся с Полтавой и отправляемся в сторону Диканьки. В сам поселок не заезжаем, удовольствовавшись видом местной ротонды на обочине дороги. Там же должна быть и усыпальница Кочубея. Но нам показалось, что около усыпальницы просто поставили пафосный ресторан. После этого желание любоваться могилой исчезло окончательно.

Мы ехали по маршруту, ведущему к 800-летним «кочубеевским дубам». Шел дождь, а мы буквально на пару метров сбились с маршрута. В итоге заехали в дебри по едва видимой тропе, с трудом преодолевая грязь и лужи. Наконец, остановились, дабы потом долго и мучительно не бежать за трактором. Гугл карта предсказывала, что до дубов – 300 метров. Под обильным дождем отправляемся пешком. Вскоре обнаруживаем основательную грунтовую дорогу, которую мы проскочили. По ней доходим до дубов в количестве четырех штук. Эпично! Впрочем, приходилось встречать дубы и поосновательнее. И кто, интересно, подсчитал, что этим дубам именно 800 лет?..

Выбравшись из Диканьки, вскоре добираемся до очередного пункта маршрута: село Опошня – столица украинского гончарства. Здесь много интересного, а времени остается мало. Первым делом направляется в Музей гончарства. Кто его не посетил – тот верооступник. Экспозиция музея, вероятно, не самое интересное, что здесь есть. Дело в том, что музей – это грандиозный парк, в котором выставлена масса гончарной монументалистики. И вот это действительно интересно. Вероятно, музей в Опошне – единственный, в котором разрешено ходить по газонам, они же – экспозиционные площади.

Авторы глиняных произведений – маститые ремесленники, студенты, иностранные мастера. Буйству фантазии здесь нет границ.

Еще одна особенность музея: в стоимость билета включена лепка глиняного горшка. Причем, свое произведение вы можете забрать с собой. Мечта наших девочек сбылась. Теперь ждем, когда горшки окончательно высохнут, чтобы их расписать.

Также в стоимость билета входит посещение еще двух музеев, посвященных конкретным деятелям искусства. Увы, на часах – полпятого. До закрытия – полчаса. Мы выбираем посещение дома-музея Василия Кричевского. Очень интересная личность, очень интересный музей, к тому же расположенный в живописном месте на берегу пруда.

Вот и все. Дальше движемся в сторону Киева, не забыв отведать вкуснейший пиццы в Опошне.

На нашем пути – масса интересных объектов. Это и уездные школы работы архитектора Остиона, и Миргород, и броварня под Пирятином и картинная галерея Яготина. Но чтобы все это увидеть нужен дополнительный день. А члены нашей команды изрядно пресытились впечатлениями, вымокли под дождем во время посещения Кочубеевских дубов и желают покоя, комфорта, теплого душа…

Идея набрать лечебной миргородской воды провалилась, ибо доступ к источнику, если верить интернету, перекрывают в 8 вечера и мы безнадежно опоздали. Решаемся безостановочно ехать до Пирятина.

Приезжаем затемно. Машину бросаем на АЗС - не простой, а легендарной. Именно здесь снимали прекрасный советский фильм «Королева бензоколонки». Ведь умели же в СССР снимать душевное кино, когда не требовалось впихнуть в него коммунистическую пропаганду! Пешим ходом направляемся в кафе за мороженым. Буквально к АЗС примыкает с виду типовая придорожная кафешка. Но называется она как одноименное кино. И все стены в нем обвешены кадрами из фильма.

Есть в Пирятине еще одна фирменная вещь – беляши. Их продают на каждом углу. Но есть их мы побоялись. Из любой точки города видна роскошная башня, которую выкупил местный олигарх в надежде открыть в ней пивбар. Но беда в том, что башня угрожающе наклонилась. Так и стоит как идейная связь с итальянской Пизой. Но, увы, здесь вам не Италия…

В нескольких километрах от города расположено село Березова Рудка. Там можно увидеть музей-именье Закревских. Ходят слухи, что у Т.Г.Шевченко был роман с госпожой Закревской, и, якобы у них даже появился совместный ребенок. Но исторической наукой это пока не доказано. Также в селе расположена украинская пирамида. В действительности – это не пирамида. Но мы не станем разочаровывать читателя. Ее в любом случае стоит посмотреть.

Мы же решаем, что от Пирятина до Киева – совсем чуть. Поэтому сюда можно приехать для неспешного знакомства совершенно в ином формате. Нужно просто сесть на велосипеды и познакомиться с достопримечательностями без всей этой автомобильной спешки.

Мы же свою миссию выходного дня достойно исполнили. Посещение мест, указанных в маршруте, настоятельно рекомендуем. Кому не понравится, вернем стоимость билетов.