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В Украине нужно развернуть американские подразделения ПВО — вице-премьер

11 августа 2021 | 13:30

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По мнению Резникова, это разрешено украинским законодательством.


Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет о необходимости развертывания в Украине американских подразделений противовоздушной обороны.

Об этом он заявил на встрече с руководителем Jamestown Foundation Гленом Ховардом в рамках рабочего визита в США, сообщает пресс-служба МинВОТ.

Отмечается, что на ней обсуждалась российская агрессия и тенденции развития ситуации, строительство газопровода "Северный поток-2" в контексте российской угрозы, переговорный процесс в Нормандском формате, консультации в Трехсторонней контактной группе, роль США в этих вопросах и направления украино-американского сотрудничества. Отдельно были затронуты вопросы оккупации Крыма и угрозы, являющиеся ее следствием.

"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировав. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", — заявил Резников.

По его словам, именно опираясь на Крым, Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, а также влияет на Балканы.

"Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком-2". Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Также под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии — это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы — тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж", — считает украинский вице-премьер.

Чиновник выразил убеждение в необходимости усиления санкций против компаний, которые реализуют этот проект, чтобы не допустить его запуска.

"Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", — заявил при этом Резников.

Отметим, что пункт 7 статьи 17 Конституции гласит, что на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.



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