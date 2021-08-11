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В Украине нужно развернуть американские подразделения ПВО — вице-премьер
11 августа 2021 | 13:30
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По мнению Резникова, это разрешено украинским законодательством.
Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет о необходимости развертывания в Украине американских подразделений противовоздушной обороны.
Об этом он заявил на встрече с руководителем Jamestown Foundation Гленом Ховардом в рамках рабочего визита в США, сообщает пресс-служба МинВОТ.
Отмечается, что на ней обсуждалась российская агрессия и тенденции развития ситуации, строительство газопровода "Северный поток-2" в контексте российской угрозы, переговорный процесс в Нормандском формате, консультации в Трехсторонней контактной группе, роль США в этих вопросах и направления украино-американского сотрудничества. Отдельно были затронуты вопросы оккупации Крыма и угрозы, являющиеся ее следствием.
"Россия уже де-факто оккупировала Азовское море и тотально изменила баланс в Черном, полностью его милитаризировав. Мы особенно обеспокоены действиями РФ, направленными на подготовку Крыма к развертыванию там ядерного оружия", — заявил Резников.
По его словам, именно опираясь на Крым, Россия осуществляет военные операции на Ближнем Востоке и в Африке, а также влияет на Балканы.
"Сейчас то же самое происходит с "Северным потоком-2". Три страны Балтии окажутся под страшным давлением. Также под прямой угрозой оказалась Польша. Для Украины и стран Балтии — это почти гарантированная эскалация, а для остальной Европы — тотальная зависимость в будущем и гарантированный шантаж", — считает украинский вице-премьер.
Чиновник выразил убеждение в необходимости усиления санкций против компаний, которые реализуют этот проект, чтобы не допустить его запуска.
"Важным является расширение пакета безопасности для Украины. В первую очередь — за счет развертывания сил ПВО, даже путем размещения американских подразделений. Наше законодательство это позволяет", — заявил при этом Резников.
Отметим, что пункт 7 статьи 17 Конституции гласит, что на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.
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